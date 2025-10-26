Volg Cercle Brugge - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
-
Datum: 26/10/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 12
LIVE: Zulte Waregem wil goede reeks verderzetten op bezoek bij Cercle Brugge
Foto: © photonews

Cercle Brugge en Zulte Waregem nemen het zondagnamiddag tegen elkaar op in Jan Breydel voor een voor beide ploegen belangrijk duel. En dus is de vraag wie daar het beste zal uitkomen. De bezoekers lijken favoriet na de voorbije weken.

Zulte Waregem is aan een prima periode bezig in de Jupiler Pro League. Vorige week won het nog overtuigend in eigen huis van KAA Gent. Daarmee stond Essevee na elf speeldagen zelfs in de top-6 van het klassement.

Belangrijke driepunter staat op het spel

De coach van Essevee wil echter niet te hoog van de toren blazen na die goede reeks en hoedt zich ook voor de valkuilen: "Lof van buitenaf is een leuk extraatje, maar soms ook een valkuil."

"Je moet dat dan ook temperen en vooral erover waken dat je de juiste toon houdt. Soms moet je jongens wel aanspreken en ervoor zorgen dat ze realist blijven."

Spelersgroep gaat er goed mee om

"Onze spelersgroep gaat daar momenteel goed mee om en ik merk op training ook nog geen terughoudendheid qua werkethiek", blikte Vandenbroeck in Het Nieuwsblad terug op de goede reeks van zijn team.

Bij Cercle Brugge is er na een 11 op 33 wel wat nood aan puntengewin, zoveel is duidelijk. Dan kan een match op Jan Breydel tegen Zulte Waregem misschien wel van pas komen. Ook wij zijn zondagnamiddag ter plaatse en volgen het voor u op de voet op.

Prono Cercle Brugge - Zulte Waregem

Cercle Brugge wint
Gelijk
Zulte Waregem wint
Cercle Brugge Cercle Brugge wint Gelijk Zulte Waregem Zulte Waregem wint
28.71% 38.61% 32.67%
Populairste
1-1
(71x)		 1-2
(61x)		 2-1
(50x)

Vergelijking Cercle Brugge - Zulte Waregem

Positie

14
7

Punten

11
17

Gewonnen

2
5

Verloren

4
4

Gescoorde doelpunten

15
17

Doelpunten tegen

16
14

Gele kaarten

22
19

Rode kaarten

1
1

Onderlinge duels gewonnen

18
8
18
31/10 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 5-6P Zulte Waregem Zulte Waregem
23/04 18:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
27/08 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
23/01 21:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
11/09 18:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
02/07 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
26/12 16:15 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
08/11 20:45 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
21/12 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
05/10 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 6-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
03/07 19:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
27/04 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 6-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
02/04 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
02/02 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
18/08 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
21/02 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
25/10 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
15/02 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
15/01 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
18/12 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
19/10 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
02/02 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
06/10 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
25/02 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
29/10 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
11/12 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
21/08 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
16/04 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
02/04 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
20/01 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
13/12 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
15/08 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
15/07 19:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 Zulte Waregem Zulte Waregem
04/04 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
07/11 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
25/01 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
11/08 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
18/02 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
09/09 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
08/09 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
04/02 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
02/02 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
29/08 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
27/08 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-4 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle-middenvelder wil zich blijven tonen: "Ik kan een meerwaarde zijn voor deze ploeg"

25/10

Cercle Brugge kijkt zondag in de ogen van Zulte Waregem. De Bruggelingen hopen op een eerste zege in meer dan twee maanden en rekenen daarvoor op de creatieve ingevingen va...

Sven Vandenbroeck blijft rustig na positieve reeks van Zulte Waregem: "Soms is het een valkuil"

25/10

Zulte Waregem zit in een uitstekende flow. Op zondag zullen ze proberen een vijfde zege in zes wedstrijden te behalen. Dan moeten ze wel zien te winnen op het veld van Cerc...

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 18:30 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 19:15 STVV STVV
