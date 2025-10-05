LIVE Club Brugge-Union: Wie veert recht na klappen in de Champions League?

Club Brugge en Union gingen deze week allebei onderuit in de Champions League. Wie heeft die klap het best verteerd en kan zich tonen in de topper van de speeldag?

Na hun zege op de eerste speeldag in de League Phase van de Champions League volgde op de tweede speeldag de ontnuchtering voor Club Brugge en Union. Club verloor op Atalanta, Union ging thuis zwaar onderuit tegen Newcastle.

Gesprek met Jackers, Reis in de basis?

"De ontgoocheling die overheerste, hebben we omgezet in energie voor de match van zondag", zei Nicky Hayen op zijn persconferentie vooraf. De trainer van Club Brugge had na de wedstrijd tegen Atalanta ook een gesprek met Nordin Jackers.

"Ik vind dat zijn goeie reddingen niet genoeg belicht worden. De keren dat hij ons in de wedstrijd heeft gehouden. We laten elkaar evenwel niet vallen." Door de blessure van Simon Mignolet blijft Jackers ook gewoon staan bij Club Brugge.

Hayen kan ook geen beroep doen op Raphael Onyedika, hij is nog niet hersteld van een hamstringblessure. Wellicht zal Ludovit Reis, die ook enkele weken out was, in de basis komen bij Club Brugge.

Veert Union recht na klap in de Champions League?

Union incasseerde ook een stevige klap in de Champions League, het verloor met 0-4 van Newcastle. "De knop is snel omgedraaid. Dat was het eerste wat we in de kleedkamer hebben benadrukt", zegt coach Sebastien Pocognoli.

"We hebben in de debriefing de goeie zaken van tegen Newcastle getoond, want zo waren er ook veel. De score reflecteert onze prestatie niet. Het wordt interessant om zien hoe mijn team reageert na een nederlaag. Maar het seizoen is nog lang en er kan nog veel gebeuren."