Volg Anderlecht - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
-
Datum: 01/11/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 13
LIVE: Match van de waarheid voor Besnik Hasi: duwt ex-ploeg hem over het randje?
LIVE: Match van de waarheid voor Besnik Hasi: duwt ex-ploeg hem over het randje?
Foto: © photonews

Vanavond ontvangt Anderlecht KV Mechelen in het Lotto Park, maar de sfeer bij paars-wit is allesbehalve ontspannen. Coach Besnik Hasi staat zwaar onder druk na de teleurstellende bekermatch tegen Ninove, waar hij zelfs werd uitgefloten door een deel van het publiek.

Alleen een overtuigende overwinning kan de gemoederen bedaren. De kritiek komt niet uit het niets. Anderlecht presteert al maanden onder zijn niveau: een magere 10 op 30 in de play-offs, een verloren bekerfinale tegen Club Brugge en Europese uitschakelingen tegen Häcken en AEK Athene. Tot nu toe wist Hasi zich te verschuilen achter Wouter Vandenhaute, die de meeste kritiek opving, maar die tijd lijkt voorbij.

De druk wordt nog groter omdat ook sportief directeur Olivier Renard onder vuur ligt. Volgens sommige fans kreeg Hasi niet genoeg kwaliteit in handen, maar tegelijk wordt Renard nu mee verantwoordelijk gehouden voor de sportieve malaise. Beide mannen hopen de komst van de nieuwe CEO Kenneth Bornauw en voorzitter Michael Verschueren te halen zonder crisisbeslissingen.

90 minuten beslissend over zijn toekomst bij Anderlecht

Een nederlaag vanavond tegen Mechelen zou dat plan echter opblazen. “Ik begrijp de frustratie van de supporters", zei Hasi op zijn persconferentie. “Ze willen meer zien dan wat we nu brengen. De druk? Die verandert niets aan hoe ik werk.” Toch weet hij dat de volgende negentig minuten beslissend kunnen zijn voor zijn toekomst.

Voor Hasi voelt dit allemaal vertrouwd aan. In 2016 werd hij bij Anderlecht ook al het mikpunt van kritiek, ondanks mooie Europese prestaties tegen Tottenham en Monaco. Toen overleefde hij het niet. De vraag is of geschiedenis zich vanavond herhaalt.

En dus ligt het lot van Hasi in de handen van zijn spelers. Een inspiratieloze prestatie kan het einde betekenen voor de coach, terwijl een sterke zege tegen Mechelen misschien opnieuw wat rust brengt in het Lotto Park. Vanavond wordt duidelijk of Anderlecht nog gelooft in zijn trainer, of dat de breuk onvermijdelijk is.

Prono Anderlecht - KV Mechelen

Anderlecht wint
Gelijk
KV Mechelen wint
Anderlecht Anderlecht wint Gelijk KV Mechelen KV Mechelen wint
59.11% 26.8% 14.09%
Populairste
2-1
(93x)		 1-1
(61x)		 2-0
(39x)

Vergelijking Anderlecht - KV Mechelen

Positie

5
4

Punten

19
20

Gewonnen

5
5

Verloren

3
2

Gescoorde doelpunten

17
17

Doelpunten tegen

12
13

Gele kaarten

29
29

Rode kaarten

3
0

Onderlinge duels gewonnen

20
11
7
26/01 18:30 Anderlecht Anderlecht 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
17/08 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 1-3 Anderlecht Anderlecht
01/02 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Anderlecht Anderlecht
07/10 20:45 Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
23/04 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
09/10 13:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-3 Anderlecht Anderlecht
23/01 18:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Anderlecht Anderlecht
12/09 13:30 Anderlecht Anderlecht 7-2 KV Mechelen KV Mechelen
07/03 18:15 Anderlecht Anderlecht 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
09/08 18:15 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Anderlecht Anderlecht
15/02 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Anderlecht Anderlecht
09/08 20:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
04/02 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
13/10 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 3-4 Anderlecht Anderlecht
04/03 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 3-2 Anderlecht Anderlecht
26/10 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
05/02 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Anderlecht Anderlecht
04/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
15/02 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
18/10 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Anderlecht Anderlecht
19/01 14:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Anderlecht Anderlecht
14/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 5-0 KV Mechelen KV Mechelen
09/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
27/11 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0* KV Mechelen KV Mechelen
03/11 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-4 Anderlecht Anderlecht
09/12 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Anderlecht Anderlecht
05/08 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
30/01 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Anderlecht Anderlecht
26/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 5-0 KV Mechelen KV Mechelen
21/02 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
25/10 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 Anderlecht Anderlecht
13/03 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Anderlecht Anderlecht
13/01 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Anderlecht Anderlecht
25/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 7-1 KV Mechelen KV Mechelen
19/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
03/08 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Anderlecht Anderlecht
25/01 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 Anderlecht Anderlecht
17/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
KV Mechelen als beter gerangschikte ploeg naar Brussel, maar het kon nog beter: "Zo Anderlecht pijn doen"

KV Mechelen als beter gerangschikte ploeg naar Brussel, maar het kon nog beter: "Zo Anderlecht pijn doen"

30/10

Wie voor het seizoen voorspelde dat KV Mechelen de beter gerangschikte ploeg zou zijn in aanloop naar het onderlinge duel met Anderlecht op speeldag 13, was wellicht eens r...

RSCA-trainer Hasi hoopt wellicht dat die ene KVM-speler zeker niet scoort: dit zegt Lauberbach hierover

RSCA-trainer Hasi hoopt wellicht dat die ene KVM-speler zeker niet scoort: dit zegt Lauberbach hierover

31/10 3

Besnik Hasi en Lion Lauberbach staan zaterdag voor het eerst sinds hun samenwerking bij KVM tegenover elkaar in afzonderlijke kampen. Brengt de man die niet kon scoren de p...

Icoon van Anderlecht richt zijn pijlen niet op Besnik Hasi: "Hij hoofdverantwoordelijke? Dat is er ver over!"

Icoon van Anderlecht richt zijn pijlen niet op Besnik Hasi: "Hij hoofdverantwoordelijke? Dat is er ver over!"

31/10 8

De druk op Besnik Hasi bij Anderlecht neemt toe. Tijdens de bekermatch van dinsdag klonk er luid boegeroep vanop de tribunes, een teken aan de wand voor wie de club volgt. ...

"Hasi, buiten" - Elke wedstrijd wordt beslissend

"Hasi, buiten" - Elke wedstrijd wordt beslissend

31/10 3

Besnik Hasi neemt het op tegen zijn oude club, KV Mechelen, en staat op een wankel koord. Zijn positie bij Anderlecht is allesbehalve zeker, maar Olivier Renard zit in een ...

Besnik Hasi treft één wel heel gemotiveerde tegenstander dit weekend: "Zoiets had ik nog nooit meegemaakt"

Besnik Hasi treft één wel heel gemotiveerde tegenstander dit weekend: "Zoiets had ik nog nooit meegemaakt"

31/10 2

Zondag kruisen Anderlecht en KV Mechelen de degens in het Lotto Park, maar één man kijkt met bijzondere motivatie uit naar die wedstrijd: Lion Lauberbach. De Duitse spits k...

Besnik Hasi reageert duidelijk op zware kritiek van de fans en fluitconcerten

Besnik Hasi reageert duidelijk op zware kritiek van de fans en fluitconcerten

31/10 2

Anderlecht-coach Besnik Hasi ligt onder vuur. Ondanks de bekerzege tegen Ninove blijven de prestaties ondermaats, en de supporters lieten dat luid merken. Hasi begrijpt de ...

Olivier Deschacht heeft duidelijke boodschap voor Anderlecht-supporters: "Ze mogen wel wat rustiger worden"

Olivier Deschacht heeft duidelijke boodschap voor Anderlecht-supporters: "Ze mogen wel wat rustiger worden"

31/10 14

Bij Anderlecht rommelt het opnieuw. Ondanks de bekerzege tegen KVK Ninove blijft de kritiek op coach Besnik Hasi luid klinken. Olivier Deschacht neemt het echter voor hem op.

KV Mechelen-coach Vanderbiest ergert zich na nieuwe tegenslag: "Het begint toch wat veel te worden"

KV Mechelen-coach Vanderbiest ergert zich na nieuwe tegenslag: "Het begint toch wat veel te worden"

31/10

KV Mechelen won de bekerderby tegen Lierse, maar verloor onderweg Mory Konaté. De middenvelder liep een jukbeenbreuk op en is drie weken out. Coach Fred Vanderbiest ergert ...

KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest heeft nog wat te zeggen over Hasi en blikt vooruit op clash met Anderlecht

KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest heeft nog wat te zeggen over Hasi en blikt vooruit op clash met Anderlecht

31/10

KV Mechelen reist zaterdagavond met vertrouwen naar Anderlecht, na de bekerzege tegen Lierse. Trainer Fred Vanderbiest kijkt uit naar het duel, maar weet dat paars-wit alti...

Icoon is duidelijk in zijn analyse van Anderlecht: "Hasi ontslaan zou alleen maar voor meer chaos zorgen"

Icoon is duidelijk in zijn analyse van Anderlecht: "Hasi ontslaan zou alleen maar voor meer chaos zorgen"

08:40 5

Terwijl een deel van de Anderlecht-fans luid roept om het vertrek van Besnik Hasi, neemt Bertrand Crasson het op voor de coach. Volgens de voormalige verdediger van paars-w...

"We hebben een goeie Thorgan, maar dat volstaat niet" - Hasi windt er geen doekjes om

"We hebben een goeie Thorgan, maar dat volstaat niet" - Hasi windt er geen doekjes om

10:30 1

Anderlecht zit in een sportieve dip, en coach Besnik Hasi zoekt naar verklaringen bij zichzelf én zijn spelers. De Kosovaar sprak openhartig over enkele van zijn pionnen, v...

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 20:45 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 02/11 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 02/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved