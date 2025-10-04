Volg KV Mechelen - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
-
Datum: 04/10/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 10
LIVE: KVM-trainer Vanderbiest overtuigde zijn sceptici, hoe loopt de hereniging met STVV-coach Vrancken?
Foto: © photonews

Verschillende seizoenen werkten Fred Vanderbiest en Wouter Vrancken zij aan zij bij KVM. Inmiddels is de assistent-coach van weleer T1 geworden en is Vrancken bij STVV beland.

Vanderbiest loodste Malinwa in negen speeldagen naar een derde plek en krijgt nu zelfs lof van zij die sceptisch waren bij zijn aanstelling als hoofdtrainer. "Die scepsis kwam omdat het voor mij heel lang geleden was en mijn laatste seizoen als hoofdtrainer ook niet was om over naar huis te schrijven. De publieke opinie was gevormd op basis van hoe je was op dat moment en dat imago blijft aan je kleven."

Zo haalde Vanderbiest behoorlijke resultaten als trainer van KVO, maar hij erkent zelf dat deze overschaduwd werden door zijn gedrag langs de lijn. "Mensen onthielden uit mijn carrière vooral dat ik een brulboei was en dat ik drie keer van club veranderde in één seizoen. Die perceptie proberen we te veranderen. Ik doe dat voor mezelf en voor de club. Hoe de buitenwereld naar me kijkt, interesseert me niet."

Vanderbiest past voor scherpe uithalen

De KVM-coach charmeert ook met zijn eerlijke analyses van wedstrijden of situaties. "Ik communiceer altijd open met spelers. Als ik over een bepaalde speler iets zeg in de pers, heb ik dat al tegen hem gezegd een dag voordien of eerder in de week. Ik zal nooit in de pers een speler afbreken. Vroeger kon ik wel eens scherp uit de hoek komen, maar door ouder te worden en ervaring op te doen, laat je dat achterwege."

Vanderbiest herhaalt dat hij van de verschillende trainers die Achter de Kazerne passeerden iets geleerd heeft. Uit de samenwerking met Vrancken was dat vooral het werken met beelden. Wie had kunnen denken dat ze ooit, beiden als T1, het nog tegen elkaar zouden opnemen? "Dat is het mooie aan voetbal". Vrancken moest in aanloop naar de trip naar Mechelen met STVV een frustrerende derbynederlaag doorslikken.

Hoe reageert STVV na nederlaag tegen Genk?

Zaterdagnamiddag zal blijken of de Truienaars de betwistbare scheidsrechterlijke beslissing uit de wedstrijd tegen Genk al verwerkt hebben. Ze missen enkel Merlen (breuk in middenvoetsbeentje). Bij KV ontbreken Ouahabi, Vanrafelghem, Kireev, St. Jago, Özdemir en Salifou nog. Volg KV Mechelen - STVV deze namiddag om 16u op VOETBALKRANT.COM!

Prono KV Mechelen - STVV

KV Mechelen wint
Gelijk
KV Mechelen KV Mechelen wint Gelijk STVV STVV wint
69.57% 21.07% 9.36%
Populairste
2-1
(114x)		 1-1
(39x)		 2-0
(30x)

Vergelijking KV Mechelen - STVV

Positie

4
6

Punten

16
14

Gewonnen

4
4

Verloren

1
3

Gescoorde doelpunten

12
12

Doelpunten tegen

8
11

Gele kaarten

23
15

Rode kaarten

0
1

Onderlinge duels gewonnen

12
10
17
21/02 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 STVV STVV
08/11 20:45 STVV STVV 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
12/05 16:00 STVV STVV 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
05/04 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 2-3 STVV STVV
03/12 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 STVV STVV
17/09 19:15 STVV STVV 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
11/03 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 STVV STVV
27/08 20:45 STVV STVV 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
04/03 20:45 STVV STVV 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
06/11 18:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 STVV STVV
03/04 18:30 STVV STVV 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
26/09 18:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 STVV STVV
28/02 20:30 STVV STVV 0-3 KV Mechelen KV Mechelen
30/10 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 STVV STVV
23/01 20:30 STVV STVV 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
23/09 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 STVV STVV
19/05 20:30 STVV STVV 7-0 KV Mechelen KV Mechelen
26/04 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 STVV STVV
25/01 20:30 STVV STVV 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
29/11 20:45 STVV STVV P2-2 KV Mechelen KV Mechelen
10/09 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 STVV STVV
30/04 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 STVV STVV
02/04 20:00 STVV STVV 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
14/02 20:00 STVV STVV 0-3 KV Mechelen KV Mechelen
17/10 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 3-0 STVV STVV
17/12 20:00 STVV STVV 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
30/07 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 STVV STVV
30/04 20:00 STVV STVV 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
02/04 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 STVV STVV
23/02 20:30 STVV STVV 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
28/08 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 STVV STVV
03/05 19:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 STVV STVV
26/12 20:00 STVV STVV 5-2 KV Mechelen KV Mechelen
29/08 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 STVV STVV
28/08 19:30 STVV STVV 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
10/05 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-3 STVV STVV
22/12 20:00 STVV STVV 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
22/02 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 STVV STVV
21/09 20:00 STVV STVV 5-1 KV Mechelen KV Mechelen
