LIVE: Standard op de counter naar à-2

Dender, de verrassende co-leider in de Jupiler Pro League, ontvangt vanavond Standard. De Rouches hopen na de transferperiode hun scoreprobleem opgelost te hebben. Andi Zeqiri moet daarvoor zorgen en die start meteen in de basis. Ayensa heeft nog te veel last aan de adductoren.

83' 32"