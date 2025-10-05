Volg Anderlecht - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.
Datum: 05/10/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 10
LIVE: Standard wacht al acht jaar, Anderlecht moet eigen supporters weer voor zich winnen
Foto: © photonews

Vandaag om 13u30 staat in het Lotto Park de allereerste Clasico van het seizoen op het programma: Anderlecht ontvangt Standard Luik. Voor beide clubs is het een wedstrijd die alle extrasportieve problemen even doet vergeten. 

Het enige wat telt, zijn de drie punten en het winnen van de harten van de eigen supporters. Zeker nu de Luikse fans voor het eerst sinds december 2023 weer aanwezig zijn in het Brusselse stadion.

Historisch gezien heeft Standard het lastig op Anderlechtse bodem. De laatste overwinning dateert van 10 mei 2018, toen een dubbel van Edmilson Junior en een treffer van Renaud Emond de bezoekers met 1-3 deden zegevieren. 

Sindsdien kwamen de Rouches acht keer naar het Lotto Park, maar konden ze slechts vier punten meenemen en leden ze vier nederlagen, waaronder een 3-0 afstraffing exact een jaar geleden.

Onvoorspelbaar en grillig

Anderlecht en Standard hebben dit seizoen allebei nog geen constante lijn gevonden. Bij de Mauves wisselen sterke prestaties af met teleurstellende wedstrijden, zoals het gelijkspel tegen Leuven na een degelijke prestatie tegen Gent. Bij Standard zijn de eerste negen speeldagen eveneens grillig verlopen, deels door de wissel op de bank waarbij Vincent Euvrard Mircea Rednic opvolgde.

Het duel van vandaag is het tweede onderlinge treffen tussen Hasi en Euvrard dit seizoen. Begin augustus troffen ze elkaar al tijdens Dender-Anderlecht, waar de Brusselaars met 0-2 wonnen dankzij Huerta en Hazard. 

Wat er vandaag op het veld zal gebeuren, is onvoorspelbaar. Beide ploegen hebben een wisselvallig seizoen achter de rug, maar de inzet is hoog: de winnaar kan met een gerust gevoel de internationale break in gaan, terwijl de verliezer de volgende weken onder druk zal staan. 

Prono Anderlecht - Standard

Vergelijking Anderlecht - Standard

Positie

6
12

Punten

15
11

Gewonnen

4
3

Verloren

2
4

Gescoorde doelpunten

14
9

Doelpunten tegen

9
12

Gele kaarten

22
24

Rode kaarten

3
2

Onderlinge duels gewonnen

25
19
27
02/03 18:30 Standard Standard 0-2 Anderlecht Anderlecht
06/10 13:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 Standard Standard
10/12 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 Standard Standard
07/12 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 Standard Standard
22/10 18:30 Standard Standard 3-2 Anderlecht Anderlecht
26/02 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 Standard Standard
23/10 18:30 Standard Standard 5-0 Anderlecht Anderlecht
16/01 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 Standard Standard
19/09 18:30 Standard Standard 0-1 Anderlecht Anderlecht
28/02 13:30 Standard Standard 1-3 Anderlecht Anderlecht
29/11 18:15 Anderlecht Anderlecht 0-0 Standard Standard
15/12 14:30 Standard Standard 1-1 Anderlecht Anderlecht
01/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
05/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Standard Standard
12/04 20:30 Standard Standard 5-0 Anderlecht Anderlecht
03/02 18:00 Standard Standard 2-1 Anderlecht Anderlecht
23/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 Standard Standard
10/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-3 Standard Standard
18/04 20:30 Standard Standard 2-1 Anderlecht Anderlecht
28/01 18:00 Standard Standard 3-3 Anderlecht Anderlecht
29/11 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-1 Standard Standard
01/10 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
29/01 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 Standard Standard
02/10 18:00 Standard Standard 0-1 Anderlecht Anderlecht
28/02 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-3 Standard Standard
08/11 14:30 Standard Standard 1-0 Anderlecht Anderlecht
17/05 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 Standard Standard
12/04 18:00 Standard Standard 3-1 Anderlecht Anderlecht
25/01 14:30 Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
26/10 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-2 Standard Standard
27/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 Standard Standard
30/03 18:00 Standard Standard 1-0 Anderlecht Anderlecht
22/12 18:00 Standard Standard 1-1 Anderlecht Anderlecht
27/10 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 Standard Standard
05/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 Standard Standard
06/04 18:00 Standard Standard 0-0 Anderlecht Anderlecht
03/02 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 Standard Standard
07/10 14:30 Standard Standard 2-1 Anderlecht Anderlecht
13/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 Standard Standard
06/04 20:30 Standard Standard 0-0 Anderlecht Anderlecht
12/02 14:30 Standard Standard 1-2 Anderlecht Anderlecht
16/10 18:00 Anderlecht Anderlecht 5-0 Standard Standard
14/05 20:00 Standard Standard 2-1 Anderlecht Anderlecht
03/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-3 Standard Standard
23/01 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Standard Standard
03/10 18:00 Standard Standard 5-1 Anderlecht Anderlecht
17/01 14:30 Standard Standard 0-4 Anderlecht Anderlecht
30/08 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 Standard Standard
24/05 20:30 Standard Standard 1-0 Anderlecht Anderlecht
21/05 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 Standard Standard
22/02 20:30 Anderlecht Anderlecht 4-2 Standard Standard
26/09 20:30 Standard Standard 2-1 Anderlecht Anderlecht
09/08 20:30 Standard Standard 3-1 Anderlecht Anderlecht
20/04 20:30 Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
30/11 20:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 Standard Standard
09/05 20:00 Standard Standard 2-1 Anderlecht Anderlecht
17/04 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-1 Standard Standard
06/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
05/11 20:30 Standard Standard 0-0 Anderlecht Anderlecht
24/04 19:00 Standard Standard 3-2 Anderlecht Anderlecht
22/04 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-2 Standard Standard
21/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 Standard Standard
14/12 20:30 Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
25/04 19:00 Standard Standard 1-2 Anderlecht Anderlecht
22/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-2 Standard Standard
15/11 19:30 Anderlecht Anderlecht 1-3 Standard Standard
10/11 20:30 Standard Standard 1-0 Anderlecht Anderlecht
09/04 20:30 Standard Standard 1-1 Anderlecht Anderlecht
09/11 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-4 Standard Standard
01/02 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 Standard Standard
24/08 20:00 Standard Standard 0-2 Anderlecht Anderlecht
