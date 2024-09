LIVE: Nick Shinton is Beerschot aan het recht houden

Oktober is nog niet van start gegaan en Beerschot speelt al met het mes op de keel tegen STVV. Een wedstrijd die moet gewonnen worden.

Met een goed gevoel naar de derby tegen Antwerp

Met nog één week voor de derby tegen Antwerp speelt Beerschot een levensbelangrijke wedstrijd in eigen huis tegen STVV. Het moet winnen van de Limburgers om terug vooruit te kijken. Vooral om met een positief gevoel de verplaatsing te maken naar Antwerp volgende week.

Volgens Ryan Sanusi staat de ploeg en het bestuur nog volledig achter Dirk Kuyt. Met een 1 op 21 lijkt het echter een kwestie van tijd voor de Nederlandse trainer de deur zal worden gewezen. Al is er de twijfel of een andere trainer wel meer uit de deze groep gaat kunnen halen. Het ontbreekt aan kwaliteit in elke linie bij Beerschot om enige rol van betekenis te kunnen spelen in de Jupiler Pro League.

STVV zet een reeks neer

Bij STVV is het terug vooruit kijken. In de zomer werd de volledige ploeg onthoofd en werd een nieuwe trainer aangesteld. Deze kon de hoge verwachtingen van het Truiense bestuur niet waarmaken en moest plaats ruimen. Deze actie zorgde ervoor dat STVV zijn eerste driepunter kon pakken op eigen veld tegen OH Leuven.

Ondanks dat STVV is de onderste regionen staat van de rangschikking is het een te duchten tegenstander. Zo hebben de Limburgers al een reeks neergezet van 5 wedstrijden zonder nederlaag. Na de zware nederlaag tegen Antwerp (6-1) op 11 augustus is het een moeilijk te ontwrichten blok geworden.