Volg Cercle Brugge - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.
-
Datum: 19/10/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 11
LIVE: Brengt KRC Genk na 6 op 6 nu ook beter voetbal in het Jan Breydelstadion?
LIVE: Brengt KRC Genk na 6 op 6 nu ook beter voetbal in het Jan Breydelstadion?
Foto: © photonews

Na het behalen van een 6 op 6 heeft KRC Genk de aansluiting met de subtop gevonden. Brengt het nu ook weer beter voetbal, wanneer het Cercle Brugge partij geeft in het Jan Breydelstadion?

Voor de thuisploeg hoeft dat natuurlijk niet noodzakelijk. Cercle beleeft een seizoen met ups en downs. Er zijn nog iets te veel dieptepunten, waardoor de ploeg onderaan het klassement verkeert. Zo leverden de vorige drie thuismatchen slechts een 1 op 9 op en kon er in eigen huis nog geen enkele keer een clean sheet behaald worden.

De cijfers wijzen er dus op dat er nog werk aan de winkel is, maar het behaalde gelijkspel op de Bosuil tegen Antwerp was wel weer een opsteker. Het zou welkom zijn als dat kan worden doorgetrokken naar een tweede succes in eigen huis dit seizoen. Enkel met een driepunter kan er echt weer een stap vooruit gezet worden door groen-zwart.

Genk kwam goed weg tegen STVV en Dender

Dan helpt het niet dat Genk de volgende tegenstander is. Alhoewel, het voetbal van de Limburgers is de laatste tijd niet om over naar huis te schrijven. Met een 6 op 6 tegen STVV en Dender maakte Genk wel deels zijn gemiste start goed, maar die overwinningen hadden wel heel veel voeten in de aarde. Het is een understatement om te stellen dat Genk in die matchen goed wegkwam.

Het werk tijdens de interlandbreak moet ertoe leiden dat Genk ook voetballend weer een tandje hoger kan schakelen. Sinds het uitvallen van El Ouahdi zien we dat Nkuba als rechtsachter wel offensief zijn steentje bijdraagt. Voorts wordt er vooral gekeken naar aanvoerder Heynen om de rest van de ploeg op sleeptouw te nemen.

Ook Ito niet beschikbaar bij Genk

Ibrahim Diakité, Konaté en Kouassi ontbreken met zekerheid bij Cercle. Agyekum is twijfelachtig. El Ouahdi (schouder), Junya Ito (spierblessure) en Lawal (knie) zijn de afwezigen bij Genk. Volg Cercle Brugge - KRC Genk om 13u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Prono Cercle Brugge - KRC Genk

Gelijk
KRC Genk wint
Cercle Brugge Cercle Brugge wint Gelijk KRC Genk KRC Genk wint
10% 21% 69%
Populairste
1-2
(119x)		 1-1
(45x)		 0-2
(31x)

Vergelijking Cercle Brugge - KRC Genk

Positie

14
7

Punten

10
14

Gewonnen

2
4

Verloren

4
4

Gescoorde doelpunten

13
14

Doelpunten tegen

14
14

Gele kaarten

19
18

Rode kaarten

1
1

Onderlinge duels gewonnen

9
11
28
08/02 20:45 KRC Genk KRC Genk 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
14/09 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KRC Genk KRC Genk
04/05 20:45 Cercle Brugge Cercle Brugge 4-1 KRC Genk KRC Genk
13/04 20:45 KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
20/01 16:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
13/08 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 KRC Genk KRC Genk
17/03 20:45 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 KRC Genk KRC Genk
20/08 18:15 KRC Genk KRC Genk 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
05/03 16:15 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 KRC Genk KRC Genk
07/11 21:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
07/03 20:45 KRC Genk KRC Genk 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
28/11 18:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-5 KRC Genk KRC Genk
07/12 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 KRC Genk KRC Genk
26/10 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
24/11 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
23/09 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-5 KRC Genk KRC Genk
20/09 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 KRC Genk KRC Genk
29/11 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 KRC Genk KRC Genk
02/08 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
20/12 01:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 KRC Genk KRC Genk
25/08 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
09/05 20:45 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-2 KRC Genk KRC Genk
17/11 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-1 KRC Genk KRC Genk
29/07 20:30 KRC Genk KRC Genk 3-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
26/12 20:30 KRC Genk KRC Genk 4-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
20/08 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-2 KRC Genk KRC Genk
20/03 18:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 KRC Genk KRC Genk
13/11 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
27/02 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 KRC Genk KRC Genk
26/02 19:30 KRC Genk KRC Genk 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
02/11 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
30/10 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-1 KRC Genk KRC Genk
26/04 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 KRC Genk KRC Genk
29/11 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
20/01 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 5-1 KRC Genk KRC Genk
04/08 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
10/02 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
26/08 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 KRC Genk KRC Genk
25/08 19:30 KRC Genk KRC Genk 3-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
04/03 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 KRC Genk KRC Genk
24/09 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
23/09 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 KRC Genk KRC Genk
21/05 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 KRC Genk KRC Genk
20/05 19:30 KRC Genk KRC Genk 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
18/12 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
17/12 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-0 KRC Genk KRC Genk
14/03 15:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 KRC Genk KRC Genk
19/10 15:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Cercle Brugge komt met positief nieuws voorafgaand aan clash met Racing Genk

Cercle Brugge komt met positief nieuws voorafgaand aan clash met Racing Genk

17/10 1

Na iets meer dan twee maanden staat Ibrahim Diakité opnieuw op het trainingsveld. De verdediger van Cercle Brugge brak tegen stadsgenoot Club zijn enkel en heeft de voorbij...

"Bijna 50 miljoen": Thorsten Fink zegt waar het op staat bij KRC Genk

"Bijna 50 miljoen": Thorsten Fink zegt waar het op staat bij KRC Genk

18/10 1

KRC Genk kende een wisselvallige start van het seizoen, maar coach Thorsten Fink benadrukt dat de club koersvast blijft. In een interview met Het Nieuwsblad licht hij de im...

Delanghe of Warleson in doel tegen Genk? Cinel hakt moeilijk vraagstuk snel door

Delanghe of Warleson in doel tegen Genk? Cinel hakt moeilijk vraagstuk snel door

18/10 1

Cercle Brugge speelt deze maand nog drie thuiswedstrijden, te beginnen met het duel tegen KRC Genk. Coach Onur Cinel blikt vooruit en licht zijn keuzes toe, waaronder de be...

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard Gestopt Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 13:30 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 18:30 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19:15 KAA Gent KAA Gent
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved