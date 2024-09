LIVE: Thorsten Fink zit ook al met Anderlecht in het achterhoofd en past opstelling tegen Cercle aan

De Vereniging wil onderaan zo snel mogelijk weg, maar krijgt vandaag een kwaaie klant met KRC Genk. Thorsten Fink is nog aan het bouwen aan de stevig vertimmerde Limburgers, maar stilaan komen ze wel op kruissnelheid.

Met winstpartijen tegen Club Brugge, Beerschot en Westerlo in de achterzak trekt Genk met vertrouwen naar Jan Breydel. Toch wil Fink niet al zijn eieren in één mand leggen. Dinsdag wacht immers al Anderlecht.

Daarom krijgt Kos Karetsas waarschijnlijk rust tegen Cercle. Hendrik Van Crombrugge zou dan weer tussen de palen kunnen staan in plaats van Mike Penders, die volgend seizoen naar Chelsea trekt.

"We hebben een jonge, gretige en talentvolle spelersgroep kunnen samenhouden. Eentje, die niet te breed is, waardoor iedereen weet dat hij speelkansen kan afdwingen", aldus Fink gisteren op zijn persconferentie.

Als voorbeeld gebruikt hij Hyeon-Gyu Oh. De spits zal nu meer kunnen spelen na het vertrek van Zeqiri. "Ik merk bijvoorbeeld dat Oh is opengebloeid na het vertrek van Zeqiri. Hij toont steeds meer zijn kwaliteiten op training, dat geeft ons extra opties in de aanval."

Bij Cercle is het dan weer wachten tot de topschutter van vorig jaar, Kévin Denkey, begint te renderen. Coach Muslin had er immers niet op gerekend dat hij er nog ging zijn en Cercle ging nieuwe spitsen halen. De spits zit wel al aan twee goals.