-
Datum: 18/10/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 11

David Hubert debuteert bij Union SG met drie wijzigingen in zijn basis. Patris, Rasmussen en Florucz starten, terwijl Khalaili, Van de Perre en Rodriguez op de bank blijven. Bij Charleroi is Guiagon terug, die Bernier uit de basis speelt.

Tijd   20:45 
Union SG (Union SG - Charleroi)
Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Fedde Leysen - Louis Patris - Mathias Rasmussen - Adem Zorgane - Ousseynou Niang - Anouar Ait El Hadj - Raul Florucz - Promise David
Bank: Vic Chambaere - Kamiel Van de Perre - Guilherme Smith - Kevin Rodriguez - Rob Schoofs - Marc Giger - Sofiane Boufal - Anan Khalaili - Ross Sykes

Charleroi (Union SG - Charleroi)
Charleroi: Martin Delavallee - Kevin Van Den Kerkhof - Cheick Keita - Aiham Ousou - Mardochee Nzita - Etienne Camara - Yacine Titraoui - Patrick Pflücke - Jakob Napoleon Romsaas - Parfait Guiagon - Aurélien Scheidler
Bank: Filip Szymczak - Antoine Bernier - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Lewin Blum - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Amine Boukamir

Vergelijking Union SG - Charleroi

Positie

2
12

Punten

23
12

Gewonnen

7
3

Verloren

1
4

Gescoorde doelpunten

19
13

Doelpunten tegen

5
14

Gele kaarten

23
21

Rode kaarten

0
2

Onderlinge duels gewonnen

8
0
0
11/01 20:45 Charleroi Charleroi 1-2 Union SG Union SG
16/08 20:45 Union SG Union SG 1-0 Charleroi Charleroi
10/12 19:15 Charleroi Charleroi 1-3 Union SG Union SG
01/10 13:30 Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
28/01 20:45 Charleroi Charleroi 0-1 Union SG Union SG
29/07 20:45 Union SG Union SG 1-0 Charleroi Charleroi
19/02 20:45 Charleroi Charleroi 0-3 Union SG Union SG
06/11 20:45 Union SG Union SG 4-0 Charleroi Charleroi
