Datum: 04/10/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 10

LIVE: Dominant Antwerp flatert erop los en laat Cercle Brugge op gelijke hoogte komen

Kijkend naar de stand is het een kelderkraker, maar Antwerp en Cercle Brugge zijn het alleszins helemaal niet gewoon om zo laag te staan in het klassement. Kan Antwerp de remonte inzetten in het eigen Bosuilstadion?

Tijd   45+4' 50" 
45+3
 Somers neemt een lange bal heerlijk uit de lucht en lokt dan een fout uit aan de zijlijn
45+1
 En bijna stond het 1-2 op slag van rust! Ngoura kan van dichtbij uithalen op de volley maar gelukkig voor Antwerp staat Bozhinov op de goede plaats om het schot te blocken
45
 We krijgen 6 minuten blessuretijd.
41

Goal 		Doelpunt van Ibrahim Diakite (Steve Ngoura)
De Bosuil is plots heel stil geworden. Renders start met een dramatische pass richting Bozhinov. De centrale verdediger wil de bal nog voor Ngoura wegglijden maar mist de bal dan ook volledig; Ngoura is niet egoïstisch en legt de bal oog in oog met Nozawa nog eens opzij. Diakité bedankt en scoort eenvoudig de 1-1
40
 Van der Bruggen maakt zich kwaad want het loopt voor geen meter. Andermaal kan Adekami op wandel gaan en ditmaal duikt hij ook de 16 in maar zijn afwerking is minder fraai
37
 Dat die dubbele achterstand nog niet op het scorebord staat is vooral te danken aan Warleson. Ditmaal is het een schot van Scott dat hij pareert. Somers wil de rebound vanuit een scherpe hoek zelf afwerken maar had de bal beter voor doel gegeven
36
 Cercle Brugge moet dringend gaan herbronnen want het komt niet meer over de middellijn. Kunnen ze de dubbele achterstand voor rust nog voorkomen?
31
 En opnieuw Warleson! Ditmaal van wat dichterbij. Na een verre inworp valt het leer voor de voeten van Tsunashima. Die raakt van dichtbij niet voorbij Warleson die zicht goed breed maakt
30
 Adekami op de paal!
Op twee minuten tijd was het bijna over en out voor Cercle Brugge. Adekami, opnieuw hij, probeert ook om zijn geluk te beproeven met een afstandsschot. Geen streep maar wel een subtiel geplaatst balletje. Via Warleson en de paal wordt de 2-0 tegengehouden
28

Goal 		Doelpunt van Mauricio Benítez
Veel mooier kunnen ze niet komen als je van ver wilt trappen. Benitez heeft enorm veel ruimte om een bal die van een Cercle-been komt perfect in te schatten vanop zo'n 20 meter. Het resultaat is een streep in de verste benedenhoek voorbij een kansloze Warleson
26
 Hier lag enorm veel ruimte voor Antwerp in de omschakeling maar Adekami trapt een veel te harde crosspass richting Scott
24
  Gele kaart voor Farouck Adekami
23
 Antwerp probeert het met een ingestudeerde vrije trap bestaande uit korte passes en lopende mensen. De laatste pass van Somers is echter net tekort. Benitez neemt de afvallende bal voor zijn rekening, Warleson staat paraat in de benedenhoek
22
 Vervangen Daam Foulon
Ingevallen Semm Renders
20
 Voorlopig gaat hij hinkend opnieuw naar zijn plaats op de linkerflank maar hoe lang houdt hij dit vol?
19
 Ai Foulon... Er ligt veel ruimte in de omschakeling voor de wingback en hij sprint naar voor maar lijkt zich een verrekking te sprinten
14
 Adekami toont zijn goede voeten en rukt op richting de 16. De Bosuil maant hem aan om te trappen waardoor de jonge middenvelder de verleiding niet kan weerstaan. Uiteindelijk wordt het een slap schot centraal
13
 Antwerp begint de druk op te voeren richting het Cercle-doel. De vereniging krijgt geen controle over de bal door de hoge druk van Antwerp
12
  Gele kaart voor Lawrence Agyekum
10
 Janssen mist van dichtbij
Deze lage voorzet van Foulon mocht er wel zijn! Vincent Janssen staat plots oog in oog met Warleson maar trapt meer naast de bal dan erop
9
 De daaropvolgende corner van Foulon is van heel wat mindere makelij en komt gewoonweg niet van de grond
8
 Een corner van Adekami vliegt (door de wind?) gevaarlijk richting het doel van Warleson. De Braziliaan duikt aan de tweede paal de bal uit zijn doel
7
 Cercle is opnieuw gevaarlijk. Nozawa twijfelt wat op een goede voorzet vanop links. Ngoura kruipt simpel voor Bozhinov maar kopt over
5
 Ngoura probeert het spectaculair met een omhaal, de bal gaat hoog over
2
 Thibo Somers kreeg bij het afroepen van de opstellingen zowaar meer gejuich vanuit het Cercle-vak dan van de eigen Antwerp-aanhang. De wingback is duidelijk in goede omstandigheden vertrokken
1
 Cercle Brugge, in het wit, heeft de wedstrijd op gang getrapt
1
 Antwerp - Cercle Brugge: 0-0
Antwerp (Antwerp - Cercle Brugge)
Antwerp: Taishi Brandon Nozawa - Rosen Bozhinov - Zeno Van Den Bosch - Yuto Tsunashima - Daam Foulon - Andreas Verstraeten - Mauricio Benítez - Farouck Adekami - Thibo Somers - Vincent Janssen - Christopher Scott
Bank: Marwan Al-Sahafi - Isaac Babadi - Yannick Thoelen - Semm Renders - Mukhammadali Urinboev - Glenn Bijl - Kiki Kouyaté - Mahamadou Diawara - Youssef Hamdaoui - Gabriel David

Cercle Brugge (Antwerp - Cercle Brugge)
Cercle Brugge: Warleson - Erick - Christiaan Ravych - Emmanuel Kakou - Gary Magnée - Lawrence Agyekum - Hannes Van der Bruggen - Pieter Gerkens - Edan Diop - Ibrahim Diakite - Steve Ngoura
Bank: Dalangunypole Gomis - Oumar Diakite - Alan Minda - Beni Christophe Mpanzu - Oluwaseun Adewumi - Ibrahima Diaby - Alama Bayo - Nils De Wilde - Krys Kouassi - Bas Langenbick

Vooraf

LIVE: Begint Antwerp tegen Cercle Brugge aan remonte?
LIVE: Begint Antwerp tegen Cercle Brugge aan remonte?
Foto: © photonews

Kijkend naar de stand is het een kelderkraker, maar Antwerp en Cercle Brugge zijn het alleszins helemaal niet gewoon om zo laag te staan in het klassement. Kan Antwerp de remonte inzetten in het eigen Bosuilstadion?

Antwerp op zoek naar top 6

Antwerp is het wel minder gewoon dan Cercle Brugge om in de onderste regionen van het klassement te staan. Ze hebben wel 7 punten meer dan rode lantaarn Dender maar staan daar maar enkele plaatsen boven op de 13e stek. De ambitie is play off 1 dus daar moet dringend verandering in komen.

Een overwinning kan wonderen doen want drie extra punten zorgen ervoor dat Antwerp virtueel op de 7e  plaats zou komen te staan. Al is het vooral het spelniveau dat kapitein Vincent Janssen zorgen baart. De Nederlander twijfelt, niet onterecht, of de Great Old wel het niveau en de kwaliteit tussen de lijnen heeft om in de top 6 te eindigen..

Na een 1/12 in de competitie is het voor Antwerp echt wel cruciaal geworden om te winnen zaterdagavond. De komende wedstrijden moeten de troepen van Stef Wils naar Sclessin en ontvangen ze Club Brugge. Als er één match van de drie is waar je de punten kan rapen...

Cercle wil xG waarmaken

Eén plaats en één punt onder Antwerp vinden we Cercle Brugge terug in het klassement. De vereniging heeft met 2 op 12 één puntje beter gedaan dan Antwerp de voorbije weken maar vrolijk zullen ze daar niet van worden.

Cercle-trainer Cinel weet alvast hoe ze vanavond over Antwerp kunnen springen in de stand: "We moeten onze kansen afmaken. Tegen Gent hadden we 22 schoten maar verliezen we met 2-4. Als je naar onze xG kijkt, moeten we veel hoger staan", klinkt het.

Kunnen ze daar vanavond verandering in brengen op het veld van Antwerp of niet? Volg het hier LIVE.

 

