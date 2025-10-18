Volg La Louvière - Westerlo live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
-
Datum: 18/10/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 11

Charai kiest voor deze elf bij Westerlo, één wissel bij La Louvière

Na de overwinning thuis tegen OHL neemt Westerlo het op tegen La Louvière. Charai heeft vertrouwen in zijn basiself en wisselt niet. Bij La Louvière komt Mendy in de ploeg ten koste van Belkheir.

Alle live matchen
Tijd   16:00 
Discussieer live mee!
La Louvière: Marcos Hernán Peano - Djibril Alain Lamego - Yllan Okou - Wagane Faye - Sami Lahssaini - Jordi Liongola - Joël Ito - Owen Maës - Thierry Lutonda - Jerry Afriyie - Oucasse Mendy
Bank: Celestin De Schrevel - Nolan Gillot - Pape Moussa Fall - Samuel Gueulette - Mohamed Yaya Guindo - Maxime Pau - Maxence Maisonneuve - Dario Benavides - Sekou Sidibe

Westerlo (La Louvière - Westerlo)
Westerlo: Andreas Jungdal - Bryan Reynolds - Seiji Kimura - Emin Bayram - Tuur Rommens - Arthur Piedfort - Dogucan Haspolat - Allahyar Sayyadmanesh - Isa Sakamoto - Josimar Alcocer - Nacho Ferri
Bank: Amando Lapage - Sergiy Sydorchuk - Adedire Mebude - Kyan Vaesen - Raf Smekens - Griffin Yow - Mathias Fixelles - Koen Vanlangendonck - Thomas Van Den Keybus

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán  
Alain Lamego Djibril  
Okou Yllan  
Faye Wagane  
Lahssaini Sami  
Liongola Jordi  
Ito Joël  
Maës Owen  
Lutonda Thierry  
Afriyie Jerry  
Mendy Oucasse  
Bank
De Schrevel Celestin  
Gillot Nolan  
Moussa Fall Pape  
Gueulette Samuel  
Yaya Guindo Mohamed  
Pau Maxime  
Maisonneuve Maxence  
Benavides Dario  
Sidibe Sekou  
 

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas  
Reynolds Bryan  
Kimura Seiji  
Bayram Emin  
Rommens Tuur  
Piedfort Arthur  
Haspolat Dogucan  
Sayyadmanesh Allahyar  
Sakamoto Isa  
Alcocer Josimar  
Nacho Ferri  
Bank
Lapage Amando  
Sydorchuk Sergiy  
Mebude Adedire  
Vaesen Kyan  
Smekens Raf  
Yow Griffin  
Fixelles Mathias  
Vanlangendonck Koen  
Van Den Keybus Thomas  

Prono La Louvière - Westerlo

La Louvière wint
Gelijk
Westerlo wint
La Louvière La Louvière wint Gelijk Westerlo Westerlo wint
31.31% 34.34% 34.34%
Populairste
1-1
(78x)		 1-2
(62x)		 2-1
(56x)

Vergelijking La Louvière - Westerlo

Positie

12
10

Punten

12
13

Gewonnen

3
4

Verloren

4
5

Gescoorde doelpunten

7
18

Doelpunten tegen

9
20

Gele kaarten

19
16

Onderlinge duels gewonnen

3
5
4
05/05 20:30 Westerlo Westerlo 2-1 La Louvière La Louvière
05/05 19:30 La Louvière La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
10/12 20:00 La Louvière La Louvière 0-3 Westerlo Westerlo
09/12 19:30 Westerlo Westerlo 2-0 La Louvière La Louvière
12/03 20:00 La Louvière La Louvière 1-2 Westerlo Westerlo
11/03 19:30 Westerlo Westerlo 0-1 La Louvière La Louvière
03/10 15:00 Westerlo Westerlo 0-2 La Louvière La Louvière
01/10 19:30 La Louvière La Louvière 1-1 Westerlo Westerlo
18/01 20:00 La Louvière La Louvière 1-1 Westerlo Westerlo
09/08 20:00 Westerlo Westerlo 0-0 La Louvière La Louvière
16/03 20:00 La Louvière La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
20/10 20:00 Westerlo Westerlo 0-3 La Louvière La Louvière
Met enige vertraging: Nieuw gezicht traint voor het eerst mee bij Westerlo

Met enige vertraging: Nieuw gezicht traint voor het eerst mee bij Westerlo

14/10

KVC Westerlo heeft op dinsdag een nieuwe speler verwelkomd. Reda Laalaoui was al sinds september een speler van de Kemphanen, maar nu traint hij ook effectief mee met het e...

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 16:00 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18:15 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 20:45 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved