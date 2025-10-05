LIVE: Standard wacht al acht jaar, Anderlecht moet eigen supporters weer voor zich winnen

Vandaag om 13u30 staat in het Lotto Park de allereerste Clasico van het seizoen op het programma: Anderlecht ontvangt Standard Luik. Voor beide clubs is het een wedstrijd die alle extrasportieve problemen even doet vergeten.

Het enige wat telt, zijn de drie punten en het winnen van de harten van de eigen supporters. Zeker nu de Luikse fans voor het eerst sinds december 2023 weer aanwezig zijn in het Brusselse stadion.

Historisch gezien heeft Standard het lastig op Anderlechtse bodem. De laatste overwinning dateert van 10 mei 2018, toen een dubbel van Edmilson Junior en een treffer van Renaud Emond de bezoekers met 1-3 deden zegevieren.

Sindsdien kwamen de Rouches acht keer naar het Lotto Park, maar konden ze slechts vier punten meenemen en leden ze vier nederlagen, waaronder een 3-0 afstraffing exact een jaar geleden.

Onvoorspelbaar en grillig

Anderlecht en Standard hebben dit seizoen allebei nog geen constante lijn gevonden. Bij de Mauves wisselen sterke prestaties af met teleurstellende wedstrijden, zoals het gelijkspel tegen Leuven na een degelijke prestatie tegen Gent. Bij Standard zijn de eerste negen speeldagen eveneens grillig verlopen, deels door de wissel op de bank waarbij Vincent Euvrard Mircea Rednic opvolgde.

Het duel van vandaag is het tweede onderlinge treffen tussen Hasi en Euvrard dit seizoen. Begin augustus troffen ze elkaar al tijdens Dender-Anderlecht, waar de Brusselaars met 0-2 wonnen dankzij Huerta en Hazard.

Wat er vandaag op het veld zal gebeuren, is onvoorspelbaar. Beide ploegen hebben een wisselvallig seizoen achter de rug, maar de inzet is hoog: de winnaar kan met een gerust gevoel de internationale break in gaan, terwijl de verliezer de volgende weken onder druk zal staan.