Datum: 05/10/2025 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 10
LIVE Club Brugge-Union: Wie veert recht na klappen in de Champions League?
Club Brugge en Union gingen deze week allebei onderuit in de Champions League. Wie heeft die klap het best verteerd en kan zich tonen in de topper van de speeldag?

Na hun zege op de eerste speeldag in de League Phase van de Champions League volgde op de tweede speeldag de ontnuchtering voor Club Brugge en Union. Club verloor op Atalanta, Union ging thuis zwaar onderuit tegen Newcastle. 

Gesprek met Jackers, Reis in de basis?

"De ontgoocheling die overheerste, hebben we omgezet in energie voor de match van zondag", zei Nicky Hayen op zijn persconferentie vooraf. De trainer van Club Brugge had na de wedstrijd tegen Atalanta ook een gesprek met Nordin Jackers. 

"Ik vind dat zijn goeie reddingen niet genoeg belicht worden. De keren dat hij ons in de wedstrijd heeft gehouden. We laten elkaar evenwel niet vallen." Door de blessure van Simon Mignolet blijft Jackers ook gewoon staan bij Club Brugge. 

Hayen kan ook geen beroep doen op Raphael Onyedika, hij is nog niet hersteld van een hamstringblessure. Wellicht zal Ludovit Reis, die ook enkele weken out was, in de basis komen bij Club Brugge. 

Veert Union recht na klap in de Champions League?

Union incasseerde ook een stevige klap in de Champions League, het verloor met 0-4 van Newcastle. "De knop is snel omgedraaid. Dat was het eerste wat we in de kleedkamer hebben benadrukt", zegt coach Sebastien Pocognoli. 

"We hebben in de debriefing de goeie zaken van tegen Newcastle getoond, want zo waren er ook veel. De score reflecteert onze prestatie niet. Het wordt interessant om zien hoe mijn team reageert na een nederlaag. Maar het seizoen is nog lang en er kan nog veel gebeuren."

Vergelijking Club Brugge - Union SG

Positie

2
1

Punten

17
23

Gewonnen

5
7

Verloren

2
0

Gescoorde doelpunten

16
19

Doelpunten tegen

11
4

Gele kaarten

12
20

Rode kaarten

1
0

Onderlinge duels gewonnen

9
8
5
20/07 18:30 Union SG Union SG 1-2 Club Brugge Club Brugge
27/04 18:30 Union SG Union SG 0-0 Club Brugge Club Brugge
24/04 20:30 Club Brugge Club Brugge 0-1 Union SG Union SG
22/12 18:30 Union SG Union SG 2-2 Club Brugge Club Brugge
06/10 18:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 Union SG Union SG
20/07 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-2 Union SG Union SG
13/05 20:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Union SG Union SG
21/04 18:30 Union SG Union SG 1-2 Club Brugge Club Brugge
28/02 20:30 Union SG Union SG 2-0 Club Brugge Club Brugge
07/02 20:45 Club Brugge Club Brugge 2-1 Union SG Union SG
26/12 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-1 Union SG Union SG
05/11 18:30 Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge
04/06 18:30 Union SG Union SG 1-3 Club Brugge Club Brugge
06/05 18:15 Club Brugge Club Brugge 1-2 Union SG Union SG
10/02 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-1 Union SG Union SG
22/10 20:45 Union SG Union SG 2-2 Club Brugge Club Brugge
11/05 20:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
08/05 13:30 Union SG Union SG 0-2 Club Brugge Club Brugge
27/01 20:45 Club Brugge Club Brugge 0-0 Union SG Union SG
01/08 13:30 Union SG Union SG 0-1 Club Brugge Club Brugge
15/07 19:00 Club Brugge Club Brugge 3-2 Union SG Union SG
22/10 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-0 Union SG Union SG
Union-speler onder druk tegen Club Brugge: "Ik voelde hem precies losgekoppeld"

Union-speler onder druk tegen Club Brugge: "Ik voelde hem precies losgekoppeld"

03/10

Union Saint-Gilloise moet zich herpakken na de zware nederlaag tegen Newcastle in de Champions League. Zondag wacht een confrontatie met Club Brugge.

Kjell Scherpen of Nordin Jackers? Hein Vanhaezebrouck maakt zijn keuze

Kjell Scherpen of Nordin Jackers? Hein Vanhaezebrouck maakt zijn keuze

04/10 1

Analist Hein Vanhaezebrouck kreeg van Het Nieuwsblad de opdracht om een gemengd elftal samen te stellen met spelers uit de selecties van landskampioen Union en Club Brugge....

"Buitensporig" en "niet verbloemen": Keeperstrainers reageren op kritiek op Nordin Jackers

"Buitensporig" en "niet verbloemen": Keeperstrainers reageren op kritiek op Nordin Jackers

04/10 9

Club Brugge blijft voorlopig vasthouden aan Nordin Jackers als eerste doelman. Ondanks recente fouten in meerdere wedstrijden, krijgt hij steun van twee voormalige keeperst...

"Ik herken mezelf er wel een beetje in": Vanhaezebrouck doet opvallende bekentenis

"Ik herken mezelf er wel een beetje in": Vanhaezebrouck doet opvallende bekentenis

04/10 3

Analist Hein Vanhaezebrouck kreeg de opdracht om een elftal samen te stellen met spelers uit de kern van landskampioen Union en de huidige selectie van Club Brugge. In zijn...

'Union staat al even ver als Club Brugge': belangrijke deadline voor Jan Breydel op komst

'Union staat al even ver als Club Brugge': belangrijke deadline voor Jan Breydel op komst

04/10 8

Anderhalf jaar geleden kondigden we het 'breaking' aan dat Club Brugge eindelijk zijn stadion zou mogen bouwen. Tot op heden is er echter nog steeds geen steen gelegd en du...

Johan Boskamp is wel héél streng voor Club Brugge

Johan Boskamp is wel héél streng voor Club Brugge

04/10

De Belgische teams gingen deze week collectief onderuit in Europa. 0 op 9 was het trieste bilan, al waren de tegenstanders van Club Brugge en Union SG alvast allerminst van...

Georges Leekens ziet dat Club Brugge een probleem heeft en weinig oplossingen

Georges Leekens ziet dat Club Brugge een probleem heeft en weinig oplossingen

08:40

Club Brugge zal het zondag in de topper tegen Union opnieuw zonder Raphael Onyedika moeten doen. De Nigeriaanse middenvelder is out met een blessure en zijn afwezigheid wee...

