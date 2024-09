Club Brugge en Cercle Brugge hebben punten nodig: wie trekt met goed gevoel interlandperiode in?

Net voor de interlandperiode staat de Brugse derby op het programma. Voor zowel Club Brugge als Cercle Brugge is winnen een must.

Na een moeilijke competitiestart met 1 op 9 pakte Club Brugge in zijn laatste twee wedstrijden zes op zes. Dat deed het wel niet met overtuigend voetbal, maar Club schoof daarmee wel wat op in het klassement.

Club wil natuurlijk met een goed gevoel de interlandbreak intrekken, want de voorbije jaren vaak niet lukte. "We willen niet weer met een zuur gevoel die interlandperiode in. Als je wint, blijf je toch in die positieve flow. We willen ons eigen spel spelen en winnen", zei Nicky Hayen.

Club mag ook niet opnieuw in de val trappen om mee te gaan in het spel van Cercle. "Vorig jaar hebben we daar een antwoord op geboden, vooral in de tweede helft. Dat moeten we nu ook doen."

Cercle heeft ook punten nodig

Ook voor Cercle Brugge zijn punten ook meer dan welkom. De Vereniging betaalde een tol voor zijn Europese campagne en pakte slechts 4 op 12. Cercle zag zijn wedstrijd tegen KAA Gent uitgesteld zien en bengelt achteraan het klassement.

De laatste vijf Brugse derby's eindigden telkens op een gelijkspel. De laatste zege van Club dateert van september 2022, Cercle won een laatste keer in december 2021 een Brugse derby. Wordt het opnieuw een gelijkspel?