Volg Charleroi - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
-
Datum: 24/10/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 12
LIVE: Eén wijziging verwacht bij Anderlecht, sleutelspeler is fit
LIVE: Eén wijziging verwacht bij Anderlecht, sleutelspeler is fit
Foto: © photonews

Vanavond om 20u45 ontvangt Charleroi Anderlecht in het Mambourgstadion. Het blijft altijd een bijzonder duel, met de Zèbres en de Mauves tegenover elkaar in totaal verschillende vormen.

Terwijl Anderlecht, onder leiding van Besnik Hasi, ondanks wisselvallig spel momenteel derde staat, blijft Charleroi hard werken voor resultaten zonder dat het tot punten leidt. 

De Carolo's hebben bovendien een moeilijke periode achter de rug: vier opeenvolgende nederlagen en een zwaar programma met vanavond de ontvangst van Anderlecht en twee verplaatsingen naar Luik, tegen RFC Luik in de Beker en Standard. Coach Rik De Mil blijft echter rustig. “Het is nooit leuk om zolang niet te winnen, maar tegen Union hebben we een correcte prestatie neergezet", aldus De Mil.

Door die stabiliteit in het spel zou er weinig veranderen aan de basiself. Bernier blijft op de bank, terwijl Mbenza zijn rentree maakt na twee afwezigheden. Charleroi moet het nog wel stellen zonder Sow, terwijl Camara mogelijk een schorsing riskeert bij een gele kaart.

Huerta en Llansana ontbreken

Bij Anderlecht ontbreken twee belangrijke spelers: Llansana is geblesseerd geraakt op training en Huerta kampt met een adductorenprobleem. Ze zijn beiden niet fit genoeg om vanavond te spelen. Ook Ali Maamar en Anas Tajaouart zijn afwezig, maar zij keren vermoedelijk terug na hun U20-wereldbekerwedstrijd.

Op de flanken heeft Hasi weinig opties. Degreef otbrak na een interlandtrip met België U21 en een mindere trainingsweek tegen STVV en Angulo is de afgelopen weken minder in vorm. “Hij speelde aan het begin van het seizoen met meer vrijheid en frisheid. Tegenwoordig wordt hij strakker gevolgd en moet hij meer variatie brengen in zijn spel. Zijn rugklachten en de lange vluchten vanuit Ecuador helpen ook niet", legt Hasi uit.

Verwachte opstellingen:

Charleroi: Delavallée; Van den Kerkhof, Keita, Ousou, Nzita; Camara, Titraoui; Pflücke, Romsaas, Guiagon; Scheidler

Anderlecht: Coosemans; Sardella, Hey, Kana, Augustinsson; De Cat, Saliba; Camara, Hazard, Angulo; Cvetkovic

Prono Charleroi - Anderlecht

Charleroi wint
Gelijk
Anderlecht wint
Charleroi Charleroi wint Gelijk Anderlecht Anderlecht wint
20.85% 30.64% 48.51%
Populairste
1-2
(67x)		 1-1
(60x)		 2-1
(39x)

Vergelijking Charleroi - Anderlecht

Positie

12
3

Punten

12
19

Gewonnen

3
5

Verloren

5
2

Gescoorde doelpunten

14
17

Doelpunten tegen

17
11

Gele kaarten

24
27

Rode kaarten

2
3

Onderlinge duels gewonnen

10
11
35
16/02 18:30 Charleroi Charleroi 0-1 Anderlecht Anderlecht
21/09 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-0 Charleroi Charleroi
11/02 18:30 Charleroi Charleroi 1-3 Anderlecht Anderlecht
27/08 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Charleroi Charleroi
26/12 20:45 Charleroi Charleroi 0-1 Anderlecht Anderlecht
02/10 13:30 Anderlecht Anderlecht 0-1 Charleroi Charleroi
03/04 18:30 Anderlecht Anderlecht 4-0 Charleroi Charleroi
27/11 20:45 Charleroi Charleroi 1-3 Anderlecht Anderlecht
19/01 21:00 Anderlecht Anderlecht 3-0 Charleroi Charleroi
18/12 20:45 Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
08/12 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 Charleroi Charleroi
04/10 20:30 Charleroi Charleroi 1-2 Anderlecht Anderlecht
09/12 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 Charleroi Charleroi
12/08 18:00 Charleroi Charleroi 1-2 Anderlecht Anderlecht
29/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-1 Charleroi Charleroi
06/04 20:30 Charleroi Charleroi 1-2 Anderlecht Anderlecht
10/12 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-3 Charleroi Charleroi
13/08 18:00 Charleroi Charleroi 2-0 Anderlecht Anderlecht
18/05 20:30 Charleroi Charleroi 1-3 Anderlecht Anderlecht
27/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 0-1 Charleroi Charleroi
26/12 18:00 Charleroi Charleroi 0-2 Anderlecht Anderlecht
01/12 20:30 Charleroi Charleroi P2-2 Anderlecht Anderlecht
11/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-2 Charleroi Charleroi
24/01 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Charleroi Charleroi
20/09 18:00 Charleroi Charleroi 1-1 Anderlecht Anderlecht
03/05 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 Anderlecht Anderlecht
06/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 Charleroi Charleroi
22/11 18:00 Charleroi Charleroi 3-1 Anderlecht Anderlecht
10/08 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 Charleroi Charleroi
23/11 18:30 Charleroi Charleroi 2-1 Anderlecht Anderlecht
25/08 18:00 Anderlecht Anderlecht 5-2 Charleroi Charleroi
15/02 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Charleroi Charleroi
27/10 19:00 Charleroi Charleroi 2-0 Anderlecht Anderlecht
27/11 20:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 Charleroi Charleroi
07/08 20:00 Charleroi Charleroi 0-0 Anderlecht Anderlecht
06/03 18:00 Charleroi Charleroi 0-2 Anderlecht Anderlecht
17/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Charleroi Charleroi
15/02 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 Anderlecht Anderlecht
19/09 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 Charleroi Charleroi
09/03 20:30 Charleroi Charleroi 0-2 Anderlecht Anderlecht
29/09 20:00 Anderlecht Anderlecht 0-1 Charleroi Charleroi
03/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-2 Charleroi Charleroi
22/09 20:30 Charleroi Charleroi 1-1 Anderlecht Anderlecht
22/09 19:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 Charleroi Charleroi
08/04 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 Charleroi Charleroi
07/04 20:30 Charleroi Charleroi 1-1 Anderlecht Anderlecht
05/11 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-1 Charleroi Charleroi
04/11 19:30 Charleroi Charleroi 3-3 Anderlecht Anderlecht
08/03 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 Charleroi Charleroi
24/09 20:30 Charleroi Charleroi 2-1 Anderlecht Anderlecht
23/09 19:30 Anderlecht Anderlecht 5-0 Charleroi Charleroi
13/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-2 Charleroi Charleroi
17/10 20:30 Charleroi Charleroi 0-1 Anderlecht Anderlecht
01/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Charleroi Charleroi
28/09 20:00 Charleroi Charleroi 1-3 Anderlecht Anderlecht
30/11 00:00 Charleroi Charleroi 0-0 Anderlecht Anderlecht
WK-situatie De Cat nog ingewikkelder dan gedacht: Anderlecht is niet blij, maar kan er niets aan doen

WK-situatie De Cat nog ingewikkelder dan gedacht: Anderlecht is niet blij, maar kan er niets aan doen

23/10 30

Verrassing deze week: Nathan De Cat zat dan toch in de selectie voor de jonge Rode Duivels voor het WK U17 in Qatar. Maar Anderlecht had toch eerder op de week laten weten ...

Besnik Hasi over drie spelers in mindere vorm en... een speler wiens hoop hij weer helemaal afneemt

Besnik Hasi over drie spelers in mindere vorm en... een speler wiens hoop hij weer helemaal afneemt

23/10 2

Anderlecht-trainer Besnik Hasi blikte donderdag vooruit op het duel van vrijdag tegen Charleroi. De coach moet het opnieuw doen zonder enkele namen en gaf ook openlijk teks...

Foket, Rits, Flips en Ashimeru: daarom trekken ze niet naar de rechtbank tegen Anderlecht

Foket, Rits, Flips en Ashimeru: daarom trekken ze niet naar de rechtbank tegen Anderlecht

10:00 10

Vier spelers van RSC Anderlecht - Rits, Foket, Flips en Ashimeru - bevinden zich al maanden in een sportieve impasse. Ondanks hun contractuele binding is er geen perspectie...

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 20:45 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 25/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 25/10 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 25/10 Standard Standard
Antwerp Antwerp 26/10 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 26/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 26/10 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 26/10 STVV STVV
