Volg Union SG - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
|Datum:
|18/10/2025 20:45
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 11
David Hubert debuteert bij Union SG met drie wijzigingen in zijn basis. Patris, Rasmussen en Florucz starten, terwijl Khalaili, Van de Perre en Rodriguez op de bank blijven. Bij Charleroi is Guiagon terug, die Bernier uit de basis speelt.
20:45
|
Bank: Vic Chambaere - Kamiel Van de Perre - Guilherme Smith - Kevin Rodriguez - Rob Schoofs - Marc Giger - Sofiane Boufal - Anan Khalaili - Ross Sykes
Bank: Filip Szymczak - Antoine Bernier - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Lewin Blum - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Amine Boukamir
Prono Union SG - Charleroi
Union SG wint
Gelijk
|Union SG wint
|Gelijk
|Charleroi wint
|85.2%
|12.5%
|2.3%
|Populairste
|2-0
(91x)
|2-1
(79x)
|3-1
(44x)
Vergelijking Union SG - Charleroi
Positie
2
12
Punten
23
12
Gewonnen
7
3
Verloren
1
4
Gescoorde doelpunten
19
13
Doelpunten tegen
5
14
Gele kaarten
23
21
Rode kaarten
0
2
Onderlinge duels gewonnen
8
0
0
|11/01 20:45
|Charleroi
|1-2
|Union SG
|16/08 20:45
|Union SG
|1-0
|Charleroi
|10/12 19:15
|Charleroi
|1-3
|Union SG
|01/10 13:30
|Union SG
|3-1
|Charleroi
|28/01 20:45
|Charleroi
|0-1
|Union SG
|29/07 20:45
|Union SG
|1-0
|Charleroi
|19/02 20:45
|Charleroi
|0-3
|Union SG
|06/11 20:45
|Union SG
|4-0
|Charleroi