LIVE: Zulte Waregem maakt het Gent héél moeilijk - rusten geblazen!

Zulte Waregem en KAA Gent sluiten speeldag 11 van de Jupiler Pro League af. De thuisploeg kan bij een overwinning naast de bezoekers komen, terwijl de Buffalo's een nieuwe stap naar boven kunnen zetten.

Ivan Leko moet in Waregem wel een aantal spelers missen en dus wordt het zonder een paar sterkhouders zeker niet makkelijk om de wedstrijd winnend af te kunnen sluiten.

"Skoras, Kanga en Kadri zijn er door blessures niet bij en Samoise ontbreekt door schorsing. Daardoor verliezen we vier starters, maar het is een mooie uitdaging voor de groep om te zien hoe sterk we zijn."

"Gisteren zat het geloof en de energie goed op training", aldus Ivan Leko in zijn voorbeschouwing op de wedstrijd. De coach is ook op zijn hoede voor Essevee.

"Zulte Waregem haalde 10 op 12 in zijn laatste wedstrijden en won al van ploegen als Anderlecht, Antwerp en Charleroi. Dan heb je gewoon een goed team."