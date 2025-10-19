LIVE: Brengt KRC Genk na 6 op 6 nu ook beter voetbal in het Jan Breydelstadion?

Na het behalen van een 6 op 6 heeft KRC Genk de aansluiting met de subtop gevonden. Brengt het nu ook weer beter voetbal, wanneer het Cercle Brugge partij geeft in het Jan Breydelstadion?

Voor de thuisploeg hoeft dat natuurlijk niet noodzakelijk. Cercle beleeft een seizoen met ups en downs. Er zijn nog iets te veel dieptepunten, waardoor de ploeg onderaan het klassement verkeert. Zo leverden de vorige drie thuismatchen slechts een 1 op 9 op en kon er in eigen huis nog geen enkele keer een clean sheet behaald worden.

De cijfers wijzen er dus op dat er nog werk aan de winkel is, maar het behaalde gelijkspel op de Bosuil tegen Antwerp was wel weer een opsteker. Het zou welkom zijn als dat kan worden doorgetrokken naar een tweede succes in eigen huis dit seizoen. Enkel met een driepunter kan er echt weer een stap vooruit gezet worden door groen-zwart.

Genk kwam goed weg tegen STVV en Dender

Dan helpt het niet dat Genk de volgende tegenstander is. Alhoewel, het voetbal van de Limburgers is de laatste tijd niet om over naar huis te schrijven. Met een 6 op 6 tegen STVV en Dender maakte Genk wel deels zijn gemiste start goed, maar die overwinningen hadden wel heel veel voeten in de aarde. Het is een understatement om te stellen dat Genk in die matchen goed wegkwam.

Het werk tijdens de interlandbreak moet ertoe leiden dat Genk ook voetballend weer een tandje hoger kan schakelen. Sinds het uitvallen van El Ouahdi zien we dat Nkuba als rechtsachter wel offensief zijn steentje bijdraagt. Voorts wordt er vooral gekeken naar aanvoerder Heynen om de rest van de ploeg op sleeptouw te nemen.

Ook Ito niet beschikbaar bij Genk

Ibrahim Diakité, Konaté en Kouassi ontbreken met zekerheid bij Cercle. Agyekum is twijfelachtig. El Ouahdi (schouder), Junya Ito (spierblessure) en Lawal (knie) zijn de afwezigen bij Genk. Volg Cercle Brugge - KRC Genk om 13u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!