Volg OH Leuven - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.
-
Datum: 18/10/2025 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 11

LIVE OH Leuven-Club Brugge: Hayen zet Spileers en Sandra in de basis

Club Brugge trekt naar OH Leuven, dat zijn trainer David Hubert naar Union zag vertrekken. Kan blauw-zwart even naast de landskampioen komen in de stand?

Jeroen Deheegher vanuit King Power @ Den Dreef Stadion
Discussieer live mee! Lees 2 reacties...
OH Leuven: Tobe Leysen - Noë Dussenne - Takuma Ominami - Siebe Schrijvers - Youssef Maziz - Chukwubuikem Ikwuemesi - Lukasz Lakomy - Óscar Gil Regaño - Ewoud Pletinckx - Takahiro Akimoto - Mathieu Maertens
Bank: Wouter George - Thibaud Verlinden - Abdoul Karim Traoré - Henok Teklab - Maxence Andre Prévôt - Jovan Mijatovic - Roggerio Nyakossi - Sory Kaba - Davis Opoku

Club Brugge: Nordin Jackers - Nicolò Tresoldi - Christos Tzolis - Carlos Forbs - Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Hans Vanaken - Aleksandar Stankovic - Brandon Mechele - Jorne Spileers - Joaquin Seys
Bank: Joel Ordonez - Hugo Vetlesen - Tristan Van Den Heuvel - Romeo Vermant - Hugo Siquet - Lynnt Audoor - Kyriani Sabbe - Mamadou Diakhon - Shandre Campbell

OH Leuven OH Leuven
Leysen Tobe  
Dussenne Noë  
Ominami Takuma  
Schrijvers Siebe  
Maziz Youssef  
Ikwuemesi Chukwubuikem  
Lakomy Lukasz  
Gil Regaño Óscar  
Pletinckx Ewoud  
Akimoto Takahiro  
Maertens Mathieu  
Bank
George Wouter  
Verlinden Thibaud  
Karim Traoré Abdoul  
Teklab Henok  
Prévôt Maxence Andre  
Mijatovic Jovan  
Nyakossi Roggerio  
Kaba Sory  
Opoku Davis  
 

Club Brugge Club Brugge
Jackers Nordin  
Tresoldi Nicolò  
Tzolis Christos  
Forbs Carlos  
Sandra Cisse  
Meijer Bjorn  
Vanaken Hans  
Stankovic Aleksandar  
Mechele Brandon  
Spileers Jorne  
Seys Joaquin  
Bank
Ordonez Joel  
Vetlesen Hugo  
Van Den Heuvel Tristan  
Vermant Romeo  
Siquet Hugo  
Audoor Lynnt  
Sabbe Kyriani  
Diakhon Mamadou  
Campbell Shandre  

Vooraf

LIVE OH Leuven-Club Brugge: Kan blauw-zwart leider Union verder onder druk zetten?
LIVE OH Leuven-Club Brugge: Kan blauw-zwart leider Union verder onder druk zetten?
Foto: © photonews

Club Brugge trekt naar OH Leuven, dat zijn trainer David Hubert naar Union zag vertrekken. Kan blauw-zwart even naast de landskampioen komen in de stand?

Met een thuiszege tegen Union trok Club Brugge met een goed gevoel de interlandbreak in. Blauw-zwart wil dat goede gevoel doortrekken op bezoek bij OH Leuven, want woensdag wacht een bezoek aan Bayern München in de Champions League. 

Hayen wil dat zijn ploeg constanter wordt in vergelijking met het begin van het seizoen. "Dat is nu het belangrijkste. Er zijn te veel ups and downs, ook tijdens wedstrijden. We moeten zorgen dat we die downs elimineren."

Reis ligt tot Nieuwjaar in de lappenmand met een schouderblessure, Onyedika en Mignolet revalideren ook nog altijd. Ordonez kwam laat terug uit Ecuador door interlands, Spileers zal hem vervangen centraal achterin. 

Kan OH Leuven Club Brugge punten afsnoepen?

Bij OH Leuven zal Academy Manager Hans Somers op de bank zitten na het onverwachte vertrek van trainer David Hubert naar Union. Met amper 8 op 30 heeft OH Leuven ook dringend punten nodig. 

Club Brugge won zijn laatste vier duels op bezoek bij OH Leuven, de laatste nederlaag dateert van december 2021. De voorbije twee seizoenen had blauw-zwart het wel lastig en won het telkens met 0-1. 

Prono OH Leuven - Club Brugge

Club Brugge wint
OH Leuven OH Leuven wint Gelijk Club Brugge Club Brugge wint
1% 3% 96%
Populairste
1-3
(83x)		 0-2
(75x)		 0-3
(52x)

Vergelijking OH Leuven - Club Brugge

Positie

15
2

Punten

8
20

Gewonnen

2
6

Verloren

6
2

Gescoorde doelpunten

8
17

Doelpunten tegen

19
11

Gele kaarten

31
14

Rode kaarten

1
1

Onderlinge duels gewonnen

3
2
15
08/02 16:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 OH Leuven OH Leuven
07/01 20:45 Club Brugge Club Brugge 3-0 OH Leuven OH Leuven
02/11 18:15 OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
10/03 16:00 Club Brugge Club Brugge 3-1 OH Leuven OH Leuven
26/11 16:00 OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
26/12 13:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 OH Leuven OH Leuven
14/08 18:30 OH Leuven OH Leuven 0-3 Club Brugge Club Brugge
23/12 21:00 Club Brugge Club Brugge 4-1 OH Leuven OH Leuven
15/12 21:00 OH Leuven OH Leuven 1-4 Club Brugge Club Brugge
24/09 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-1 OH Leuven OH Leuven
22/02 20:45 Club Brugge Club Brugge 3-0 OH Leuven OH Leuven
24/10 20:45 OH Leuven OH Leuven 2-1 Club Brugge Club Brugge
13/03 18:00 OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
28/10 20:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 OH Leuven OH Leuven
23/02 14:30 OH Leuven OH Leuven 2-5 Club Brugge Club Brugge
05/10 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 OH Leuven OH Leuven
09/02 20:00 Club Brugge Club Brugge 3-1 OH Leuven OH Leuven
20/10 20:00 OH Leuven OH Leuven 4-1 Club Brugge Club Brugge
18/12 18:00 OH Leuven OH Leuven 3-1 Club Brugge Club Brugge
13/08 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 OH Leuven OH Leuven
Nieuwe tegenvaller voor Nicky Hayen: basisspeler van Club Brugge waarschijnlijk afwezig dit weekend

Nieuwe tegenvaller voor Nicky Hayen: basisspeler van Club Brugge waarschijnlijk afwezig dit weekend

17/10

De interlandbreak laat soms sporen na in de spelerskern. Joël Ordoñez is niet geblesseerd, maar keerde pas heel laat terug uit Zuid-Amerika en zou de verplaatsing naar Leuv...

Romeo Vermant geeft aan welk soort man hij wil zijn

Romeo Vermant geeft aan welk soort man hij wil zijn

17/10

Geen Romeo Vermant bij de Rode Duivels deze week, want hij werd opgeroepen door de beloften. Zowel bij Club Brugge als bij België lijkt hij wel een van de mannen te gaan wo...

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18:15 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 20:45 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved