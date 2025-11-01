Datum: 01/11/2025 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 13
Stadion: Jan Breydel

Club Brugge haalde uit in de beker en de verwachting is dat het in de competitie tegen hekkensluiter Dender hetzelfde wordt. Al wint Club de laatste tijd vaak met het kleinste verschil in de JPL. Tresoldi moet mee voor de goals zorgen. Milkon past bij zijn terugkeer in Brugge ook één wijziging toe.

45
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
42
 Vanaken kopt de voorzet van Stankovic over.
40
 Sinds de 2-0 is er minder doelgevaar. Club zal het wel prettig vinden als het tot aan de rust kan controleren.
36
 Een omhaal van Nsimba gaat naast.
33
 Dender vindt af en toe de ruimte wel, maar daar koopt het weinig voor. Wie de tussenstand ziet en de wedstrijd niet bekijkt, zal denken dat het een walk-over is.
29

Goal 		Doelpunt van Christos Tzolis (Carlos Forbs)
Club Brugge is efficiënt vanavond, waardoor het toch zijn voorsprong verdubbelt. Forbs zet alle zeilen bij om op rechts de bal binnen te houden en speelt dan Tzolis aan. Die is behendig genoeg om in het drukke centrum de ruimte te maken voor het schot en de 2-0 binnen te knallen.
26
 Tweede redding Jackers
Jackers moet opnieuw bij de les zijn. Hij heeft dit seizoen al wat kritiek gekregen, maar dit is zijn tweede goede redding van de avond. Het schot van Sambu Marsoni was wel iets te centraal.
23
 Jackers aan de bak
Dan moet het eerst wel opletten dat het geen 1-1 slikt. Dender countert via Toshevski en die heeft een strak schot richting verste hoek in huis. Jackers tikt in hoekschop.
22
 Club Brugge lijkt er nu wel zin in te hebben om er snel een tweede doelpunt bij te doen.
17

Goal 		Doelpunt van Nicolò Tresoldi (Carlos Forbs)
Nu is het wel raak, via Tresoldi. Hij neemt Dietsch tegenvoets, na de teruglegger van Forbs. De Dender-doelman had hier wel beter kunnen doen.
17
 Stankovic waagt nog eens zijn kans. Zijn vizier staat nog een stuk slechter afgesteld dan daarnet.
15
 Dender speelt wel behoorlijk hoog, dat is eerder verrassend. Hayk Milkon wil hier bij zijn ex-ploeg duidelijk een goed figuur slaan.
11
 Ferraro wil graag een vrije trap nemen, maar het is slechts een inworp. Dit soort trucjes zal Dender in de loop van de partij nog wel vaker toepassen zolang het gelijk staat. Elke seconde die passeert, is een seconde gewonnen voor de bezoekers, bij deze tussenstand weliswaar.
7
 Stankovic knalt over doel.
6
 Tzolis kan een eerste keer afdrukken, van in de zestien. Via de voet van Dietsch gaat de bal over.
3
 Nsimba toont meteen dat hij snelheid heeft. Mechele stopt hem af. Op correcte wijze volgens ref Van Damme, al heeft Nsimba daar een ander idee over.
1
 De bezoekers, witte shirts, hebben afgetrapt.
1
 Club Brugge - FCV Dender EH: 0-0
18:12
 Hartelijk welkom vanuit het Jan Breydelstadion. Union heeft eerder gewonnen bij Zulte Waregem. Dan mag Club Brugge ook geen steek laten vallen, ook al kijkt het misschien al met een half oog naar het Champions League-duel van komende woensdag tegen Barcelona. Zodadelijk volgen we samen met u de ontwikkelingen in Club - Dender.
Club Brugge (Club Brugge - FCV Dender EH)
Club Brugge: Nordin Jackers - Kyriani Sabbe - Brandon Mechele - Joel Ordonez - Joaquin Seys - Aleksandar Stankovic - Carlos Forbs - Romeo Vermant - Hans Vanaken - Christos Tzolis - Nicolò Tresoldi
Bank: Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Raphael Onyedika - Tristan Van Den Heuvel - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Mamadou Diakhon - Shandre Campbell - Kaye Furo

FCV Dender EH (Club Brugge - FCV Dender EH)
FCV Dender EH: Guillaume Dietsch - Junior Marsoni Sambu Mansoni - Benjamin Fredrick - Luc Marijnissen - Bryan Goncalves - Fabio Ferraro - Malcolm Viltard - Noah Mbamba - Roman Kvet - David Toshevski - Bruny Nsimba
Bank: Louis Fortin - Krzysztof Koton - Nathan Rodes - Jordan Attah Kadiri - David Hrnčár - Desmond Acquah - Luc De Fougerolles - Nail Moutha-Sebtaoui - Mohamed Berte

Vooraf
Club Brugge haalde stevig uit in de beker en de verwachting is dat het in de competitie tegen hekkensluiter Dender hetzelfde wordt. Al wint Club de laatste tijd vaak met het kleinste verschil in de JPL. Tresoldi moet mee voor de goals zorgen. Milkon past bij zijn terugkeer in Brugge ook één wijziging toe en laat Goncalves starten.

Club Brugge Club Brugge
Jackers Nordin  
Sabbe Kyriani  
Mechele Brandon  
Ordonez Joel  
Seys Joaquin  
Stankovic Aleksandar  
Forbs Carlos  
Vermant Romeo  
Vanaken Hans  
Tzolis Christos  
Tresoldi Nicolò  
Bank
Vetlesen Hugo  
Sandra Cisse  
Onyedika Raphael  
Van Den Heuvel Tristan  
Siquet Hugo  
Spileers Jorne  
Diakhon Mamadou  
Campbell Shandre  
Furo Kaye  
 

FCV Dender EH FCV Dender EH
Dietsch Guillaume  
Marsoni Sambu Mansoni Junior  
Fredrick Benjamin  
Marijnissen Luc  
Goncalves Bryan  
Ferraro Fabio  
Viltard Malcolm  
Mbamba Noah  
Kvet Roman  
Toshevski David  
Nsimba Bruny  
Bank
Fortin Louis  
Koton Krzysztof  
Rodes Nathan  
Attah Kadiri Jordan  
Hrnčár David  
Acquah Desmond  
De Fougerolles Luc  
Moutha-Sebtaoui Nail  
Berte Mohamed  

Vooraf

LIVE: Nu ook doelpuntenfestijn in de competitie voor Club Brugge?
LIVE: Nu ook doelpuntenfestijn in de competitie voor Club Brugge?
Foto: © photonews

Club Brugge verwende zijn fans met een doelpuntenfestijn in de beker. Volgt nu in de competitie dan ook eens spektakel?

Club Brugge heeft zijn laatste vier competitiewedstrijden gewonnen met het kleinste verschil. Dat Union over de knie werd gelegd, daar mogen ze bij blauw-zwart natuurlijk gewoon heel tevreden over zijn. Aan Den Dreef en op de Bosuil mocht het voetbal misschien wel wat meer sprankelen, maar ze maken zich er in Brugge niet al te druk over. 

Zolang in deze fase van het seizoen het puntenverlies maar beperkt wordt, in de hoop dat Club Brugge in Europees verband zijn beste niveau kan halen. Het is begrijpelijk dat er al met een half oog gekeken wordt naar de ontmoeting met Barça van komende woensdag. Het zou handig zijn om vertrouwen te tanken met een ruime score tegen Dender.

Iedereen verwacht zege van Club

Na Aalst Lede komt die andere ploeg uit de Denderstreek dus langs in het Jan Breydelstadion. Aangezien Dender nog maar vier puntjes sprokkelde, houdt haast niemand er rekening mee dat het Club een hak kan zetten. Dender wist zich ook wel te kwalificeren voor de achtste finales van de beker: dat moet een nieuw beginpunt worden.

Die kwalificatie had echter ook wel veel voeten in de aarde, maar in de beker telt één ding doorgaan. Zoals in de competitie één ding telt: punten pakken. Van de manier waarop moeten ze bij Dender niet wakker liggen. Dichter bij OHL en andere concurrenten sluipen, is in principe iets voor de volgende weekends. Al weet je het nooit.

Onyedika in de selectie

Beide ploegen hebben met enkele afwezigen te kampen. Bij Club Brugge zijn dat Mignolet, Meijer en Reis. Onyedika is wel hersteld en zit weer in de selectie. Dender moet het dan weer doen zonder Cools, Adewusi en Dion Sahi. Volg Club Brugge - Dender om 18u15 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

