Datum: 18/10/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 11

LIVE: Union reageert meteen na rust tegen Charleroi!

David Hubert debuteert bij Union SG met drie wijzigingen in zijn basis. Patris, Rasmussen en Florucz starten, terwijl Khalaili, Van de Perre en Rodriguez op de bank blijven. Bij Charleroi is Guiagon terug, die Bernier uit de basis speelt.

Tijd   62' 51" 
61
 Union komt goed weg. Van Den Kerkhof trapt vanuit een scherpe hoek voorlangs, maar dit scheelde niet veel.
60
  Gele kaart voor Parfait Guiagon
57
 Scheidler wordt in het strafschopgebied gevonden, maar een bos van spelers verhindert hem ervan een schietkans te creëren.
48

Goal 		Doelpunt van Ousseynou Niang (Raul Florucz)
Lang moesten we niet wachten op een reactie! Niang knalt van dichtbij binnen na een mooie voorzet van Florucz.
47
 De tweede helft is gestart met wat vertraging want er was een gat in het net van één van de doelen.


Scheidsrechter 		Rust


45+2

Goal 		Doelpunt van Aiham Ousou
Daar is Ousou plots met de gelijkmaker, op slag van rust! Na een lange inworp komt de bal tot bij hem in het strafschopgebied, waarna de Syriër het leer tegen de touwen werkt.
45
 We krijgen 3 minuten blessuretijd.
44
 De laatste tien minuten van de eerste helft vielen wat tegen. Zonder veel actie lijken beide ploegen naar rust te snakken.
35
 De thuisploeg had hier op 2-0 kunnen staan! Union kon gevaarlijk zijn met verschillende pogingen richting doel in één aanval.
31
 Charleroi zal ondertussen door hebben dat het hier iets kan halen. Het blijft veel te nonchalant voor doel allemaal, maar Union laat genoeg ruimtes waar ze van kunnen profiteren.
28
 Pflücke lanceert een vrije trap recht in de handen van Scherpen.
22
 Charleroi lijkt de drang naar voren wat op de voeren. Op grote kansen blijven ze wachten.
18
  Gele kaart voor Aiham Ousou
16

Goal 		Doelpunt van Raul Florucz (Christian Burgess)
Burgess mag véél te lang met de bal blijven dribbelen, en geeft het leer uiteindelijk aan Florucz. Die draait zich meteen om en trapt het openingsdoelpunt binnen. Een echte spitsengoal.
14
 Het spel gaat goed op en neer. Voorlopig krijgen een leuke wedstrijd te zien.
13
 Wauw! Zorgane probeert het met een hakje na een vrije trap. Charleroi is verrast, maar de bal gaat naast.
11
Union SG - Charleroi
11
  Gele kaart voor Mardochee Nzita
Nzita raakt de enkel van Patris, maar niet vol. Gelukkig valt de schade mee.
7
 Beide ploegen hebben kleine momenten, maar wat vooral opvalt is dat Charleroi zich echt niet laat doen tegen de leider. De Carolo's willen goed meevoetballen.
4
 Pflücke gaf mee met Guiagon, het zag er gevaarlijk uit, maar de Charleroi-aanvaller kon niet genoeg doen met zijn moment.
1
 We zijn eraan begonnen!
1
 Union SG - Charleroi: 0-0
Union SG (Union SG - Charleroi)
Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Fedde Leysen - Louis Patris - Mathias Rasmussen - Adem Zorgane - Ousseynou Niang - Anouar Ait El Hadj - Raul Florucz - Promise David
Bank: Vic Chambaere - Kamiel Van de Perre - Guilherme Smith - Kevin Rodriguez - Rob Schoofs - Marc Giger - Sofiane Boufal - Anan Khalaili - Ross Sykes - Jens Teunckens

Charleroi (Union SG - Charleroi)
Charleroi: Martin Delavallee - Kevin Van Den Kerkhof - Cheick Keita - Aiham Ousou - Mardochee Nzita - Etienne Camara - Yacine Titraoui - Patrick Pflücke - Jakob Napoleon Romsaas - Parfait Guiagon - Aurélien Scheidler
Bank: Filip Szymczak - Antoine Bernier - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Lewin Blum - Raymond Asante - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Amine Boukamir
Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 6.8 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
Meer statistieken
Mac Allister Kevin 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 29/33 (87.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Burgess Christian A 90' 6.8 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/29 (93.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Leysen Fedde 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 29/35 (82.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Patris Louis 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 17/19 (89.5%)
Meer statistieken
Rasmussen Mathias 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 15/23 (65.2%)
  • Sleutelpasses: 3
Meer statistieken
Zorgane Adem 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Niang Ousseynou 90' 7.6 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Ait El Hadj Anouar 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
Meer statistieken
Florucz RaulA 90' 8.5 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 2/8 (25%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/5
Meer statistieken
David Promise 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Bank
Chambaere Vic 0'  
Van de Perre Kamiel 0'  
Smith Guilherme 0'  
Rodriguez Kevin 0'  
Schoofs Rob 0'  
Giger Marc 0'  
Boufal Sofiane 0'  
Khalaili Anan 0'  
Sykes Ross 0'  
Teunckens Jens 0'  
 

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 90' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/13 (38.5%)
Meer statistieken
Van Den Kerkhof Kevin 90' 5.5 -
  • Nauwkeurige passes: 14/21 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Keita Cheick 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/10 (10%)
Meer statistieken
Ousou Aiham  90' 6.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/22 (63.6%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/13 (38.5%)
Meer statistieken
Nzita Mardochee   90' 5.1 -
  • Nauwkeurige passes: 17/28 (60.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Camara Etienne 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 23/26 (88.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Meer statistieken
Titraoui Yacine 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Pflücke Patrick 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Romsaas Jakob Napoleon 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Guiagon Parfait 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 3/6 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Scheidler Aurélien 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 11/17 (64.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Szymczak Filip 0'  
Bernier Antoine 0'  
Gaudin Jules 0'  
Colassin Antoine 0'  
Blum Lewin 0'  
Asante Raymond 0'  
Kone Mohamed 0'  
Boukamir Mehdi 0'  
Boukamir Amine 0'  
Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 2-1 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent
