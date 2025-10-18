LIVE: Union reageert meteen na rust tegen Charleroi!

61

Union komt goed weg. Van Den Kerkhof trapt vanuit een scherpe hoek voorlangs, maar dit scheelde niet veel.



60

Gele kaart voor Parfait Guiagon





57

Scheidler wordt in het strafschopgebied gevonden, maar een bos van spelers verhindert hem ervan een schietkans te creëren.



48



Doelpunt van Ousseynou Niang (Raul Florucz)

Lang moesten we niet wachten op een reactie! Niang knalt van dichtbij binnen na een mooie voorzet van Florucz.



47

De tweede helft is gestart met wat vertraging want er was een gat in het net van één van de doelen.



45+2



Doelpunt van Aiham Ousou

Daar is Ousou plots met de gelijkmaker, op slag van rust! Na een lange inworp komt de bal tot bij hem in het strafschopgebied, waarna de Syriër het leer tegen de touwen werkt.



45

We krijgen 3 minuten blessuretijd.



44

De laatste tien minuten van de eerste helft vielen wat tegen. Zonder veel actie lijken beide ploegen naar rust te snakken.



35

De thuisploeg had hier op 2-0 kunnen staan! Union kon gevaarlijk zijn met verschillende pogingen richting doel in één aanval.



31

Charleroi zal ondertussen door hebben dat het hier iets kan halen. Het blijft veel te nonchalant voor doel allemaal, maar Union laat genoeg ruimtes waar ze van kunnen profiteren.



28

Pflücke lanceert een vrije trap recht in de handen van Scherpen.



22

Charleroi lijkt de drang naar voren wat op de voeren. Op grote kansen blijven ze wachten.



18

Gele kaart voor Aiham Ousou





16



Doelpunt van Raul Florucz (Christian Burgess)

Burgess mag véél te lang met de bal blijven dribbelen, en geeft het leer uiteindelijk aan Florucz. Die draait zich meteen om en trapt het openingsdoelpunt binnen. Een echte spitsengoal.



14

Het spel gaat goed op en neer. Voorlopig krijgen een leuke wedstrijd te zien.



13

Wauw! Zorgane probeert het met een hakje na een vrije trap. Charleroi is verrast, maar de bal gaat naast.



11







11

Gele kaart voor Mardochee Nzita

Nzita raakt de enkel van Patris, maar niet vol. Gelukkig valt de schade mee.



7

Beide ploegen hebben kleine momenten, maar wat vooral opvalt is dat Charleroi zich echt niet laat doen tegen de leider. De Carolo's willen goed meevoetballen.



4

Pflücke gaf mee met Guiagon, het zag er gevaarlijk uit, maar de Charleroi-aanvaller kon niet genoeg doen met zijn moment.



1

We zijn eraan begonnen!



1

Union SG - Charleroi: 0-0



