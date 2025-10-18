LIVE OH Leuven-Club Brugge: Hayen zet Spileers en Sandra in de basis

Club Brugge trekt naar OH Leuven, dat zijn trainer David Hubert naar Union zag vertrekken. Kan blauw-zwart even naast de landskampioen komen in de stand?

Met een thuiszege tegen Union trok Club Brugge met een goed gevoel de interlandbreak in. Blauw-zwart wil dat goede gevoel doortrekken op bezoek bij OH Leuven, want woensdag wacht een bezoek aan Bayern München in de Champions League.

Hayen wil dat zijn ploeg constanter wordt in vergelijking met het begin van het seizoen. "Dat is nu het belangrijkste. Er zijn te veel ups and downs, ook tijdens wedstrijden. We moeten zorgen dat we die downs elimineren."

Reis ligt tot Nieuwjaar in de lappenmand met een schouderblessure, Onyedika en Mignolet revalideren ook nog altijd. Ordonez kwam laat terug uit Ecuador door interlands, Spileers zal hem vervangen centraal achterin.

Kan OH Leuven Club Brugge punten afsnoepen?

Bij OH Leuven zal Academy Manager Hans Somers op de bank zitten na het onverwachte vertrek van trainer David Hubert naar Union. Met amper 8 op 30 heeft OH Leuven ook dringend punten nodig.

Club Brugge won zijn laatste vier duels op bezoek bij OH Leuven, de laatste nederlaag dateert van december 2021. De voorbije twee seizoenen had blauw-zwart het wel lastig en won het telkens met 0-1.