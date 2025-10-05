Datum: 05/10/2025 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 10

De 10e speeldag wordt afgesloten door een duel tussen Westerlo en OH Leuven in het Westelse Kuipke. Wie pakt de drie belangrijke punten?

Tijd   86' 24" 
84
 In diezelfde fase heeft Mebude veel tijd om uit te halen. Net als Alcocer na 10 minuten doet zijn vervanger dat met een schot in de korte hoek. Maar ook nu gaat de bal in het zijnet
84
 Reynolds net als bij de 2-0 met een goede rush op rechts. Ook zijn voorzet mag er wezen maar de afwerking van Vaesen in één tijd mist overtuiging
82
 Vervangen Nacho Ferri
Ingevallen Kyan Vaesen
82
 Vervangen Isa Sakamoto
Ingevallen Thomas Van Den Keybus
80
 Vervangen Lukasz Lakomy
Ingevallen Mathieu Maertens
80
 Vervangen Noë Dussenne
Ingevallen Roggerio Nyakossi
77

Goal 		Doelpunt van Adedire Mebude (Bryan Reynolds)
In twee, drie verticale passes staat Westerlo aan de overkant. Reynolds met een zee van ruimte rechts en dan staan er twee Westerlo-spelers alleen voor Leysen. Ferri laat slim voor Medube die heel koeltjes Leysen omspeelt en de 2-0 in het lege doel knalt
73
 We durven het niet te luid roepen maar de interlandbreak komt eraan en dat is voor het bestuur van OH Leuven misschien wel het moment om een wissel langs de dug out door te voeren
71
 Vervangen Josimar Alcocer
Ingevallen Adedire Mebude
69
 Komt er nog wat snedigheid in de aanval van OHL?
68
  Gele kaart voor Josimar Alcocer
63
 Hubert grijpt tactisch in en schakelt naar een viermansdefensie. Levert het iets op?
62
 Vervangen Chukwubuikem Ikwuemesi
Ingevallen Thibaud Verlinden
62
 Vervangen Takuma Ominami
Ingevallen Henok Teklab
62
 Het spel ligt slag om slinger stil voor blessurebehandelingen, het komt de vaart niet vooruit
58
 Alcocer laat dubbele voorsprong liggen
De kap is enorm mooi van Alcocer. Ijzig kalm stuurde hij Gil het bos in om van dichtbij te trappen maar Leysen maakte zich breed en bracht goed redding
56
 De vooractie van Maziz aan de 16 is fraai maar het schot is van mindere makelij waardoor Jungdal met de voeten redding kan brengen
54
 Dusenne en Haspolat liggen allebei op de grond na een stevige botsing. Het is tekenen voor dit duel
51
 Sayyadmanesh met de goede actie vanop rechts. Sakamoto komt ingelopen en haalt de trekker over maar ziet zijn schot afgeblockt worden
46
 Veel ruimte voor Akimoto op links maar naar de wedstrijd van OH Leuven draait de voorzet uit op een sisser


Scheidsrechter 		Rust


45+2
 Jungdal brengt redding
De Westerlo-doelman toont zich nu toch voor de tweede keer deze partij. Terho glijdt na een stilstaande fase richting de bal maar Jungdal reageert alert en klemt de bal meteen in zijn buik
45
 Vervangen Casper Terho
Ingevallen Youssef Maziz
44
 Een vrije trap van Haspolat blijft hangen rond de 16 van OH Leuven. Uiteindelijk komt Bayram tot een schot maar via Pletinckx verdwijnt de bal in corner
42
 Het is toch allemaal wat magertjes in het Kuipje deze zondagavond. Veel slordigheden en duels, weinig goed voetbal
38
 Ferri maakt nu ook zijn aanvallend foutje en gaat dan het mentale spel aan met de Leuvense defensie. Lothar Dhondt moet even iedereen tot de orde roepen
34
 Een kwartier na het openingsdoelpunt kan Ferri bijna voor een dubbele voorsprong zorgen. Hij wordt te los gelaten op een voorzet maar kopt dan een half metertje naast
31
 Niet alleen Kaba, ook Ikwuemesi probeert het soms iets te gretig zelf te forceren
30
 Westerlo en OHL staan allebei in de onderste regionen van het klassement maar als Westerlo deze stand kan vasthouden, voetbalt het zich wel opnieuw naar de veilige middenmoot. Voor OH Leuven beginnen de zaakjes te nijpen dan na 10 speeldagen
26
  Gele kaart voor Noë Dussenne
23
 De reactie van de bezoekers laat niet lang op zich wachten. Ditmaal gaat Ominami niet naast een hoge bal en verlengt hij de bal goed. Terho rept zich als eerste naar de bal maar vindt Jungdal op zijn pad
19

Goal 		Doelpunt van Nacho Ferri
Het eerste schot tussen de palen is meteen een doelpunt! Ominami misrekent zich stevig op een hoge bal en zet zijn voet gewoonweg naast het botsende leer. Ferri bedankt in de 16 en trapt van dichtbij voorbij Leysen
18
 Fraaie actie van Sakamoto om zich los te rukken op het middenveld maar de voorzet die volgde was maar zwakjes
17
 Kaba probeert zelf het beste te maken van een slechte pass maar gaat te opzichtig aan Reynolds hangen. Ook hij krijgt er geen kans uit
14
 Leysen en Jungdal hebben zich in het openingskwartier nog niet moeten tonen. Komen er na de openingsfase kansen?
10
 De ruimte was wat verdwenen na de rush van Sayyadmanesh op rechts. Daardoor probeert Haspolat het vanop afstand maar Leysen ziet de bal enkele meters naast zijn doel rollen
6
 Alcocer met het eerste echte doelgevaar! Ferri zet Dusenne weg en ziet zijn ploegmaat dan vrij staan op links. Alcocer probeert het in de korte hoek maar raakt het zijnet
3
 Rommens kopt een voorzet vanop links in hoekschop, OH Leuven mag meteen gevaarlijk zijn
1
 Westerlo - OH Leuven: 0-0
Westerlo (Westerlo - OH Leuven)
Westerlo: Andreas Jungdal - Bryan Reynolds - Seiji Kimura - Emin Bayram - Tuur Rommens - Arthur Piedfort - Dogucan Haspolat - Allahyar Sayyadmanesh - Isa Sakamoto - Josimar Alcocer - Nacho Ferri
Bank: Amando Lapage - Antoñito Cordero - Adedire Mebude - Kyan Vaesen - Raf Smekens - Griffin Yow - Mathias Fixelles - Koen Vanlangendonck - Thomas Van Den Keybus

OH Leuven (Westerlo - OH Leuven)
OH Leuven: Tobe Leysen - Ewoud Pletinckx - Noë Dussenne - Takuma Ominami - Óscar Gil Regaño - Lukasz Lakomy - Siebe Schrijvers - Takahiro Akimoto - Casper Terho - Chukwubuikem Ikwuemesi - Sory Kaba
Bank: Birger Verstraete - Thibaud Verlinden - Abdoul Karim Traoré - Youssef Maziz - Henok Teklab - Maxence Andre Prévôt - Jovan Mijatovic - Mathieu Maertens - Roggerio Nyakossi - Owen Jochmans - Davis Opoku
Vooraf

LIVE: Westerlo en OH Leuven in rechtstreeks duel op zoek naar punten en vertrouwen
Foto: © photonews

De 10e speeldag wordt afgesloten door een duel tussen Westerlo en OH Leuven in het Westelse Kuipke. Wie pakt de drie belangrijke punten?

Westerlo voor sprong in klassement

Na vanavond zijn we dus 10 speeldagen onderweg in de Jupiler Pro League. Maar niet elke ploeg kan na 10 speeldagen een positief rapport laten zien. Twee van die ploegen zijn Westerlo en OH Leuven. Eender welke ploeg straks de drie punten pakt, het puntentotaal zal niet boven de 50% komen van de te behalen punten. Maar voor het vertrouwen is die driepunter wel cruciaal.

Westerlo staat met 10 punten net bij de onderste 4 in het klassement. Maar omdat dat klassement zo'n accordeon is momenteel, zou een driepunter een enorme opsteker kunnen zijn. De troepen van Issame Charaï zouden dan plots naar een comfortabele achtste plaats kunnen springen.

Maar dan moet er wel gewonnen worden. Iets dat de vorige drie wedstrijden niet gelukt is voor De Kemphanen. Met Standard, Union en Club Brugge hadden ze wel niet de makkelijkste tegenstanders die voorbije drie wedstrijden. Lukt het tegen OH Leuven wel?

Aansluiting voor OHL

Misschien wel want OHL heeft ook niet het beste vormpeil te pakken. Met  punten staan ze op de voorlaatste plaats in het klassement en dreigen ze de aansluiting met de rest van het klassement te verliezen als ze Westerlo verder weg laten springen.

Voor David Hubert en zijn ploeg is een overwinning al geleden van 31 augustus.  "We pakken te weinig punten naargelang de prestaties", klinkt het bij Hubert in de voorbeschouwing. "We hadden even goed nu twee punten meer kunnen hebben dan Westerlo maar moeten leren efficiënter om te gaan met de kansjes die we hebben", besluit hij.

