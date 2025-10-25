Datum: 25/10/2025 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 12
Stadion: Achter de Kazerne

KV Mechelen kan door het verlies van Anderlecht naar de derde plaats springen en krijgt met OHL de voorlaatste over de vloer. Vanderbiest start met de verwachte elf, met Bafdili in de plek van de geblesseerde Mrabti. Bij OHL komen Nyakossi en George (in plaats van Schrijvers) in de ploeg.

Tijd   90+1' 44" 
90+5

Goal 		Doelpunt van

90+4
 Miras met nog een redding!
Miras haalt nog een schot uit zijn rechterbenedenhoek! De Spaanse doelman houdt zijn clean sheet op het bord.
90+3
 Miras pakt nog een kopbal. Dit was nog even het hart vasthouden voor KV.
90
 We krijgen 5 minuten blessuretijd.
90
 Vervangen Mathis Servais
Ingevallen Tommy St. Jago
88
 Gelijkmaker afgekeurd!
OHL wint een paar duels in de box en de 1-1 wordt hoog in doel getrapt door Traoré! De vlag gaat echter omhoog voor buitenspel.
87
 Maziz neemt een voorzet vlak na de bots op de slof en mikt hoog over.
86
 Vervangen Lion Lauberbach
Ingevallen Benito Raman
Raman valt in voor Lauberbach en krijgt veel applaus. Zijn vader is pas overleden.
82
 Heerlijke dribbel van Van Brederode en hij legt ook nog goed af. Zijn ploegmaats lopen elkaar echter voor de voeten.
81
 Vervangen Roggerio Nyakossi
Ingevallen Abdoul Karim Traoré
81
 Vervangen Lukasz Lakomy
Ingevallen Thibaud Verlinden
77
 Antonio met een aardige actie. Zijn schot richting de korte hoek is iets te voorspelbaar. Leysen gaat goed plat.
74

Goal 		Doelpunt van Therence Koudou (Lion Lauberbach)
KV Mechelen breekt de ban! Koudou acteert daadkrachtig genoeg bij zijn actie in de zestien en knalt dan mooi binnen: 1-0.
72
 Vervangen Moncef Zekri
Ingevallen Bill Antonio
68
 Servais vindt toch even een gaatje. Leysen pakt zijn plaatsbal.
67
 Er komt stilaan meer ruimte om het op en af te laten gaan, maar dan moet de balcirculatie een tikkeltje sneller verlopen.
63
 Van Damme geeft overigens geen gehoor aan die vermeende fout op Marsa, maar geeft wel iemand op de bank van Leuven geel.
62
 Vervangen Óscar Gil Regaño
Ingevallen Davis Opoku
62
 Vervangen Chukwubuikem Ikwuemesi
Ingevallen Sory Kaba
60
 KV Mechelen wint op hoekschop het eersten en tweede duel. Marsa devieert de bal over en claimt ook een fout.
58
 Mechelen speelt nu toch wel meer op de helft van OHL. Veel heeft dat echter nog niet opgeleverd.
54
  Gele kaart voor Lukasz Lakomy
53
  Gele kaart voor Óscar Gil Regaño
51
 Salifou breekt door langs links. Zijn lage voorzet kan door de OHL-defensie in hoekschop gewerkt worden.
48
 Een knal van Koudou gaat naast.
47
 Na een afgeweken schot loopt Leysen richting de bal, maar het leer is voor Van Brederode. De Nederlander probeert de keeper vanuit een scherpe hoek te lobben. Leysen is op tijd terug in doel en pakt klemvast.
46
 Vervangen Mathieu Maertens
Ingevallen Jovan Mijatovic
46
 Vervangen Bilal Bafdili
Ingevallen Dikeni Salifou
46
 De tweede helft is begonnen, met een vervanging aan beide zijden.


Scheidsrechter 		Rust


45+3
 Maertens mist!
De blessuretijd duurt door wat haantjesgedrag wat langer en OHL mag nog een hoekschop nemen. Maertens loopt zich vrij, maar duwt met zijn neus voor doel de bal over. Wat een misser op slag van rust!
45
 We krijgen 1 minuten blessuretijd.
42
 Bij KV hebben ze al een paar keer in deze eerste helft de meubelen gered met een ultieme tackle. De sterkte van deze ploeg situeert zich toch vooral op organisatorisch vlak.
38
 Hammar geeft de bal veel te makkelijk weg. Het schot dat volgt van Maertens gaat naast.
35
  Gele kaart voor Ewoud Pletinckx
33
  Gele kaart voor Bilal Bafdili
29
 Maziz niet voorbij Miras
Na een tegenaanval krijgt OHL met wat geluk een kans van kortbij en Miras moet tussenkomen. Uiteindelijk wordt de fase afgefloten voor handspel van een Leuvenaar. Het was Maziz die in eerste instantie de kans kreeg.
26
 Mechelen heeft wel even gedrukt na die kans voor Lauberbach, maar een doelpunt is er niet uit voortgekomen.
22
 Voetreflex Leysen nodig
Voor het eerst hangt de 1-0 in de lucht. Na een paar afgeblokte schoten kan Lauberbach van dichtbij in de draai afdrukken. Er is een voetredding van Leysen nodig.
19
 Bafdili is sneller op de bal dan zijn tegenstander, maar daarna is de bal voor Nyakossi en die kan terugspelen op zijn keeper. Zo vermijdt de Zwitser een Mechelse tegenaanval.
16
 Er is vrij weinig gebeurd in het openingskwartier. Deze match moet nog opengebroken worden.
12
 Het gaat er soms pittig aan toe in de duels, wat ook wel mag in een streekduel. Voorts is het niet zo dat de thuisploeg meteen het heft in handen neemt. Voor wie al meer matchen van Mechelen gezien heeft dit seizoen, is dat niet verrassend.
8
  Gele kaart voor Therence Koudou
7
  Gele kaart voor Fredrik Hammar
3
 Meteen een warm standje voor het KVM-doel. Miras bokst weg maar in de voeten van Nyakossi. De OHL-verdediger schiet over.
1
 Bandé heeft zonet de aftrap gegeven. De man die ooit voor acht miljoen euro aan Ajax verkocht werd is terug bij KV. Hij is alleen nog niet speelgerechtigd. Vanavond is het dus nog aan andere gladiatoren op het veld.
1
 KV Mechelen - OH Leuven: 0-0
KV Mechelen (KV Mechelen - OH Leuven)
KV Mechelen: Nacho Miras - Mory Konaté - Redouane Halhal - Jose Marsa - Therence Koudou - Fredrik Hammar - Mathis Servais - Moncef Zekri - Bilal Bafdili - Lion Lauberbach - Myron van Brederode
Bank: Dikeni Salifou - Tommy St. Jago - Massimo Decoene - Gora Diouf - Benito Raman - Tijn Van Ingelgom - Ian Struyf - Lovro Golic - Bill Antonio

OH Leuven (KV Mechelen - OH Leuven)
OH Leuven: Tobe Leysen - Ewoud Pletinckx - Noë Dussenne - Roggerio Nyakossi - Óscar Gil Regaño - Lukasz Lakomy - Wouter George - Takahiro Akimoto - Mathieu Maertens - Youssef Maziz - Chukwubuikem Ikwuemesi
Bank: Liam McCalinney - Thibaud Verlinden - Abdoul Karim Traoré - Henok Teklab - Maxence Andre Prévôt - Nachon Nsingi - Jovan Mijatovic - Sory Kaba - Mohamed Yassine Azzouz - Owen Jochmans - Thibault Vlietinck - Davis Opoku

Vooraf
KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' -
Konaté Mory 90' -
Halhal Redouane 90' -
Marsa Jose 90' -
Koudou Therence 90' -
Hammar Fredrik 90' -
Servais Mathis 90' -
Zekri Moncef 72' -
Bafdili Bilal 45' -
Lauberbach Lion 86' -
van Brederode Myron 90' -
Bank
Salifou Dikeni 45' -
St. Jago Tommy 0'  
Decoene Massimo 0'  
Diouf Gora 0'  
Raman Benito 4'  
Van Ingelgom Tijn 0'  
Struyf Ian 0'  
Golic Lovro 0'  
Antonio Bill 18' -
 

OH Leuven OH Leuven
Leysen Tobe 90' -
Pletinckx Ewoud 90' -
Dussenne Noë 90' -
Nyakossi Roggerio 81' -
Gil Regaño Óscar 62' -
Lakomy Lukasz 81' -
George Wouter 90' -
Akimoto Takahiro 90' -
Maertens Mathieu 45' -
Maziz Youssef 90' -
Ikwuemesi Chukwubuikem 62' -
Bank
McCalinney Liam 0'  
Verlinden Thibaud 9'  
Karim Traoré Abdoul 9'  
Teklab Henok 0'  
Prévôt Maxence Andre 0'  
Nsingi Nachon 0'  
Mijatovic Jovan 45' -
Kaba Sory 28' -
Azzouz Mohamed Yassine 0'  
Jochmans Owen 0'  
Vlietinck Thibault 0'  
Opoku Davis 28' -

Vooraf

LIVE: Bandé geeft aftrap en derde plek ligt voor het grijpen voor KVM in Dijlederby: "Positie OHL een raadsel"
Foto: © photonews

Na de nederlaag van Anderlecht lijkt de derde plek voor het grijpen te liggen voor KVM. Als het thuis wint van OHL, de voorlaatste, komt het op die plaats terecht.

Hassane Bandé zal de aftrap geven in de Dijlederby. Malinwa sluit de verloren zoon opnieuw in de armen. De Burkinees zette al zijn handtekening onder zijn contract, maar is nog niet speelgerechtigd. Enkel de werkvergunning zou nog in orde gebracht moeten worden. De volgende beker-en competitiematch worden ook moeilijk haalbaar. Vanaf 9 november kan hij er wellicht wel bij zijn: KV speelt dan tegen Union.

Mechelen begint als favoriet aan de ontmoeting met Leuven, maar het blijft ook een soort derby. "Bij mij zal dat iets meer leven dan bij vele spelers", zegt trainer Vanderbiest. "Door de veranderingen van de laatste maanden hebben we minder jongens die de achtergrond van deze matchen kennen en weten wat derby's tegen OHL en Lierse inhouden. Al zijn de jongens slim genoeg: ze weten waar het over gaat."

OHL een club met voldoende middelen

OHL heeft het op één na zwakste doelsaldo en staat dan ook voorlaatste. "Het is voor mij een raadsel waarom een ploeg met zo'n infrastructuur, middelen en kern altijd zo slecht start. Elk seizoen beginnen ze niet te best, waarna ze zich dan herpakken. Hopelijk wachten ze nog een weekje met dat herpakken. Ze hebben toch een kern met vijf à zes spitsen. Het is eigenaardig dat ze nog niet meer gescoord hebben."

Leuven is ook een ploeg waar het proces van een trainerswissel aan de gang is. Wellicht wordt Felice Mazzu de nieuwe coach. "Ik houd altijd met bepaalde zaken rekening, maar ik denk niet dat er veel zal veranderen bij de tegenstander ten opzichte van de vorige wedstrijden. De nieuwe coach zal wellicht maandag starten, we weten grotendeels waar we ons aan mogen verwachten."

Mrabti en Schrijvers geblesseerd

KV Mechelen moet zelf wel heel wat blessures opvangen, met naast Kireev, Vanrafelghem, Ouahabi, De Wolf en Teague ook Mrabti die niet inzetbaar is. Bij OHL zijn Kayo en Schrijvers afwezig. Die laatste liep een kraakbeenletsel op aan de enkel. Volg KV Mechelen - OH Leuven LIVE vanaf 18u15 op VOETBALKRANT.COM!

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 20:45 Standard Standard
Antwerp Antwerp 26/10 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 26/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 26/10 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 26/10 STVV STVV
