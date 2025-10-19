Datum: 19/10/2025 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 11

LIVE: Zulte Waregem maakt het Gent héél moeilijk - rusten geblazen!

Zulte Waregem en KAA Gent sluiten speeldag 11 van de Jupiler Pro League af. De thuisploeg kan bij een overwinning naast de bezoekers komen, terwijl de Buffalo's een nieuwe stap naar boven kunnen zetten. Wie zal het halen? Volg het bij ons LIVE en op de voet!

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   60' 6" 
live_by
Discussieer live mee! Lees 8 reacties...
55
 Het spel ligt even stil. Goore heeft een spierprobleempje, maar lijkt verder te kunnen.
54
 Sterk sprintduel van Goore tegen Nnadi. De voorzet en de afleggers zijn niet goed genoeg en uiteindelijk de redding van Gabriël.
51
 Aan Gent om er in deze tweede helft iets van te gaan maken ...
48
 Meteen nieuwkomer El Adfaoui met een mogelijkheid. Hij heeft er duidelijk zin in.
46
 Vervangen Leonardo Da Silva Lopes
Ingevallen Momodou Sonko
46
 Vervangen Mathias Delorge
Ingevallen Mohammed El Âdfaoui
46
 Vervangen Franck Surdez
Ingevallen Dante Vanzeir
46
 Drie wissels bij de bezoekers. Brengt dat zoden aan de dijk?
46
 De bal rolt opnieuw in Waregem. Kan Gent nog iets?


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45
 Zulte Waregem heeft de schaapjes op het droge bij de rust, zoveel is duidelijk.
43
 Krijgen we nog iets voor de rust?
41

Goal 		Doelpunt van Benoit Nyssen
40
 Nyssen knalt de 3-0 binnen na een corner die niet helemaal weg raakte. Gent in vieze papieren!
39
 We kabbelen stilaan richting rust. Wat krijgen we hier nog?
36
 Vrije trap Delorge, die een ingestudeerd nummertje in gedachten heeft en daarin zwaar mist.
33
 Blessurebehandeling voor Opoku. Leko schreeuwt zijn mannen bij elkaar.
30
 Halfuur ver. Gent begon het best aan de wedstrijd, maar het is Zulte Waregem dat voorstaat.
27
 Bijna meteen de 3-0, maar afgefloten voor buitenspel. Zulte Waregem is wel zeer efficiënt.
25

Goal 		Doelpunt van Jeppe Erenbjerg (Joseph Opoku)
25
 Daar is Zulte Waregem opnieuw. Erenbjerg met een lekker kattenpootje en zo de 2-0.
22
 Ementa trapt overhoeks, Roef moet redding brengen!
19
 Nog altijd veel druk van de Buffalo's. Zulte Waregem voetbalt met veel durf in het uitvoetballen.
16
 De VAR controleert de zaak nog even, maar het doelpunt telt wel degelijk.
15

Goal 		Doelpunt van Thomas Claes (Stavros Gavriel)
13
 Thomas Claes knalt na een goede aanval van Zulte Waregem de bal in het dak van het doel. Ietwat tegen de gang van het spel in, maar wel mooi afgewerkt.
10
 En nog eens een knal van Goore. Als er iemand de meest gevaarlijke is op dit moment ... Nu ook een plaatsballetje van Araujo.
7
 Daar is Goore nog een keertje. HIj blijft dreigen, maar tot een vroeg doelpunt leidt dat niet.
4
 Een studieronde? Neen, Gent is furieus begonnen in Waregem en zet de thuisploeg meteen weg.
1
 De bal rolt in de Elindus Arena. Meteen Goore met een verre knal op Gabriël.
1
 Zulte Waregem - KAA Gent: 0-0

Vooraf
KAA Gent mist onder meer Skoras, Kanga en Samoise en dus moet Ivan Leko puzzelen tegen Zulte Waregem, dat ook in vorm is en wil doorgaan op zijn elan en zelfs naast Gent kan komen in de stand.
KAA Gent plots gehavend voor clash met Zulte Waregem: Ivan Leko legt uit wat er aan de hand is

KAA Gent plots gehavend voor clash met Zulte Waregem: Ivan Leko legt uit wat er aan de hand is

19:30 4

Ivan Leko moet het doen zonder Wilfried Kanga, Abdelkahar Kadri en Michal Skóraś voor de verplaatsing van KAA Gent naar Zulte Waregem. Ook Matisse Samoise is er niet bij, a...
Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 90' 7.2 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/20 (45%)
Meer statistieken
Cappelle Yannick 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Kiilerich Jakob 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 35/37 (94.6%)
Meer statistieken
Tanghe Anton 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 20/27 (74.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Nyssen Benoit 90' 7.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/28 (64.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/13 (23.1%)
Meer statistieken
Claes Thomas 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/21 (95.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Nnadi Tochukvu 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 26/35 (74.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Meer statistieken
Opoku Joseph A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 4/6 (66.7%)
Meer statistieken
Erenbjerg Jeppe 90' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/23 (69.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Gavriel Stavros A 90' 7.3 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Ementa Anosike 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 13/20 (65%)
  • Schoten op doel: 1/4
Meer statistieken
Bank
Bostyn Louis 0'  
Lofolomo Enrique 0'  
Mituljikic Nikola 0'  
Vossen Jelle 0'  
Soglo Emran 0'  
Hedl Tobias 0'  
Willen Lukas 0'  
Ujka Serxho 0'  
Ake Marley 0'  
 

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 4.9 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/11 (18.2%)
Meer statistieken
Van Der Heyden Siebe 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 55/62 (88.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Paskotsi Maksim 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 57/61 (93.4%)
Meer statistieken
Duverne Jean-Kevin 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 47/58 (81%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Surdez Franck 45' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 23/25 (92%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Delorge Mathias 45' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 23/29 (79.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Lopes Leonardo Da Silva 45' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 17/19 (89.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Araujo Tiago 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 20/27 (74.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Meer statistieken
Ito Atsuki 90' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Gandelman Omri 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Goore Hyllarion 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 7/13 (53.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Kotto Samuel 0'  
Omgba Aimé 0'  
Sonko Momodou 45' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Mitrovic Stefan 0'  
Vanzeir Dante 45' 6.3 -
Meer statistieken
Vandenberghe Tom 0'  
Essaouabi Hatim 0'  
De Vlieger Tibe 0'  
El Âdfaoui Mohammed 45' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
Meer statistieken

Vooraf

Deze pagina is niet zichtbaar voor de gewone bezoeker!

https://www.voetbalkrant.com/nieuws/2025-10-19/live-zulte-waregem-en-gent-willen-doorgaan-op-elan?1156735
LIVE: Zulte Waregem en Gent willen doorgaan op elan
LIVE: Zulte Waregem en Gent willen doorgaan op elan
Foto: © photonews

Zulte Waregem en KAA Gent sluiten speeldag 11 van de Jupiler Pro League af. De thuisploeg kan bij een overwinning naast de bezoekers komen, terwijl de Buffalo's een nieuwe stap naar boven kunnen zetten.

Ivan Leko moet in Waregem wel een aantal spelers missen en dus wordt het zonder een paar sterkhouders zeker niet makkelijk om de wedstrijd winnend af te kunnen sluiten.

"Skoras, Kanga en Kadri zijn er door blessures niet bij en Samoise ontbreekt door schorsing. Daardoor verliezen we vier starters, maar het is een mooie uitdaging voor de groep om te zien hoe sterk we zijn."

"Gisteren zat het geloof en de energie goed op training", aldus Ivan Leko in zijn voorbeschouwing op de wedstrijd. De coach is ook op zijn hoede voor Essevee.

"Zulte Waregem haalde 10 op 12 in zijn laatste wedstrijden en won al van ploegen als Anderlecht, Antwerp en Charleroi. Dan heb je gewoon een goed team."

"Alles gebeurt met een reden": Ivan Leko gaat de filosofische toer op bij KAA Gent

"Alles gebeurt met een reden": Ivan Leko gaat de filosofische toer op bij KAA Gent

18/10 1

KAA Gent hervat de competitie met een uitwedstrijd tegen Zulte Waregem. Coach Ivan Leko blikt terug op de interlandperiode en benadrukt het belang van nuchterheid en werket...

Marc Degryse krijgt lof van revelatie uit de Jupiler Pro League voor de analyse die hij maakte

Marc Degryse krijgt lof van revelatie uit de Jupiler Pro League voor de analyse die hij maakte

18/10 1

Jeppe Erenbjerg maakt indruk in zijn eerste seizoen bij Zulte Waregem. De Deense middenvelder reageert op de lof van Marc Degryse en blikt terug op zijn onverwacht sterke s...

Gent-fans mogen juichen: Max Dean eindelijk weer in actie na lange revalidatie

Gent-fans mogen juichen: Max Dean eindelijk weer in actie na lange revalidatie

10:00

Max Dean vierde zaterdag zijn officiële comeback na maanden blessureleed. De Engelse spits van KAA Gent speelde een uur mee bij Jong Gent tegen KV Kortrijk, en zag zijn plo...

Ementa scherp over concurrentiestrijd bij Essevee: "Ik heb veel respect voor Jelle Vossen, maar..."

Ementa scherp over concurrentiestrijd bij Essevee: "Ik heb veel respect voor Jelle Vossen, maar..."

11:00

Anosike Ementa kwam deze zomer naar Zulte Waregem en heeft zich ondertussen stevig in de ploeg gespeeld. Sterker nog: hij hield clubicoon Jelle Vossen uit de basis, al spre...

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard Gestopt Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 3-0 KAA Gent KAA Gent
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved