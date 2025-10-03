Volg KAA Gent - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
-
Datum: 03/10/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 10
LIVE: Rik De Mil vol lof voor Gent: "Ze gaan tot het einde strijden voor de top-3"
Foto: © photonews

KAA Gent speelt vrijdagavond alweer tegen Sporting Charleroi op speeldag 10 van de Jupiler Pro League. En dat zou wel eens een pittig duel kunnen worden. Beide teams kunnen een prima zaak doen in de stand.

KAA Gent staat momenteel op een gedeelde vijfde plaats met 14 op 27, terwijl Charleroi achtste staat met twee punten minder. Voor beide ploegen staat er dan ook wel wat op het spel op vrijdagavond in de Planet Group Arena.

KAA Gent met fitte kern tegen Charleroi

Ivan Leko kan stilaan rekenen op een fitte kern bij de Buffalo's. Enkel Max Dean ligt nog in de lappenmand, verder was het een vrij normale trainingsweek voor Gent.

"Leonardo Lopes deed een of twee trainingen, dus we gaan moeten zien of hij erbij zal zijn. We moeten dat nog beslissen", aldus Ivan Leko op zijn persconferentie dat je kan zien op de webstek van de Buffalo's.

Rik De Mil op zijn hoede voor KAA Gent

Bij Charleroi zijn Massamba Sow en Parfait Guiagon nog steeds afwezig vanwege blessures, terwijl Yassine Khalifi op het WK U20 actief is. Yacine Titraoui zou kunnen terugkeren. "Hij heeft wat getraind, maar we zullen zijn reactie moeten afwachten. Het zal erg nipt zijn, we willen geen risico's nemen."

Rik De Mil is op zijn hoede voor het duel met Gent: "Voor mij zal Gent vechten om aan het einde van het seizoen in de top-3 te eindigen. De Gentenaars hebben een heel goed team, met een coach die ze een eigen stijl heeft gegeven. Dit team zet veel druk en heeft ook een mooie tegenpressing."

Prono KAA Gent - Charleroi

KAA Gent wint
Gelijk
KAA Gent KAA Gent wint Gelijk Charleroi Charleroi wint
80.77% 16.67% 2.56%
Populairste
2-1
(98x)		 2-0
(56x)		 1-1
(29x)

Vergelijking KAA Gent - Charleroi

Positie

5
8

Punten

14
12

Gewonnen

4
3

Verloren

3
3

Gescoorde doelpunten

15
12

Doelpunten tegen

12
12

Gele kaarten

17
17

Rode kaarten

1
2

Onderlinge duels gewonnen

27
14
20
17/01 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-1 Charleroi Charleroi
11/08 18:30 Charleroi Charleroi 1-0 KAA Gent KAA Gent
17/03 18:30 KAA Gent KAA Gent 5-0 Charleroi Charleroi
05/11 19:15 Charleroi Charleroi 1-3 KAA Gent KAA Gent
19/01 18:30 KAA Gent KAA Gent 0-0 Charleroi Charleroi
04/09 18:30 Charleroi Charleroi 2-1 KAA Gent KAA Gent
21/05 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-2 Charleroi Charleroi
30/04 18:30 Charleroi Charleroi 1-3 KAA Gent KAA Gent
22/01 20:45 Charleroi Charleroi 0-0 KAA Gent KAA Gent
12/09 16:00 KAA Gent KAA Gent 2-3 Charleroi Charleroi
10/04 20:45 KAA Gent KAA Gent 4-0 Charleroi Charleroi
11/02 18:00 KAA Gent KAA Gent 3-1 Charleroi Charleroi
22/11 18:15 Charleroi Charleroi 0-1 KAA Gent KAA Gent
07/03 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-4 Charleroi Charleroi
04/12 20:45 Charleroi Charleroi 1-0 KAA Gent KAA Gent
28/07 18:00 Charleroi Charleroi 1-1 KAA Gent KAA Gent
14/12 20:30 Charleroi Charleroi 2-0 KAA Gent KAA Gent
26/10 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
04/05 20:30 KAA Gent KAA Gent 0-1 Charleroi Charleroi
22/04 20:30 Charleroi Charleroi 2-1 KAA Gent KAA Gent
21/12 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Charleroi Charleroi
27/10 20:30 Charleroi Charleroi 2-1 KAA Gent KAA Gent
14/05 14:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Charleroi Charleroi
17/04 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 KAA Gent KAA Gent
20/01 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Charleroi Charleroi
13/08 18:00 Charleroi Charleroi 1-1 KAA Gent KAA Gent
13/03 18:00 Charleroi Charleroi 1-1 KAA Gent KAA Gent
08/11 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-3 Charleroi Charleroi
08/05 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Charleroi Charleroi
11/04 20:30 Charleroi Charleroi 2-1 KAA Gent KAA Gent
15/02 20:00 Charleroi Charleroi 0-0 KAA Gent KAA Gent
18/10 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-2 Charleroi Charleroi
01/03 01:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
08/11 01:00 Charleroi Charleroi 0-1 KAA Gent KAA Gent
22/12 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-2 Charleroi Charleroi
01/09 20:00 Charleroi Charleroi 1-1 KAA Gent KAA Gent
11/12 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
22/08 18:00 Charleroi Charleroi 1-3 KAA Gent KAA Gent
14/03 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
08/03 19:30 Charleroi Charleroi 1-0 KAA Gent KAA Gent
09/11 19:30 KAA Gent KAA Gent 0-3 Charleroi Charleroi
06/11 20:30 Charleroi Charleroi 0-2 KAA Gent KAA Gent
01/02 18:00 Charleroi Charleroi 2-5 KAA Gent KAA Gent
31/08 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-0 Charleroi Charleroi
03/05 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
16/12 18:00 Charleroi Charleroi 1-2 KAA Gent KAA Gent
11/02 18:00 Charleroi Charleroi 1-0 KAA Gent KAA Gent
27/08 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
25/08 19:30 Charleroi Charleroi 5-1 KAA Gent KAA Gent
17/04 19:30 Charleroi Charleroi 1-1 KAA Gent KAA Gent
15/04 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-2 Charleroi Charleroi
21/11 19:30 KAA Gent KAA Gent 3-2 Charleroi Charleroi
19/11 18:00 Charleroi Charleroi 2-0 KAA Gent KAA Gent
04/04 19:30 KAA Gent KAA Gent 2-0 Charleroi Charleroi
02/04 20:00 Charleroi Charleroi 3-2 KAA Gent KAA Gent
25/10 19:30 Charleroi Charleroi 0-2 KAA Gent KAA Gent
23/10 20:00 KAA Gent KAA Gent 3-1 Charleroi Charleroi
21/02 20:00 Charleroi Charleroi 2-0 KAA Gent KAA Gent
20/09 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Charleroi Charleroi
01/02 20:00 Charleroi Charleroi 1-2 KAA Gent KAA Gent
24/08 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
Ivan Leko maakte ook incident "à la Conte-KDB" mee: "Hij moest zich zo niet gedragen op dat moment"

02/10

Tijdens de laatste wedstrijd van KAA Gent was er een gespannen moment: Mathias Delorge, die in de 67e minuut werd gewisseld, was erg ontevreden. Ivan Leko heeft gereageerd ...

Ivan Leko komt met goed nieuws voor clash met Charleroi

02/10

KAA Gent speelt vrijdagavond alweer tegen Sporting Charleroi op speeldag 10 van de Jupiler Pro League. En dat zou wel eens een pittig duel kunnen worden. Ivan Leko heeft al...

Wordt hij dé bepalende factor richting Champions' Play-offs? "Zo goed!"

07:00

KAA Gent wil vrijdagavond tegen Sporting Charleroi de wind in de zeilen houden met een nieuwe overwinning. Daarbij zullen ze andermaal willen rekenen op Michal Skoras, die ...

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 20:45 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 04/10 STVV STVV
La Louvière La Louvière 04/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 04/10 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 05/10 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 05/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 05/10 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 05/10 OH Leuven OH Leuven
