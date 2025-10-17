LIVE Standard-Antwerp: Wie pakt broodnodige driepunter en kruipt uit dal?

Na een weekje interlandbreak trekt de vaderlandse competitie zich opnieuw op gang. Vrijdagavond staat er met Standard-Antwerp meteen een kraker op het menu.

Kelderkraker

Althans een kraker wat betreft de naam en reputatie van beide teams. Want in het klassement staat Standard op plaats 12 en Antwerp met gelijke punten op plaats 13. Beide ploegen beleven dus niet bepaald een topseizoen.

Voor de interlandbreak verloor Standard de Clasico bij Anderlecht met 1-0 en de week daarvoor gingen de Rouches met 1-2 onderuit tegen Club Brugge. Niet de makkelijkste tegenstanders en vooral thuis tegen Club Brugge had er meer in gezeten voor de troepen van Vincent Euvrard.

Negatieve reeksen

Thuis kan Standard altijd iets meer zou je denken maar de fanatieke thuisaanhang kon al drie wedstrijden op rij niet vieren want voor de nederlaag tegen Club Brugge was er een gelijkspel tegen KV Mechelen en een stevige 0-3 tegen Cercle Brugge. Kan de negatieve trend gestopt worden tegen Antwerp?

Over negatieve trends gesproken: Antwerp kon al 5 wedstrijden op rij niet meer winnen. De laatste overwinning van de Great Old dateert al van 24 augustus. Vlak voor de interlandbreak toonde Antwerp tegen Cercle Brugge 40 minuten lang dat er wel kwaliteit in de ploeg zit maar kon het niet volhouden.

Wingbacks opnieuw present

Wie tijdens die wedstrijd niet kon volhouden maar tegen Standard wel inzetbaar is, is Daam Foulon. En dat is een gelukje voor Wils want diens vervanger Semm Renders raakte geblesseerd bij de Jonge Duivels. Vincent Euvrard recupereert dan weer kapitein Marlon Fossey die zijn schorsing heeft uitgezeten.