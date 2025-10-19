Datum: 19/10/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 11
Stadion: Jan Breydel

Met Delanghe, Utkus en Adewumi presenteert Cercle zich met wat andere gezichten tegen Genk. Het maakt duidelijk dat Cercle de punten nodig heeft. Genk wil zijn opmars verderzetten. Trainer Fink doet nog straffer met vier wijzigingen: Kayembe, Bangoura, Sor en Oh komen aan de aftrap.

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   90' 48" 
live_by
Discussieer live mee! Lees 27 reacties...
90+6
 Minda kopt in de armen van Van Crombrugge.
90+2
 Ouattara gaat neer in de zestien, maar Cercle krijgt geen tweede penalty.
90
 De extra tijd bedraagt zeven minuten.
90
 Vervangen Patrik Hrosovský
Ingevallen Noah Adedeji-Sternberg
90
 Vervangen Hyun-Gyu Oh
Ingevallen Daan Heymans
90
 Vervangen Jarne Steuckers
Ingevallen Robin Mirisola
88
 De Cremer zwaait ook met geel voor de hulptrainer van Cercle Brugge.
87
 Woede in de tribunes omdat ref De Cremer het spel ligt voor een verzorging bij Genk. In elk geval gaan de slotminuten in.
85
 We krijgen 7 minuten blessuretijd.
83
 Nunes breekt door, maar hij kraakt zijn schot en besluit voorlangs. Dit was nog een goede kans voor Cercle.
82
 Nkuba legt aan, maar zijn vizier staat niet op scherp.
80
 Van der Bruggen neemt na een hoekschop de afvallende bal op de slof en trapt naast.
78
 Vervangen Edan Diop
Ingevallen Erick
75
 Minda legt nog eens aan. Van Crombrugge gaat goed plat op zijn botsend schot.
74
 Met nog ruim een kwartier op de klok is het de vraag in wiens voordeel de volgende wending weer zal plaatsvinden.
70
 Vervangen Ibrahima Sory Bangoura
Ingevallen Konstantinos Karetsas
69
 Vervangen Oluwaseun Adewumi
Ingevallen Abdoul Kader Ouattara
69
 Vervangen Edgaras Utkus
Ingevallen Flavio Nazinho
69
 De pas ingevallen Nazinho jaagt meteen een schot hoog over doel.
68

Goal 		Doelpunt van Edan Diop (Penalty)
Diop schiet de 2-2 van op de stip in de rechterhoek.
66
  Gele kaart voor Ken Nkuba
66

Penalty 		Penalty voor Cercle Brugge
Nkuba haalt Minda onderuit: strafschop voor Cercle Brugge. Zo kan Cercle terug in de match komen...
64
 Cercle is het nu volledig kwijt, Genk heeft het heft volledig in handen genomen.
60
 Bedrijvige Medina
Daar is Medina weer. Fink zal blij zijn met zijn bedrijvigheid, maar een doelpuntje had er ondertussen ook bij gemogen. De Genk-supporters juichen, Medina schuift de bal van in de grote rechthoek echter langs de verkeerde kant van het zijnet.
58
 Plots bibberen voor Cercle
Genk heeft weer een tand hoger geschakeld, want het is plots bibberen voor Cercle. Oh vindt aan de tweede paal Medina, Delanghe ligt in de weg van de invaller. Niet veel later kan Steuckers afdrukken: hij plaatst de bal tegen de verste paal.
57

Goal 		Doelpunt van Hyun-Gyu Oh
Achteraan blijft Cercle kwetsbaar. Oh wordt niet opgevangen en kan een lage voorzet binnentikken: 1-2.
56
  Gele kaart voor Oumar Diakite
55
 Tien minuten ver na de pauze. Deze wedstrijd kan nu echt wel de twee kanten uit.
51
 Save van Delanghe op uithaal Medina
Genk prikt nu tegen langs links via Medina. Die twijfelt niet en haalt uit. De save van Delanghe is nodig.
49
 Bij een tegenaanval van Genk ligt het achteraan bij Cercle wel volledig open. De bezoekers spelen het slecht uit, vooral de pass van Steuckers is niet goed. Dat moet hij veel beter kunnen.
48
 Gerkens loopt zich volledig vrij op een voorzet van Magnée, maar kopt recht in de handen van Van Crombrugge. Cercle in de aanval in de eerste minuten na rust.
46
 Vervangen Yira Collins Sor
Ingevallen Yaimar Medina
46
 Fink grijpt tactisch in bij de start van de tweede helft.


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45+3
 Bijna 2-1
Cercle gaat bijna erop en erover. Gerkens tikt door naar Adewumi, die zo oog in oog komt met Van Crombrugge. De jonge Oostenrijker besluit voorlangs.
45
 Er komen vier minuten bij.
43

Goal 		Doelpunt van Alan Minda (Gary Magnée)
Cercle maakt gelijk en niemand kan zeggen dat het niet verdiend is. Deze keer vindt de thuisploeg eens de diepgang. Van Crombrugge komt uit zijn doel. De lob is dus de juiste keuze en dat heeft Minda goed begrepen: 1-1.
41
 We krijgen 4 minuten blessuretijd.
41
 Diakité loopt achteruit bij een hoekschop van Magnée en probeert dan de bal in de linkerbovenhoek te koppen. Een moeilijke variatie, de kopbal belandt niet ver naast doel.
39
 Opnieuw toch een kansje voor Cercle. De bal hobbelt voorlangs. Het was Minda die trapte uit de draai. Genk laat zich iets te veel in slaap wiegen.
36
  Gele kaart voor Hannes Van der Bruggen
36
 Minda probeert het met een plaatsballetje, maar krijgt het leer onvoldoende in de hoek. Zo wordt het een zachte poging in de armen van Van Crombrugge.
34
 Vervangen Steve Ngoura
Ingevallen Alan Minda
Ngoura heeft zich geblesseerd bij een overtreding van Bangoura. Minda komt erin.
33
 Kakou tikt een hoekschop naast.
29
  Gele kaart voor Ibrahima Sory Bangoura
26
 Diakité pikt de bal goed mee en komt zo alleen voor Van Crombrugge. De Cremer vindt echter dat de spits zijn been iets te hoog heeft geheven. Er valt iets voor te zeggen, maar het zou toch een punt van discussie geweest zijn als er een doelpunt was van gekomen. Nu werd de bal van de lijn gehaald, maar de ref had de fase dus al afgefloten.
24
 Dit is wel een prima tegenaanval van Cercle. Adewumi loopt zich vrij, maar kopt recht in de handen van Van Crombrugge.
21
 Aan de bal is het ook niet goed genoeg bij Cercle. Ofwel zijn het onbewuste slordigheden, maar soms is het ook gewoon de bal wegtrappen.
17
 Cercle verovert nu toch een keertje de bal op de helft van Genk, maar er komt niets uit voort. De bezoekers hebben slechts één lange bal nodig om onder de Brugse pressing uit te komen.
13

Goal 		Doelpunt van Patrik Hrosovský (Hyun-Gyu Oh)
Genk maakt nu optimaal gebruik van de ruimte en dat is dus niet onverwacht. Hrosovsky schiet raak op een lage voorzet van Oh en brengt Genk op voorsprong.
11
 Goed werk van Diakité qua balvastheid. Zo krijgt de targetman de handen op elkaar.
7
 Eerste kans voor Genk
Een afgeweken schot van Oh belandt voor de voeten van Sor, die van dichtbij nog over mikt! Hier komt Cercle goed weg.
6
 Cercle speelt behoorlijk hoog, maar zet onvoldoende druk op de bal. Zo gaat Genk wel ruimte krijgen om te voetballen.
2
 Oh laat een strakke uithaal vanuit de tweede lijn optekenen. Het wordt een strak schot dat niet zo ver over gaat.
1
 De eerste wedstrijd van deze namiddag is afgetrapt in het Jan Breydelstadion.
1
 Cercle Brugge - KRC Genk: 0-0
Cercle Brugge (Cercle Brugge - KRC Genk)
Cercle Brugge: Maxime Delanghe - Emmanuel Kakou - Christiaan Ravych - Edgaras Utkus - Gary Magnée - Oluwaseun Adewumi - Hannes Van der Bruggen - Pieter Gerkens - Edan Diop - Oumar Diakite - Steve Ngoura
Bank: Warleson - Erick - Alan Minda - Ibrahima Diaby - Flavio Nazinho - Heriberto Jurado - Nils De Wilde - Krys Kouassi - Abdoul Kader Ouattara

KRC Genk (Cercle Brugge - KRC Genk)
KRC Genk: Hendrik Van Crombrugge - Ken Nkuba - Matte Smets - Mujaid Sadick Aliu - Joris Kayembe - Bryan Heynen - Jarne Steuckers - Patrik Hrosovský - Yira Collins Sor - Hyun-Gyu Oh - Ibrahima Sory Bangoura
Bank: Yaimar Medina - Konstantinos Karetsas - Nikolas Sattlberger - Lucca Kiaba Brughmans - Robin Mirisola - Noah Adedeji-Sternberg - Adrian Palacios - Daan Heymans - Josue Ndenge Kongolo - Brent Stevens - Jusef Erabi

Vooraf
Met Delanghe, Utkus en Adewumi presenteert Cercle zich met wat andere gezichten tegen Genk. Het maakt duidelijk dat Cercle de punten nodig heeft. Genk wil zijn opmars verderzetten. Trainer Fink doet nog straffer met vier wijzigingen: Kayembe, Bangoura, Sor en Oh komen aan de aftrap.
🎥 Wat dit een penalty voor Cercle Brugge? Bij Genk waren ze niet akkoord

🎥 Wat dit een penalty voor Cercle Brugge? Bij Genk waren ze niet akkoord

15:21

Een intense namiddag in het Jan Breydelstadion, waar Cercle Brugge en KRC Genk op het moment van schrijven nog op 2-2-stonden. De Bruggelingen kwamen pas in de tweede helft...
Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Cercle Brugge Cercle Brugge
Delanghe Maxime 90' 6.3 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/19 (15.8%)
Meer statistieken
Kakou Emmanuel 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ravych Christiaan 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 25/31 (80.6%)
  • Intercepties: 5
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/10 (20%)
Meer statistieken
Utkus Edgaras 69' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 26/35 (74.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Magnée Gary A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 33/41 (80.5%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Adewumi Oluwaseun 69' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Van der Bruggen Hannes   90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 39/40 (97.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Gerkens Pieter 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 30/37 (81.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Diop Edan 78' 6.4 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/33 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Diakite Oumar   90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Ngoura Steve 34' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
Meer statistieken
Bank
Warleson 0'  
Erick 12' -
Minda Alan 56' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
  • Schoten op doel: 3/4
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Meer statistieken
Diaby Ibrahima 0'  
Nazinho Flavio 21' 6.1 -
Meer statistieken
Jurado Heriberto 0'  
De Wilde Nils 0'  
Kouassi Krys 0'  
Ouattara Abdoul Kader 21' 6.9 -
Meer statistieken
 

KRC Genk KRC Genk
Van Crombrugge Hendrik 90' 6.7 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/14 (42.9%)
Meer statistieken
Nkuba Ken   90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 41/50 (82%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Smets Matte 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 67/72 (93.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/13 (46.2%)
Meer statistieken
Sadick Aliu Mujaid 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 71/74 (95.9%)
Meer statistieken
Kayembe Joris 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 54/63 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Heynen Bryan 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 61/78 (78.2%)
  • Intercepties: 4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Steuckers Jarne 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 30/41 (73.2%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Hrosovský Patrik 90' 7.7 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 34/42 (81%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Sor Yira Collins 45' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Oh Hyun-GyuA 90' 8.9 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/14 (100%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/5
Meer statistieken
Bangoura Ibrahima Sory   70' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 40/46 (87%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Bank
Medina Yaimar A 45' 6.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
Meer statistieken
Karetsas Konstantinos 20' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Sattlberger Nikolas 0'  
Kiaba Brughmans Lucca 0'  
Mirisola Robin 0'  
Adedeji-Sternberg Noah 0'  
Palacios Adrian 0'  
Heymans Daan 0'  
Ndenge Kongolo Josue 0'  
Stevens Brent 0'  
Erabi Jusef 0'  

Vooraf

LIVE: Brengt KRC Genk na 6 op 6 nu ook beter voetbal in het Jan Breydelstadion?
LIVE: Brengt KRC Genk na 6 op 6 nu ook beter voetbal in het Jan Breydelstadion?
Foto: © photonews

Na het behalen van een 6 op 6 heeft KRC Genk de aansluiting met de subtop gevonden. Brengt het nu ook weer beter voetbal, wanneer het Cercle Brugge partij geeft in het Jan Breydelstadion?

Voor de thuisploeg hoeft dat natuurlijk niet noodzakelijk. Cercle beleeft een seizoen met ups en downs. Er zijn nog iets te veel dieptepunten, waardoor de ploeg onderaan het klassement verkeert. Zo leverden de vorige drie thuismatchen slechts een 1 op 9 op en kon er in eigen huis nog geen enkele keer een clean sheet behaald worden.

De cijfers wijzen er dus op dat er nog werk aan de winkel is, maar het behaalde gelijkspel op de Bosuil tegen Antwerp was wel weer een opsteker. Het zou welkom zijn als dat kan worden doorgetrokken naar een tweede succes in eigen huis dit seizoen. Enkel met een driepunter kan er echt weer een stap vooruit gezet worden door groen-zwart.

Genk kwam goed weg tegen STVV en Dender

Dan helpt het niet dat Genk de volgende tegenstander is. Alhoewel, het voetbal van de Limburgers is de laatste tijd niet om over naar huis te schrijven. Met een 6 op 6 tegen STVV en Dender maakte Genk wel deels zijn gemiste start goed, maar die overwinningen hadden wel heel veel voeten in de aarde. Het is een understatement om te stellen dat Genk in die matchen goed wegkwam.

Het werk tijdens de interlandbreak moet ertoe leiden dat Genk ook voetballend weer een tandje hoger kan schakelen. Sinds het uitvallen van El Ouahdi zien we dat Nkuba als rechtsachter wel offensief zijn steentje bijdraagt. Voorts wordt er vooral gekeken naar aanvoerder Heynen om de rest van de ploeg op sleeptouw te nemen.

Ook Ito niet beschikbaar bij Genk

Ibrahim Diakité, Konaté en Kouassi ontbreken met zekerheid bij Cercle. Agyekum is twijfelachtig. El Ouahdi (schouder), Junya Ito (spierblessure) en Lawal (knie) zijn de afwezigen bij Genk. Volg Cercle Brugge - KRC Genk om 13u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Cercle Brugge komt met positief nieuws voorafgaand aan clash met Racing Genk

Cercle Brugge komt met positief nieuws voorafgaand aan clash met Racing Genk

17/10 1

Na iets meer dan twee maanden staat Ibrahim Diakité opnieuw op het trainingsveld. De verdediger van Cercle Brugge brak tegen stadsgenoot Club zijn enkel en heeft de voorbij...

"Bijna 50 miljoen": Thorsten Fink zegt waar het op staat bij KRC Genk

"Bijna 50 miljoen": Thorsten Fink zegt waar het op staat bij KRC Genk

18/10 1

KRC Genk kende een wisselvallige start van het seizoen, maar coach Thorsten Fink benadrukt dat de club koersvast blijft. In een interview met Het Nieuwsblad licht hij de im...

Delanghe of Warleson in doel tegen Genk? Cinel hakt moeilijk vraagstuk snel door

Delanghe of Warleson in doel tegen Genk? Cinel hakt moeilijk vraagstuk snel door

18/10 1

Cercle Brugge speelt deze maand nog drie thuiswedstrijden, te beginnen met het duel tegen KRC Genk. Coach Onur Cinel blikt vooruit en licht zijn keuzes toe, waaronder de be...

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard Gestopt Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 18:30 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19:15 KAA Gent KAA Gent
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved