Volg Standard - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
-
Datum: 17/10/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 11
LIVE Standard-Antwerp: Wie pakt broodnodige driepunter en kruipt uit dal?
Foto: © photonews

Na een weekje interlandbreak trekt de vaderlandse competitie zich opnieuw op gang. Vrijdagavond staat er met Standard-Antwerp meteen een kraker op het menu.

Kelderkraker

Althans een kraker wat betreft de naam en reputatie van beide teams. Want in het klassement staat Standard op plaats 12 en Antwerp met gelijke punten op plaats 13. Beide ploegen beleven dus niet bepaald een topseizoen.

Voor de interlandbreak verloor Standard de Clasico bij Anderlecht met 1-0 en de week daarvoor gingen de Rouches met 1-2 onderuit tegen Club Brugge. Niet de makkelijkste tegenstanders en vooral thuis tegen Club Brugge had er meer in gezeten voor de troepen van Vincent Euvrard.

Negatieve reeksen

Thuis kan Standard altijd iets meer zou je denken maar de fanatieke thuisaanhang kon al drie wedstrijden op rij niet vieren want voor de nederlaag tegen Club Brugge was er een gelijkspel tegen KV Mechelen en een stevige 0-3 tegen Cercle Brugge. Kan de negatieve trend gestopt worden tegen Antwerp?

Over negatieve trends gesproken: Antwerp kon al 5 wedstrijden op rij niet meer winnen. De laatste overwinning van de Great Old dateert al van 24 augustus. Vlak voor de interlandbreak toonde Antwerp tegen Cercle Brugge 40 minuten lang dat er wel kwaliteit in de ploeg zit maar kon het niet volhouden.

Wingbacks opnieuw present

Wie tijdens die wedstrijd niet kon volhouden maar tegen Standard wel inzetbaar is, is Daam Foulon. En dat is een gelukje voor Wils want diens vervanger Semm Renders raakte geblesseerd bij de Jonge Duivels. Vincent Euvrard recupereert dan weer kapitein Marlon Fossey die zijn schorsing heeft uitgezeten.

Prono Standard - Antwerp

Standard wint
Gelijk
Antwerp wint
62.03% 25.74% 12.24%
Populairste
2-1
(78x)		 1-1
(54x)		 1-0
(33x)

Vergelijking Standard - Antwerp

Positie

13
12

Punten

11
11

Gewonnen

3
2

Verloren

5
3

Gescoorde doelpunten

9
10

Doelpunten tegen

13
12

Gele kaarten

26
23

Rode kaarten

4
1

Onderlinge duels gewonnen

9
8
10
16/03 13:30 Standard Standard 0-0 Antwerp Antwerp
27/10 16:00 Antwerp Antwerp 3-0 Standard Standard
31/01 21:00 Standard Standard 0-1 Antwerp Antwerp
11/11 16:00 Antwerp Antwerp 6-0 Standard Standard
22/01 13:30 Antwerp Antwerp 4-1 Standard Standard
20/12 20:45 Antwerp Antwerp 4-0 Standard Standard
16/10 13:30 Standard Standard 3-0 Antwerp Antwerp
12/12 13:30 Antwerp Antwerp 2-3 Standard Standard
08/08 13:30 Standard Standard 2-5 Antwerp Antwerp
14/02 13:30 Standard Standard 1-1 Antwerp Antwerp
08/11 13:30 Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
22/02 18:00 Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
18/12 20:45 Standard Standard 1-3 Antwerp Antwerp
06/10 18:00 Antwerp Antwerp 2-2 Standard Standard
26/04 20:30 Antwerp Antwerp 2-1 Standard Standard
29/03 20:30 Standard Standard 3-1 Antwerp Antwerp
25/01 20:30 Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
04/11 14:30 Standard Standard 0-2 Antwerp Antwerp
03/12 14:30 Standard Standard 1-1 Antwerp Antwerp
26/10 20:30 Antwerp Antwerp 0-0 Standard Standard
27/10 20:45 Standard Standard 2-1 Antwerp Antwerp
14/03 20:30 Standard Standard 4-0 Antwerp Antwerp
28/02 20:30 Antwerp Antwerp 0-1 Standard Standard
07/03 15:00 Standard Standard 3-0 Antwerp Antwerp
05/10 15:00 Antwerp Antwerp 0-4 Standard Standard
25/05 20:00 Standard Standard 1-3 Antwerp Antwerp
22/12 20:00 Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 20:45 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18/10 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent
