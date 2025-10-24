LIVE: Eén wijziging verwacht bij Anderlecht, sleutelspeler is fit

Vanavond om 20u45 ontvangt Charleroi Anderlecht in het Mambourgstadion. Het blijft altijd een bijzonder duel, met de Zèbres en de Mauves tegenover elkaar in totaal verschillende vormen.

Terwijl Anderlecht, onder leiding van Besnik Hasi, ondanks wisselvallig spel momenteel derde staat, blijft Charleroi hard werken voor resultaten zonder dat het tot punten leidt.

De Carolo's hebben bovendien een moeilijke periode achter de rug: vier opeenvolgende nederlagen en een zwaar programma met vanavond de ontvangst van Anderlecht en twee verplaatsingen naar Luik, tegen RFC Luik in de Beker en Standard. Coach Rik De Mil blijft echter rustig. “Het is nooit leuk om zolang niet te winnen, maar tegen Union hebben we een correcte prestatie neergezet", aldus De Mil.

Door die stabiliteit in het spel zou er weinig veranderen aan de basiself. Bernier blijft op de bank, terwijl Mbenza zijn rentree maakt na twee afwezigheden. Charleroi moet het nog wel stellen zonder Sow, terwijl Camara mogelijk een schorsing riskeert bij een gele kaart.

Huerta en Llansana ontbreken

Bij Anderlecht ontbreken twee belangrijke spelers: Llansana is geblesseerd geraakt op training en Huerta kampt met een adductorenprobleem. Ze zijn beiden niet fit genoeg om vanavond te spelen. Ook Ali Maamar en Anas Tajaouart zijn afwezig, maar zij keren vermoedelijk terug na hun U20-wereldbekerwedstrijd.

Op de flanken heeft Hasi weinig opties. Degreef otbrak na een interlandtrip met België U21 en een mindere trainingsweek tegen STVV en Angulo is de afgelopen weken minder in vorm. “Hij speelde aan het begin van het seizoen met meer vrijheid en frisheid. Tegenwoordig wordt hij strakker gevolgd en moet hij meer variatie brengen in zijn spel. Zijn rugklachten en de lange vluchten vanuit Ecuador helpen ook niet", legt Hasi uit.

Verwachte opstellingen:

Charleroi: Delavallée; Van den Kerkhof, Keita, Ousou, Nzita; Camara, Titraoui; Pflücke, Romsaas, Guiagon; Scheidler

Anderlecht: Coosemans; Sardella, Hey, Kana, Augustinsson; De Cat, Saliba; Camara, Hazard, Angulo; Cvetkovic