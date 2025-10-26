LIVE: Zulte Waregem wil goede reeks verderzetten op bezoek bij Cercle Brugge

Cercle Brugge en Zulte Waregem nemen het zondagnamiddag tegen elkaar op in Jan Breydel voor een voor beide ploegen belangrijk duel. En dus is de vraag wie daar het beste zal uitkomen. De bezoekers lijken favoriet na de voorbije weken.

Zulte Waregem is aan een prima periode bezig in de Jupiler Pro League. Vorige week won het nog overtuigend in eigen huis van KAA Gent. Daarmee stond Essevee na elf speeldagen zelfs in de top-6 van het klassement.

Belangrijke driepunter staat op het spel

De coach van Essevee wil echter niet te hoog van de toren blazen na die goede reeks en hoedt zich ook voor de valkuilen: "Lof van buitenaf is een leuk extraatje, maar soms ook een valkuil."

"Je moet dat dan ook temperen en vooral erover waken dat je de juiste toon houdt. Soms moet je jongens wel aanspreken en ervoor zorgen dat ze realist blijven."

Spelersgroep gaat er goed mee om

"Onze spelersgroep gaat daar momenteel goed mee om en ik merk op training ook nog geen terughoudendheid qua werkethiek", blikte Vandenbroeck in Het Nieuwsblad terug op de goede reeks van zijn team.

Bij Cercle Brugge is er na een 11 op 33 wel wat nood aan puntengewin, zoveel is duidelijk. Dan kan een match op Jan Breydel tegen Zulte Waregem misschien wel van pas komen. Ook wij zijn zondagnamiddag ter plaatse en volgen het voor u op de voet op.