LIVE: Rik De Mil vol lof voor Gent: "Ze gaan tot het einde strijden voor de top-3"

KAA Gent speelt vrijdagavond alweer tegen Sporting Charleroi op speeldag 10 van de Jupiler Pro League. En dat zou wel eens een pittig duel kunnen worden. Beide teams kunnen een prima zaak doen in de stand.

KAA Gent staat momenteel op een gedeelde vijfde plaats met 14 op 27, terwijl Charleroi achtste staat met twee punten minder. Voor beide ploegen staat er dan ook wel wat op het spel op vrijdagavond in de Planet Group Arena.

KAA Gent met fitte kern tegen Charleroi

Ivan Leko kan stilaan rekenen op een fitte kern bij de Buffalo's. Enkel Max Dean ligt nog in de lappenmand, verder was het een vrij normale trainingsweek voor Gent.

"Leonardo Lopes deed een of twee trainingen, dus we gaan moeten zien of hij erbij zal zijn. We moeten dat nog beslissen", aldus Ivan Leko op zijn persconferentie dat je kan zien op de webstek van de Buffalo's.

Rik De Mil op zijn hoede voor KAA Gent

Bij Charleroi zijn Massamba Sow en Parfait Guiagon nog steeds afwezig vanwege blessures, terwijl Yassine Khalifi op het WK U20 actief is. Yacine Titraoui zou kunnen terugkeren. "Hij heeft wat getraind, maar we zullen zijn reactie moeten afwachten. Het zal erg nipt zijn, we willen geen risico's nemen."

Rik De Mil is op zijn hoede voor het duel met Gent: "Voor mij zal Gent vechten om aan het einde van het seizoen in de top-3 te eindigen. De Gentenaars hebben een heel goed team, met een coach die ze een eigen stijl heeft gegeven. Dit team zet veel druk en heeft ook een mooie tegenpressing."