-
Datum: 02/11/2025 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 13

LIVE La Louvière-Cercle Brugge: Kan Cercle sterke thuisreputatie van RAAL doorbreken?

La Louvière ontvangt in eigen huis Cercle Brugge. Slaagt de Vereniging er wel in om punten te pakken op het veld van de promovendus?

Tijd   19:15 
18:52
 Cercle Brugge verloor in oktober niet, maar speelde wel drie keer gelijk tegen Antwerp, Racing Genk en Zulte Waregem. Deze week won het thuis met 1-0 van KVK in de beker.
18:41
 De laatste nederlaag van La Louvière dateert al van 30 augustus, toen het met 3-2 verloor op het veld van KV Mechelen. Sinsdien is het zeven wedstrijden ongeslagen, maar drie zijn laatste vier competitiewedstrijden eindigden wel op 0-0.
18:40
 Op het veld van La Louvière verloor Club Brugge en speelde Union gelijk, kan Cercle Brugge er wel de drie punten pakken?
La Louvière (La Louvière - Cercle Brugge)
La Louvière: Marcos Hernán Peano - Jordi Liongola - Djibril Alain Lamego - Yllan Okou - Wagane Faye - Thierry Lutonda - Owen Maës - Samuel Gueulette - Joël Ito - Oucasse Mendy - Jerry Afriyie
Bank: Celestin De Schrevel - Nolan Gillot - Alexis Beka Beka - Pape Moussa Fall - Mohamed Yaya Guindo - Maxence Maisonneuve - Lucas Bretelle - Dario Benavides

Cercle Brugge: Maxime Delanghe - Gary Magnée - Edgaras Utkus - Emmanuel Kakou - Flavio Nazinho - Edan Diop - Pieter Gerkens - Hannes Van der Bruggen - Alan Minda - Steve Ngoura - Oumar Diakite
Bank: Warleson - Lawrence Agyekum - Erick - Oluwaseun Adewumi - Ibrahima Diaby - Heriberto Jurado - Nils De Wilde - Krys Kouassi - Christiaan Ravych

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán  
Liongola Jordi  
Alain Lamego Djibril  
Okou Yllan  
Faye Wagane  
Lutonda Thierry  
Maës Owen  
Gueulette Samuel  
Ito Joël  
Mendy Oucasse  
Afriyie Jerry  
Bank
De Schrevel Celestin  
Gillot Nolan  
Beka Beka Alexis  
Moussa Fall Pape  
Yaya Guindo Mohamed  
Maisonneuve Maxence  
Bretelle Lucas  
Benavides Dario  
 

Cercle Brugge Cercle Brugge
Delanghe Maxime  
Magnée Gary  
Utkus Edgaras  
Kakou Emmanuel  
Nazinho Flavio  
Diop Edan  
Gerkens Pieter  
Van der Bruggen Hannes  
Minda Alan  
Ngoura Steve  
Diakite Oumar  
Bank
Warleson  
Agyekum Lawrence  
Erick  
Adewumi Oluwaseun  
Diaby Ibrahima  
Jurado Heriberto  
De Wilde Nils  
Kouassi Krys  
Ravych Christiaan  

Vergelijking La Louvière - Cercle Brugge

Positie

12
13

Punten

14
12

Gewonnen

3
2

Verloren

4
4

Gescoorde doelpunten

8
16

Doelpunten tegen

10
17

Gele kaarten

22
22

Rode kaarten

0
1

Onderlinge duels gewonnen

3
3
4
11/02 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 La Louvière La Louvière
10/02 19:30 La Louvière La Louvière 3-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
12/09 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 5-0 FF La Louvière La Louvière
10/09 20:00 La Louvière La Louvière 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
23/01 15:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 La Louvière La Louvière
21/01 19:30 La Louvière La Louvière 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
14/08 20:00 La Louvière La Louvière 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
13/08 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 La Louvière La Louvière
04/04 15:00 La Louvière La Louvière 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
02/11 15:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 La Louvière La Louvière
01/11

Na een invalbeurt in de Beker van België op het veld van Heist, is Alexis Beka Beka nog niet klaar om een wedstrijd in de Jupiler Pro League te starten met RAAL La Louvière...

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 4-0 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
