LIVE: Anderlecht waarschijnlijk toch weer met Vazquez, STVV wil negatieve reeks doorbreken

Anderlecht trekt vanavond (18u30) naar Stayen voor het duel met STVV, en dat met een duidelijke opdracht: opnieuw efficiëntie vinden voorin. Sinds het vertrek van Kasper Dolberg blijft de spitspositie immers het grootste vraagteken in het elftal van Besnik Hasi.

Geen van de aanvallers lijkt momenteel onbetwist, en de coach liet vrijdag nog in het midden wie in Sint-Truiden zal starten. Luis Vázquez lijkt voorlopig het voordeel te behouden, al worstelt de Argentijn met vertrouwen. Hij scoorde dit seizoen slechts twee keer en heeft nood aan een opsteker.

Vazquez of Cvetkovic in de spits?

“Ik zie geen defaitisme bij Vázquez", zei Hasi. “Hij blijft werken, en wie speelt, zal klaar zijn.” Toch lijkt het kunstgras in Sint-Truiden geen ideaal decor voor een spits die leeft van fysieke duels.

Goed nieuws voor paars-wit is de terugkeer van Adriano Bertaccini. De flankaanvaller is na acht weken blessureleed weer inzetbaar, al zal hij nog geen negentig minuten kunnen volmaken. “Hij trainde de hele week goed", aldus Hasi. “Hij is bijna op niveau, maar we willen geen risico nemen.”

De naam van Mihajlo Cvetkovic duikt intussen steeds vaker op als de hoop van Anderlecht. De jonge Serviër, die scoorde in het Clasico, kreeg een boost met zijn oproep voor de nationale ploeg. “Hij is klaar om te starten", bevestigde Hasi. “Maar hij moet rustig blijven en stap voor stap groeien.”

Al elf wedstrijden niet gewonnen van Anderlecht

STVV zal vol vertrouwen aan de aftrap komen na de zege in Mechelen. Met een overwinning vanavond kunnen de Kanaries zelfs de top drie induiken. De supporters geloven er alvast in: bijna 10.000 fans worden verwacht in Stayen, dat opnieuw uit zijn voegen zal barsten.

De geschiedenis is wel in het voordeel van Anderlecht. STVV kon al elf wedstrijden op rij niet winnen van paars-wit. De laatste driepunter tegen de Brusselaars dateert van november 2018 (4-2 op Stayen). Of daar vanavond verandering in komt, hangt af van één cruciale factor: wie treft eindelijk raak in de spits bij Anderlecht?