Volg La Louvière - Cercle Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15.
|Datum:
|02/11/2025 19:15
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 13
LIVE La Louvière-Cercle Brugge: Kan Cercle sterke thuisreputatie van RAAL doorbreken?
La Louvière ontvangt in eigen huis Cercle Brugge. Slaagt de Vereniging er wel in om punten te pakken op het veld van de promovendus?
19:15
|
18:52
|
Cercle Brugge verloor in oktober niet, maar speelde wel drie keer gelijk tegen Antwerp, Racing Genk en Zulte Waregem. Deze week won het thuis met 1-0 van KVK in de beker.
|
18:41
|
De laatste nederlaag van La Louvière dateert al van 30 augustus, toen het met 3-2 verloor op het veld van KV Mechelen. Sinsdien is het zeven wedstrijden ongeslagen, maar drie zijn laatste vier competitiewedstrijden eindigden wel op 0-0.
|
18:40
|
Op het veld van La Louvière verloor Club Brugge en speelde Union gelijk, kan Cercle Brugge er wel de drie punten pakken?
|
Bank: Celestin De Schrevel - Nolan Gillot - Alexis Beka Beka - Pape Moussa Fall - Mohamed Yaya Guindo - Maxence Maisonneuve - Lucas Bretelle - Dario Benavides
Cercle Brugge: Maxime Delanghe - Gary Magnée - Edgaras Utkus - Emmanuel Kakou - Flavio Nazinho - Edan Diop - Pieter Gerkens - Hannes Van der Bruggen - Alan Minda - Steve Ngoura - Oumar Diakite
Bank: Warleson - Lawrence Agyekum - Erick - Oluwaseun Adewumi - Ibrahima Diaby - Heriberto Jurado - Nils De Wilde - Krys Kouassi - Christiaan Ravych
Prono La Louvière - Cercle Brugge
La Louvière wint
Gelijk
Cercle Brugge wint
|La Louvière wint
|Gelijk
|Cercle Brugge wint
|40%
|42%
|18%
|Populairste
|1-1
(84x)
|2-1
(53x)
|1-0
(42x)
Vergelijking La Louvière - Cercle Brugge
Positie
12
13
Punten
14
12
Gewonnen
3
2
Verloren
4
4
Gescoorde doelpunten
8
16
Doelpunten tegen
10
17
Gele kaarten
22
22
Rode kaarten
0
1
Onderlinge duels gewonnen
3
3
4
|11/02 20:00
|Cercle Brugge
|1-0
|La Louvière
|10/02 19:30
|La Louvière
|3-1
|Cercle Brugge
|12/09 19:30
|Cercle Brugge
|5-0 FF
|La Louvière
|10/09 20:00
|La Louvière
|0-0
|Cercle Brugge
|23/01 15:00
|Cercle Brugge
|2-2
|La Louvière
|21/01 19:30
|La Louvière
|0-3
|Cercle Brugge
|14/08 20:00
|La Louvière
|2-1
|Cercle Brugge
|13/08 19:30
|Cercle Brugge
|1-1
|La Louvière
|04/04 15:00
|La Louvière
|2-0
|Cercle Brugge
|02/11 15:00
|Cercle Brugge
|2-1
|La Louvière