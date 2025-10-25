|
|
live_by
|
Discussieer live mee!
Lees 12 reacties...
|
90+5
|
Doelpunt van
|
90+4
|
Miras met nog een redding!
Miras haalt nog een schot uit zijn rechterbenedenhoek! De Spaanse doelman houdt zijn clean sheet op het bord.
|
|
90+3
|
Miras pakt nog een kopbal. Dit was nog even het hart vasthouden voor KV.
|
90
|
We krijgen 5 minuten blessuretijd.
|
90
|
Mathis Servais
Tommy St. Jago
|
88
|
Gelijkmaker afgekeurd!
OHL wint een paar duels in de box en de 1-1 wordt hoog in doel getrapt door Traoré! De vlag gaat echter omhoog voor buitenspel.
|
87
|
Maziz neemt een voorzet vlak na de bots op de slof en mikt hoog over.
|
86
|
Lion Lauberbach
Benito Raman
Raman valt in voor Lauberbach en krijgt veel applaus. Zijn vader is pas overleden.
|
|
82
|
Heerlijke dribbel van Van Brederode en hij legt ook nog goed af. Zijn ploegmaats lopen elkaar echter voor de voeten.
|
81
|
Roggerio Nyakossi
Abdoul Karim Traoré
|
81
|
Lukasz Lakomy
Thibaud Verlinden
|
77
|
Antonio met een aardige actie. Zijn schot richting de korte hoek is iets te voorspelbaar. Leysen gaat goed plat.
|
74
|
Doelpunt van Therence Koudou (Lion Lauberbach)
KV Mechelen breekt de ban! Koudou acteert daadkrachtig genoeg bij zijn actie in de zestien en knalt dan mooi binnen: 1-0.
|
72
|
Moncef Zekri
Bill Antonio
|
68
|
Servais vindt toch even een gaatje. Leysen pakt zijn plaatsbal.
|
67
|
Er komt stilaan meer ruimte om het op en af te laten gaan, maar dan moet de balcirculatie een tikkeltje sneller verlopen.
|
63
|
Van Damme geeft overigens geen gehoor aan die vermeende fout op Marsa, maar geeft wel iemand op de bank van Leuven geel.
|
62
|
Óscar Gil Regaño
Davis Opoku
|
|
62
|
Chukwubuikem Ikwuemesi
Sory Kaba
|
60
|
KV Mechelen wint op hoekschop het eersten en tweede duel. Marsa devieert de bal over en claimt ook een fout.
|
58
|
Mechelen speelt nu toch wel meer op de helft van OHL. Veel heeft dat echter nog niet opgeleverd.
|
54
|
Gele kaart voor Lukasz Lakomy
|
53
|
Gele kaart voor Óscar Gil Regaño
|
51
|
Salifou breekt door langs links. Zijn lage voorzet kan door de OHL-defensie in hoekschop gewerkt worden.
|
48
|
Een knal van Koudou gaat naast.
|
47
|
Na een afgeweken schot loopt Leysen richting de bal, maar het leer is voor Van Brederode. De Nederlander probeert de keeper vanuit een scherpe hoek te lobben. Leysen is op tijd terug in doel en pakt klemvast.
|
46
|
Mathieu Maertens
Jovan Mijatovic
|
46
|
Bilal Bafdili
Dikeni Salifou
|
|
46
|
De tweede helft is begonnen, met een vervanging aan beide zijden.
|
|
Rust
Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
|
45+3
|
Maertens mist!
De blessuretijd duurt door wat haantjesgedrag wat langer en OHL mag nog een hoekschop nemen. Maertens loopt zich vrij, maar duwt met zijn neus voor doel de bal over. Wat een misser op slag van rust!
|
45
|
We krijgen 1 minuten blessuretijd.
|
42
|
Bij KV hebben ze al een paar keer in deze eerste helft de meubelen gered met een ultieme tackle. De sterkte van deze ploeg situeert zich toch vooral op organisatorisch vlak.
|
38
|
Hammar geeft de bal veel te makkelijk weg. Het schot dat volgt van Maertens gaat naast.
|
35
|
Gele kaart voor Ewoud Pletinckx
|
33
|
Gele kaart voor Bilal Bafdili
|
29
|
Maziz niet voorbij Miras
Na een tegenaanval krijgt OHL met wat geluk een kans van kortbij en Miras moet tussenkomen. Uiteindelijk wordt de fase afgefloten voor handspel van een Leuvenaar. Het was Maziz die in eerste instantie de kans kreeg.
|
26
|
Mechelen heeft wel even gedrukt na die kans voor Lauberbach, maar een doelpunt is er niet uit voortgekomen.
|
|
22
|
Voetreflex Leysen nodig
Voor het eerst hangt de 1-0 in de lucht. Na een paar afgeblokte schoten kan Lauberbach van dichtbij in de draai afdrukken. Er is een voetredding van Leysen nodig.
|
19
|
Bafdili is sneller op de bal dan zijn tegenstander, maar daarna is de bal voor Nyakossi en die kan terugspelen op zijn keeper. Zo vermijdt de Zwitser een Mechelse tegenaanval.
|
16
|
Er is vrij weinig gebeurd in het openingskwartier. Deze match moet nog opengebroken worden.
|
12
|
Het gaat er soms pittig aan toe in de duels, wat ook wel mag in een streekduel. Voorts is het niet zo dat de thuisploeg meteen het heft in handen neemt. Voor wie al meer matchen van Mechelen gezien heeft dit seizoen, is dat niet verrassend.
|
8
|
Gele kaart voor Therence Koudou
|
7
|
Gele kaart voor Fredrik Hammar
|
3
|
Meteen een warm standje voor het KVM-doel. Miras bokst weg maar in de voeten van Nyakossi. De OHL-verdediger schiet over.
|
1
|
Bandé heeft zonet de aftrap gegeven. De man die ooit voor acht miljoen euro aan Ajax verkocht werd is terug bij KV. Hij is alleen nog niet speelgerechtigd. Vanavond is het dus nog aan andere gladiatoren op het veld.
|
1
|
KV Mechelen - OH Leuven: 0-0
|
KV Mechelen:
Nacho Miras
- Mory Konaté
- Redouane Halhal
- Jose Marsa
- Therence Koudou
- Fredrik Hammar
- Mathis Servais
- Moncef Zekri
- Bilal Bafdili
- Lion Lauberbach
- Myron van Brederode
Bank:
Dikeni Salifou
- Tommy St. Jago
- Massimo Decoene
- Gora Diouf
- Benito Raman
- Tijn Van Ingelgom
- Ian Struyf
- Lovro Golic
- Bill Antonio
OH Leuven:
Tobe Leysen
- Ewoud Pletinckx
- Noë Dussenne
- Roggerio Nyakossi
- Óscar Gil Regaño
- Lukasz Lakomy
- Wouter George
- Takahiro Akimoto
- Mathieu Maertens
- Youssef Maziz
- Chukwubuikem Ikwuemesi
Bank:
Liam McCalinney
- Thibaud Verlinden
- Abdoul Karim Traoré
- Henok Teklab
- Maxence Andre Prévôt
- Nachon Nsingi
- Jovan Mijatovic
- Sory Kaba
- Mohamed Yassine Azzouz
- Owen Jochmans
- Thibault Vlietinck
- Davis Opoku
|
|
|
Vooraf
KV Mechelen kan door het verlies van Anderlecht naar de derde plaats springen en krijgt met OHL de voorlaatste over de vloer. Vanderbiest start met de verwachte elf, met Bafdili in de plek van de geblesseerde Mrabti. Bij OHL komen Nyakossi en George (in plaats van Schrijvers) in de ploeg.