Datum: 18/10/2025 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 11
LIVE OH Leuven-Club Brugge: Kan blauw-zwart leider Union verder onder druk zetten?
Club Brugge trekt naar OH Leuven, dat zijn trainer David Hubert naar Union zag vertrekken. Kan blauw-zwart even naast de landskampioen komen in de stand?

Met een thuiszege tegen Union trok Club Brugge met een goed gevoel de interlandbreak in. Blauw-zwart wil dat goede gevoel doortrekken op bezoek bij OH Leuven, want woensdag wacht een bezoek aan Bayern München in de Champions League. 

Hayen wil dat zijn ploeg constanter wordt in vergelijking met het begin van het seizoen. "Dat is nu het belangrijkste. Er zijn te veel ups and downs, ook tijdens wedstrijden. We moeten zorgen dat we die downs elimineren."

Reis ligt tot Nieuwjaar in de lappenmand met een schouderblessure, Onyedika en Mignolet revalideren ook nog altijd. Ordonez kwam laat terug uit Ecuador door interlands, Spileers zal hem vervangen centraal achterin. 

Kan OH Leuven Club Brugge punten afsnoepen?

Bij OH Leuven zal Academy Manager Hans Somers op de bank zitten na het onverwachte vertrek van trainer David Hubert naar Union. Met amper 8 op 30 heeft OH Leuven ook dringend punten nodig. 

Club Brugge won zijn laatste vier duels op bezoek bij OH Leuven, de laatste nederlaag dateert van december 2021. De voorbije twee seizoenen had blauw-zwart het wel lastig en won het telkens met 0-1. 

Vergelijking OH Leuven - Club Brugge

Positie

15
2

Punten

8
20

Gewonnen

2
6

Verloren

6
2

Gescoorde doelpunten

8
17

Doelpunten tegen

19
11

Gele kaarten

31
14

Rode kaarten

1
1

Onderlinge duels gewonnen

3
2
15
08/02 16:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 OH Leuven OH Leuven
07/01 20:45 Club Brugge Club Brugge 3-0 OH Leuven OH Leuven
02/11 18:15 OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
10/03 16:00 Club Brugge Club Brugge 3-1 OH Leuven OH Leuven
26/11 16:00 OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
26/12 13:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 OH Leuven OH Leuven
14/08 18:30 OH Leuven OH Leuven 0-3 Club Brugge Club Brugge
23/12 21:00 Club Brugge Club Brugge 4-1 OH Leuven OH Leuven
15/12 21:00 OH Leuven OH Leuven 1-4 Club Brugge Club Brugge
24/09 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-1 OH Leuven OH Leuven
22/02 20:45 Club Brugge Club Brugge 3-0 OH Leuven OH Leuven
24/10 20:45 OH Leuven OH Leuven 2-1 Club Brugge Club Brugge
13/03 18:00 OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
28/10 20:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 OH Leuven OH Leuven
23/02 14:30 OH Leuven OH Leuven 2-5 Club Brugge Club Brugge
05/10 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 OH Leuven OH Leuven
09/02 20:00 Club Brugge Club Brugge 3-1 OH Leuven OH Leuven
20/10 20:00 OH Leuven OH Leuven 4-1 Club Brugge Club Brugge
18/12 18:00 OH Leuven OH Leuven 3-1 Club Brugge Club Brugge
13/08 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 OH Leuven OH Leuven
