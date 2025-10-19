|
live_by
90+6
Minda kopt in de armen van Van Crombrugge.
90+2
Ouattara gaat neer in de zestien, maar Cercle krijgt geen tweede penalty.
90
De extra tijd bedraagt zeven minuten.
90
Patrik Hrosovský
Noah Adedeji-Sternberg
90
Hyun-Gyu Oh
Daan Heymans
90
Jarne Steuckers
Robin Mirisola
88
De Cremer zwaait ook met geel voor de hulptrainer van Cercle Brugge.
87
Woede in de tribunes omdat ref De Cremer het spel ligt voor een verzorging bij Genk. In elk geval gaan de slotminuten in.
85
We krijgen 7 minuten blessuretijd.
83
Nunes breekt door, maar hij kraakt zijn schot en besluit voorlangs. Dit was nog een goede kans voor Cercle.
82
Nkuba legt aan, maar zijn vizier staat niet op scherp.
80
Van der Bruggen neemt na een hoekschop de afvallende bal op de slof en trapt naast.
78
Edan Diop
Erick
75
Minda legt nog eens aan. Van Crombrugge gaat goed plat op zijn botsend schot.
74
Met nog ruim een kwartier op de klok is het de vraag in wiens voordeel de volgende wending weer zal plaatsvinden.
70
Ibrahima Sory Bangoura
Konstantinos Karetsas
69
Oluwaseun Adewumi
Abdoul Kader Ouattara
69
Edgaras Utkus
Flavio Nazinho
69
De pas ingevallen Nazinho jaagt meteen een schot hoog over doel.
68
Doelpunt van Edan Diop (Penalty)
Diop schiet de 2-2 van op de stip in de rechterhoek.
66
Gele kaart voor Ken Nkuba
66
Penalty voor Cercle Brugge
Nkuba haalt Minda onderuit: strafschop voor Cercle Brugge. Zo kan Cercle terug in de match komen...
64
Cercle is het nu volledig kwijt, Genk heeft het heft volledig in handen genomen.
60
Bedrijvige Medina
Daar is Medina weer. Fink zal blij zijn met zijn bedrijvigheid, maar een doelpuntje had er ondertussen ook bij gemogen. De Genk-supporters juichen, Medina schuift de bal van in de grote rechthoek echter langs de verkeerde kant van het zijnet.
58
Plots bibberen voor Cercle
Genk heeft weer een tand hoger geschakeld, want het is plots bibberen voor Cercle. Oh vindt aan de tweede paal Medina, Delanghe ligt in de weg van de invaller. Niet veel later kan Steuckers afdrukken: hij plaatst de bal tegen de verste paal.
57
Doelpunt van Hyun-Gyu Oh
Achteraan blijft Cercle kwetsbaar. Oh wordt niet opgevangen en kan een lage voorzet binnentikken: 1-2.
56
Gele kaart voor Oumar Diakite
55
Tien minuten ver na de pauze. Deze wedstrijd kan nu echt wel de twee kanten uit.
51
Save van Delanghe op uithaal Medina
Genk prikt nu tegen langs links via Medina. Die twijfelt niet en haalt uit. De save van Delanghe is nodig.
49
Bij een tegenaanval van Genk ligt het achteraan bij Cercle wel volledig open. De bezoekers spelen het slecht uit, vooral de pass van Steuckers is niet goed. Dat moet hij veel beter kunnen.
48
Gerkens loopt zich volledig vrij op een voorzet van Magnée, maar kopt recht in de handen van Van Crombrugge. Cercle in de aanval in de eerste minuten na rust.
46
Yira Collins Sor
Yaimar Medina
46
Fink grijpt tactisch in bij de start van de tweede helft.
Rust
45+3
Bijna 2-1
Cercle gaat bijna erop en erover. Gerkens tikt door naar Adewumi, die zo oog in oog komt met Van Crombrugge. De jonge Oostenrijker besluit voorlangs.
45
Er komen vier minuten bij.
43
Doelpunt van Alan Minda (Gary Magnée)
Cercle maakt gelijk en niemand kan zeggen dat het niet verdiend is. Deze keer vindt de thuisploeg eens de diepgang. Van Crombrugge komt uit zijn doel. De lob is dus de juiste keuze en dat heeft Minda goed begrepen: 1-1.
41
We krijgen 4 minuten blessuretijd.
41
Diakité loopt achteruit bij een hoekschop van Magnée en probeert dan de bal in de linkerbovenhoek te koppen. Een moeilijke variatie, de kopbal belandt niet ver naast doel.
39
Opnieuw toch een kansje voor Cercle. De bal hobbelt voorlangs. Het was Minda die trapte uit de draai. Genk laat zich iets te veel in slaap wiegen.
36
Gele kaart voor Hannes Van der Bruggen
36
Minda probeert het met een plaatsballetje, maar krijgt het leer onvoldoende in de hoek. Zo wordt het een zachte poging in de armen van Van Crombrugge.
34
Steve Ngoura
Alan Minda
Ngoura heeft zich geblesseerd bij een overtreding van Bangoura. Minda komt erin.
33
Kakou tikt een hoekschop naast.
29
Gele kaart voor Ibrahima Sory Bangoura
26
Diakité pikt de bal goed mee en komt zo alleen voor Van Crombrugge. De Cremer vindt echter dat de spits zijn been iets te hoog heeft geheven. Er valt iets voor te zeggen, maar het zou toch een punt van discussie geweest zijn als er een doelpunt was van gekomen. Nu werd de bal van de lijn gehaald, maar de ref had de fase dus al afgefloten.
24
Dit is wel een prima tegenaanval van Cercle. Adewumi loopt zich vrij, maar kopt recht in de handen van Van Crombrugge.
21
Aan de bal is het ook niet goed genoeg bij Cercle. Ofwel zijn het onbewuste slordigheden, maar soms is het ook gewoon de bal wegtrappen.
17
Cercle verovert nu toch een keertje de bal op de helft van Genk, maar er komt niets uit voort. De bezoekers hebben slechts één lange bal nodig om onder de Brugse pressing uit te komen.
13
Doelpunt van Patrik Hrosovský (Hyun-Gyu Oh)
Genk maakt nu optimaal gebruik van de ruimte en dat is dus niet onverwacht. Hrosovsky schiet raak op een lage voorzet van Oh en brengt Genk op voorsprong.
11
Goed werk van Diakité qua balvastheid. Zo krijgt de targetman de handen op elkaar.
7
Eerste kans voor Genk
Een afgeweken schot van Oh belandt voor de voeten van Sor, die van dichtbij nog over mikt! Hier komt Cercle goed weg.
6
Cercle speelt behoorlijk hoog, maar zet onvoldoende druk op de bal. Zo gaat Genk wel ruimte krijgen om te voetballen.
2
Oh laat een strakke uithaal vanuit de tweede lijn optekenen. Het wordt een strak schot dat niet zo ver over gaat.
1
De eerste wedstrijd van deze namiddag is afgetrapt in het Jan Breydelstadion.
1
Cercle Brugge - KRC Genk: 0-0
Cercle Brugge:
Maxime Delanghe
- Emmanuel Kakou
- Christiaan Ravych
- Edgaras Utkus
- Gary Magnée
- Oluwaseun Adewumi
- Hannes Van der Bruggen
- Pieter Gerkens
- Edan Diop
- Oumar Diakite
- Steve Ngoura
Bank:
Warleson
- Erick
- Alan Minda
- Ibrahima Diaby
- Flavio Nazinho
- Heriberto Jurado
- Nils De Wilde
- Krys Kouassi
- Abdoul Kader Ouattara
KRC Genk:
Hendrik Van Crombrugge
- Ken Nkuba
- Matte Smets
- Mujaid Sadick Aliu
- Joris Kayembe
- Bryan Heynen
- Jarne Steuckers
- Patrik Hrosovský
- Yira Collins Sor
- Hyun-Gyu Oh
- Ibrahima Sory Bangoura
Bank:
Yaimar Medina
- Konstantinos Karetsas
- Nikolas Sattlberger
- Lucca Kiaba Brughmans
- Robin Mirisola
- Noah Adedeji-Sternberg
- Adrian Palacios
- Daan Heymans
- Josue Ndenge Kongolo
- Brent Stevens
- Jusef Erabi
Vooraf
Met Delanghe, Utkus en Adewumi presenteert Cercle zich met wat andere gezichten tegen Genk. Het maakt duidelijk dat Cercle de punten nodig heeft. Genk wil zijn opmars verderzetten. Trainer Fink doet nog straffer met vier wijzigingen: Kayembe, Bangoura, Sor en Oh komen aan de aftrap.
|
