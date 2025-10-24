Datum: 24/10/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 12

LIVE: Anderlecht scoort, maar goal wordt afgekeurd

Vanavond om 20u45 ontvangt Charleroi Anderlecht in het Mambourgstadion. Het blijft altijd een bijzonder duel, met de Zèbres en de Mauves tegenover elkaar in totaal verschillende vormen.

Tijd   78' 46" 
Johan Walckiers vanuit het Stade du Pays de Charleroi
78
 Degreef tackelt naast de bal. Bijna puurde Charleroi er een open doelkans uit.
74
 Vervangen Ilay Camara
Ingevallen Tristan Degreef
74
 Scheidler kopt over.
73
 Guiagon verovert de bal en trapt maar net naast. Het is wel een corner.
70
 Stroeykens is anders wel goed ingevallen.
68
 Charleroi is al lang niet meer dreigend geweest, maar bij Anderlecht blijft het zoeken naar de goeie laatste pass.
65
 Vervangen Patrick Pflücke
Ingevallen Antoine Bernier
65
 De goal wordt afgekeurd, maar de pass van Hazard was echt schitterend. Angulo werkt goed af, maar lette niet op zijn positie.
62
 Angulo scoort, maar staat blijkbaar buitenspel. De VAR gaat het toch nog even bekijken.
52
 Hazard duwt een voorzet met de borst tegen de paal. Daar ontsnapt Charleroi. De twee vervangingen hebben wel voor meer animo gezorgd bij Anderlecht.
50
 De Cat is geblesseerd. Hij kreeg een flinke tik tegen de scheen. Misschien toch eens nadenken over grotere scheenbeschermers?
49
  Gele kaart voor Parfait Guiagon
46
 Vervangen Killian Sardella
Ingevallen Mario Stroeykens
46
 Vervangen Mihajlo Cvetkovic
Ingevallen Adriano Bertaccini
46
 Bij de aftrap direct een goeie aanval bij Anderlecht. Hazard klimt niet hoog genoeg om de voorzet binnen te werken.


Scheidsrechter 		Rust


43
 Weer een goeie kans voor Charleroi. Guiagon trapt, maar Coosemans redt.
38
 Charleroi nu toch in de aanval. Anderlecht krijgt maar geen vat op de bal.
32
 Als het zo doorgaat, haalt Hasi bij de rust heel zijn aanval naar de kant. Hij is duidelijk gefrustreerd.
27
 De Cat kopt naast. Tot nu toe is het qua kansen niet echt fantastisch bij Anderlecht. En als we de reacties van Besnik Hasi goed lezen, spelen ze het niet uit zoals afgesproken was.
23
 En nog entje. Ousou van dichtbij na een corner, maar hij trapt heel slap in de handen van Coosemans.
22
 Een kans voor Charleroi op de counter. Titraoui kan vrij trappen, maar wil te veel plaatsen en zo ziet Coosemans het schot van ver aankomen en makkelijk keren.
19
 Cvetkovic en Delavallee botsen en Visser fluit voor een fout op de doelman. Weg kans voor Anderlecht.
16
 Sardella loopt met de bal naar de zestien, maar besluit dan zelf te schieten, tot woede van Hasi. De bal belandt recht in de handen van Delavallee.
12
 Veel hinderlijke fouten die het spel constant vertragen momenteel.
10
 Hazard zet een één-twee op met Camara en komt ook tot een schot, maar het zoeft over.
7
 Romsaas kopt tegen de kruising, maar Visser doet ook al snel teken dat het buitenspel was.
3
 Anderlecht zoekt de aanval, maar voorlopig is het vooraan te slordig.
2
 Stevig duel tussen Cvetkovic en Ousou, die laatste is er even niet goed van.
1
 Charleroi - Anderlecht: 0-0
Charleroi (Charleroi - Anderlecht)
Charleroi: Martin Delavallee - Mardochee Nzita - Cheick Keita - Aiham Ousou - Kevin Van Den Kerkhof - Etienne Camara - Yacine Titraoui - Parfait Guiagon - Jakob Napoleon Romsaas - Patrick Pflücke - Aurélien Scheidler
Bank: Isaac Mbenza - Filip Szymczak - Antoine Bernier - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Lewin Blum - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Amine Boukamir

Anderlecht (Charleroi - Anderlecht)
Anderlecht: Colin Coosemans - Moussa N'Diaye - Marco Kana - Lucas Hey - Killian Sardella - Nathan-Dylan Saliba - Nathan De Cat - Nilson Angulo - Thorgan Hazard - Ilay Camara - Mihajlo Cvetkovic
Bank: Ludwig Augustinsson - Yari Verschaeren - Mihajlo Ilic - Mads Kikkenborg - Luis Vazquez - Mario Stroeykens - Yasin Özcan - Tristan Degreef - Adriano Bertaccini
Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 90' 6.8 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/22 (40.9%)
Nzita Mardochee 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 17/24 (70.8%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Keita Cheick 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 22/23 (95.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Ousou Aiham 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
Van Den Kerkhof Kevin 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 4/7 (57.1%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
Camara Etienne 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 21/27 (77.8%)
Titraoui Yacine 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 31/34 (91.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Guiagon Parfait   90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Romsaas Jakob Napoleon 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
Pflücke Patrick 65' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
Scheidler Aurélien 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 6/18 (33.3%)
Bank
Mbenza Isaac 0'  
Szymczak Filip 0'  
Bernier Antoine 25' 6.5 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Gaudin Jules 0'  
Colassin Antoine 0'  
Blum Lewin 0'  
Kone Mohamed 0'  
Boukamir Mehdi 0'  
Boukamir Amine 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.7 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
N'Diaye Moussa 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 44/46 (95.7%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Kana Marco 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 49/52 (94.2%)
Hey Lucas 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 40/50 (80%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Sardella Killian 45' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 19/20 (95%)
  • Schoten op doel: 1/1
Saliba Nathan-Dylan 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 34/42 (81%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
De Cat Nathan 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 25/34 (73.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Angulo Nilson 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 27/31 (87.1%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Hazard Thorgan 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 19/25 (76%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/13 (15.4%)
  • Balverliezen: 23
Camara Ilay 74' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 40/46 (87%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Cvetkovic Mihajlo 45' 6.5 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bank
Augustinsson Ludwig 0'  
Verschaeren Yari 0'  
Ilic Mihajlo 0'  
Kikkenborg Mads 0'  
Vazquez Luis 0'  
Stroeykens Mario 45' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Sleutelpasses: 1
Özcan Yasin 0'  
Degreef Tristan 16' -
Bertaccini Adriano 45' 7.0 10
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Vooraf

LIVE: Eén wijziging verwacht bij Anderlecht, sleutelspeler is fit
LIVE: Eén wijziging verwacht bij Anderlecht, sleutelspeler is fit
Foto: © photonews

Vanavond om 20u45 ontvangt Charleroi Anderlecht in het Mambourgstadion. Het blijft altijd een bijzonder duel, met de Zèbres en de Mauves tegenover elkaar in totaal verschillende vormen.

Terwijl Anderlecht, onder leiding van Besnik Hasi, ondanks wisselvallig spel momenteel derde staat, blijft Charleroi hard werken voor resultaten zonder dat het tot punten leidt. 

De Carolo's hebben bovendien een moeilijke periode achter de rug: vier opeenvolgende nederlagen en een zwaar programma met vanavond de ontvangst van Anderlecht en twee verplaatsingen naar Luik, tegen RFC Luik in de Beker en Standard. Coach Rik De Mil blijft echter rustig. “Het is nooit leuk om zolang niet te winnen, maar tegen Union hebben we een correcte prestatie neergezet", aldus De Mil.

Door die stabiliteit in het spel zou er weinig veranderen aan de basiself. Bernier blijft op de bank, terwijl Mbenza zijn rentree maakt na twee afwezigheden. Charleroi moet het nog wel stellen zonder Sow, terwijl Camara mogelijk een schorsing riskeert bij een gele kaart.

Huerta en Llansana ontbreken

Bij Anderlecht ontbreken twee belangrijke spelers: Llansana is geblesseerd geraakt op training en Huerta kampt met een adductorenprobleem. Ze zijn beiden niet fit genoeg om vanavond te spelen. Ook Ali Maamar en Anas Tajaouart zijn afwezig, maar zij keren vermoedelijk terug na hun U20-wereldbekerwedstrijd.

Op de flanken heeft Hasi weinig opties. Degreef otbrak na een interlandtrip met België U21 en een mindere trainingsweek tegen STVV en Angulo is de afgelopen weken minder in vorm. “Hij speelde aan het begin van het seizoen met meer vrijheid en frisheid. Tegenwoordig wordt hij strakker gevolgd en moet hij meer variatie brengen in zijn spel. Zijn rugklachten en de lange vluchten vanuit Ecuador helpen ook niet", legt Hasi uit.

Verwachte opstellingen:

Charleroi: Delavallée; Van den Kerkhof, Keita, Ousou, Nzita; Camara, Titraoui; Pflücke, Romsaas, Guiagon; Scheidler

Anderlecht: Coosemans; Sardella, Hey, Kana, Augustinsson; De Cat, Saliba; Camara, Hazard, Angulo; Cvetkovic

