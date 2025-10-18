Volg La Louvière - Westerlo live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
|Datum:
|18/10/2025 16:00
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 11
Charai kiest voor deze elf bij Westerlo, één wissel bij La Louvière
Na de overwinning thuis tegen OHL neemt Westerlo het op tegen La Louvière. Charai heeft vertrouwen in zijn basiself en wisselt niet. Bij La Louvière komt Mendy in de ploeg ten koste van Belkheir.
16:00
La Louvière:
Marcos Hernán Peano
- Djibril Alain Lamego
- Yllan Okou
- Wagane Faye
- Sami Lahssaini
- Jordi Liongola
- Joël Ito
- Owen Maës
- Thierry Lutonda
- Jerry Afriyie
- Oucasse Mendy
Bank: Celestin De Schrevel - Nolan Gillot - Pape Moussa Fall - Samuel Gueulette - Mohamed Yaya Guindo - Maxime Pau - Maxence Maisonneuve - Dario Benavides - Sekou Sidibe
Bank: Amando Lapage - Sergiy Sydorchuk - Adedire Mebude - Kyan Vaesen - Raf Smekens - Griffin Yow - Mathias Fixelles - Koen Vanlangendonck - Thomas Van Den Keybus
Vergelijking La Louvière - Westerlo
Positie
12
10
Punten
12
13
Gewonnen
3
4
Verloren
4
5
Gescoorde doelpunten
7
18
Doelpunten tegen
9
20
Gele kaarten
19
16
Onderlinge duels gewonnen
3
5
4
|05/05 20:30
|Westerlo
|2-1
|La Louvière
|05/05 19:30
|La Louvière
|0-0
|Westerlo
|10/12 20:00
|La Louvière
|0-3
|Westerlo
|09/12 19:30
|Westerlo
|2-0
|La Louvière
|12/03 20:00
|La Louvière
|1-2
|Westerlo
|11/03 19:30
|Westerlo
|0-1
|La Louvière
|03/10 15:00
|Westerlo
|0-2
|La Louvière
|01/10 19:30
|La Louvière
|1-1
|Westerlo
|18/01 20:00
|La Louvière
|1-1
|Westerlo
|09/08 20:00
|Westerlo
|0-0
|La Louvière
|16/03 20:00
|La Louvière
|0-0
|Westerlo
|20/10 20:00
|Westerlo
|0-3
|La Louvière