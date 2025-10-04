LIVE: KVM-trainer Vanderbiest overtuigde zijn sceptici, hoe loopt de hereniging met STVV-coach Vrancken?

Verschillende seizoenen werkten Fred Vanderbiest en Wouter Vrancken zij aan zij bij KVM. Inmiddels is de assistent-coach van weleer T1 geworden en is Vrancken bij STVV beland.

Vanderbiest loodste Malinwa in negen speeldagen naar een derde plek en krijgt nu zelfs lof van zij die sceptisch waren bij zijn aanstelling als hoofdtrainer. "Die scepsis kwam omdat het voor mij heel lang geleden was en mijn laatste seizoen als hoofdtrainer ook niet was om over naar huis te schrijven. De publieke opinie was gevormd op basis van hoe je was op dat moment en dat imago blijft aan je kleven."

Zo haalde Vanderbiest behoorlijke resultaten als trainer van KVO, maar hij erkent zelf dat deze overschaduwd werden door zijn gedrag langs de lijn. "Mensen onthielden uit mijn carrière vooral dat ik een brulboei was en dat ik drie keer van club veranderde in één seizoen. Die perceptie proberen we te veranderen. Ik doe dat voor mezelf en voor de club. Hoe de buitenwereld naar me kijkt, interesseert me niet."

Vanderbiest past voor scherpe uithalen

De KVM-coach charmeert ook met zijn eerlijke analyses van wedstrijden of situaties. "Ik communiceer altijd open met spelers. Als ik over een bepaalde speler iets zeg in de pers, heb ik dat al tegen hem gezegd een dag voordien of eerder in de week. Ik zal nooit in de pers een speler afbreken. Vroeger kon ik wel eens scherp uit de hoek komen, maar door ouder te worden en ervaring op te doen, laat je dat achterwege."

Vanderbiest herhaalt dat hij van de verschillende trainers die Achter de Kazerne passeerden iets geleerd heeft. Uit de samenwerking met Vrancken was dat vooral het werken met beelden. Wie had kunnen denken dat ze ooit, beiden als T1, het nog tegen elkaar zouden opnemen? "Dat is het mooie aan voetbal". Vrancken moest in aanloop naar de trip naar Mechelen met STVV een frustrerende derbynederlaag doorslikken.

Hoe reageert STVV na nederlaag tegen Genk?

Zaterdagnamiddag zal blijken of de Truienaars de betwistbare scheidsrechterlijke beslissing uit de wedstrijd tegen Genk al verwerkt hebben. Ze missen enkel Merlen (breuk in middenvoetsbeentje). Bij KV ontbreken Ouahabi, Vanrafelghem, Kireev, St. Jago, Özdemir en Salifou nog. Volg KV Mechelen - STVV deze namiddag om 16u op VOETBALKRANT.COM!