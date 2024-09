LIVE: Blijft Racing Genk de concurrentie op achterstand zetten of kan KV Mechelen de Genkse sneltrein een halt toeroepen.?

Zaterdagnamiddag kijken Racing Genk en KV Mechelen elkaar in de ogen voor wat ongetwijfeld een mooie pot voetbal zal worden.

Fiere leider

In Genk zullen ze vrijdagavond alvast in hun vuistje gelachen hebben wanneer ze achtervolgers Charleroi en Club Brugge van het veld zagen stappen na een 1-1 gelijkspel. Dat zijn namelijk al 2 van de maar liefst 5 eerste achtervolgers waarop ze nog meer punten kunnen pakken in de stand zaterdagnamiddag tegen KV Mechelen.

Om op zoek te gaan naar die drie extra punten en een fantastische 21/21 kan Genk-trainer Thorsten Fink rekenen op een compleet fitte selectie. Al zal Matte Smets wellicht nog op de bank starten aangezien hij nog aan het bekomen is van buikgriep, dat meldde Fink afgelopen week.

© photonews

Statistieken en historie

KV Mechelen ligt Genk bovendien enorm goed. Thuis is het al van 2011 geleden dat de Limburgers niet konden winnen van KV Mechelen, het werd toen 0-0. Als we uitwedstrijden meepakken konden de Mechelaars het Achter de Kazerne nog vaak op een gelijkspel houden maar verliezen dateert al van 2018.

Ook als we naar de trainers kijken, is Fink in het voordeel. Hij nam het al drie keer op tegen Besnik Hasi en won telkens. Maar dat betekent niet dat Hasi en KV Mechelen zich zaterdagnamiddag zullen komen ingraven in de Cegeka Arena. "Ik wil mijn spelers zien voetballen tegen de ploeg van het moment", vertelde de trainer op de persconferentie daags voor de clash met Genk.

© photonews

KV Mechelen voor de sprong in het klassement

De bezoekers staan pas op de 10e plaats maar laat de rangschikking u niet verblinden. Mits een overwinning komt KV Mechelen zelfs samen met Club Brugge en Charleroi op plaats twee te staan. Heeft u een zakdoek? Nagenoeg elke ploeg staat erop.

Kortom, alle elementen zijn aanwezig om er een aangename pot voetbal van te maken tussen fiere leider Racing Genk en KV Mechelen dat maar al te graag de vloek van de Cegeka Arena wil doorbreken om opnieuw mee te draaien in de bovenste regionen van het klassement.