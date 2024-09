LIVE: Skov Olsen mildert en maakt de 1-3 voor Club

Met Club Brugge-KAA Gent staat de 'Slag om Vlaanderen' weer op het programma. Beide ploegen willen niet verliezen en de voeling leider Racing Genk kwijtspelen.

Club Brugge incasseerde woensdag nog een stevige tik in de Champions League. De landskampioen hield 75 minuten lang gelijke tred met Borussia Dortmund, maar slikte in het slotkwartier nog drie doelpunten.

Na een 1 op 9 bij de start van het seizoen is Club na 12 op 12 opgeklommen naar de tweede plaats in het klassement. Die goede positie wil het tegen KAA Gent niet opnieuw verliezen. Hayen rekent normaal op dezelfde elf als tegen Dortmund.

Seys kreeg woensdag een trap op zijn voet, maar kan wellicht spelen. "Ik ga niet roteren om te roteren", zei Nicky Hayen vooraf. "We zullen zien wie honderd procent is en wie niet, maar ik wil altijd mijn best mogelijke ploeg op het veld."

Vrancken over Slag om Vlaanderen

KAA Gent trekt twee keer in enkele dagen naar Jan Breydel. Zondag voor de Slag om Vlaanderen, donderdag voor de inhaalwedstrijd tegen Cercle Brugge. Voor Wouter Vrancken is het zijn eerste topper tegen Club als trainer van Gent.

"Als je zulke matchen kan winnen, maak je je een beetje onsterfelijk in Gent. Dit is een speciale match. En voor de ploeg een volgende stap om een resultaat te pakken tegen zo'n sterke tegenstander."