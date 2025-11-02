LIVE: OH Leuven op dubbele voorsprong tegen Gent - rusten geblazen!
OH Leuven heeft dringend punten nodig om onderin weg te komen, terwijl voor Gent de derde plaats op het spel staat. Surdez en Skoras staan in de basis bij Ivan Leko, terwijl Felice Mazzu kiest voor Sory Kaba. Volg de match hier LIVE en op de voet!
52' 45"
|
|
46
|
De bal rolt opnieuw in Leuven!
|
45+20
|
Rusten geblazen met 2-0 voor de thuisploeg.
|
|
|
Rust
|
45+2
|
Dat zal het dan wezen voor de eerste helft vermoeden we. Een heel zwakke eerste helft van de troepen van Ivan Leko.
|
45
|
We krijgen 2 minuten blessuretijd.
|
44
|
Daar is Lakomy met een knap schot en meteen de 2-0. Gent is nergens!
|
43
|
Doelpunt van Lukasz Lakomy
|
43
|
Het mag stilaan echt wat meer zijn. We kabbelen richting rust in een zeer matige wedstrijd.
|
|
41
|
Ook Samoise op de bon. Ook voor hem de vijfde van het jaar en dus een weekje schorsing.
|
39
|
Goore krijgt een porretje van Dussenne en gaat tegen de grond.
|
37
|
Gent krijgt geen poot meer aan de grond na de 1-0. Een nieuwe offday op verplaatsing tot dusver.
|
34
|
Gent moet nu toch wel eens iets gaan verzinnen. Liefst nog voor de rust.
|
32
|
Doelpunt van Chukwubuikem Ikwuemesi
|
31
|
Gele kaart voor Michal Skoras
|
31
|
Op een vrije trap van OH Leuven staan ze bij Gent wat te slapen. Ikwuemesi kan op die manier van dichtbij tegen de touwen drukken.
|
28
|
Het blijft echt heel traag over en weer gaan. Wie breekt de ban?
|
25
|
De corner van Gent wordt afgefloten voor een aanvallend foutje van Gandelman. Er komaf mee maken, denkt de ref.
|
22
|
Halfweg de eerste helft. Voorlopig heeft de match bijzonder weinig om het lijf jammer genoeg.
|
|
19
|
Van Der Heyden even met wat spelbederf, maar hij komt weg zonder kaart - tot onvrede van Bram Verbist.
|
17
|
Dik kwartier ver. Voorlopig nog altijd geen echte kansen. Het kabbelt wat verder allemaal.
|
14
|
Gent roert zich nog eens, maar het doet weinig met de ruimte dat het soms krijgt.
|
11
|
Gele kaart voor Óscar Gil Regaño
|
11
|
Oscar Gil gaat op de bon voor een fout op Skoras. Zijn vijfde van het seizoen al, dus geen match tegen Cercle volgende week voor hem.
|
9
|
Voorlopig nog geen kansen. Gent heeft wel de dominantie in het balbezit.
|
6
|
Nog eens een kansje voor Gent, opnieuw een vangbal voor Leysen.
|
4
|
Skoras roert zich meteen een keertje, maar de bal komt niet echt in de buurt van Leysen.
|
1
|
De bal is met een beetje vertraging begonnen.
|
1
|
OH Leuven - KAA Gent: 0-0
|
|
|
Vooraf
OH Leuven heeft dringend punten nodig om onderin weg te komen, terwijl voor Gent de derde plaats op het spel staat. Surdez en Skoras staan in de basis bij Ivan Leko, terwijl Felice Mazzu kiest voor Sory Kaba.
|
|
Leysen Tobe
|
| 7.5
Tobe Leysen @ OH Leuven - KAA Gent7.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|2
| Weggebokst
|1
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/14 (92.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/3 (33.3%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 2
- Weggebokst: 1
- Geslaagde plukballen: 1
- Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
|
Akimoto Takahiro
|
| 6.7
Takahiro Akimoto @ OH Leuven - KAA Gent6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/6 (83.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Nyakossi Roggerio
|
| 7.2
Roggerio Nyakossi @ OH Leuven - KAA Gent7.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|25/26 (96.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/4 (100%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 25/26 (96.2%)
- Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
|
Dussenne Noë
|
| 7.1
Noë Dussenne @ OH Leuven - KAA Gent7.1
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|32/36 (88.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|6/9 (66.7%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 32/36 (88.9%)
|
Pletinckx Ewoud
|
| 6.7
Ewoud Pletinckx @ OH Leuven - KAA Gent6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|37/43 (86%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|3/9 (33.3%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 37/43 (86%)
- Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
|
Gil Regaño Óscar
|
| 6.5
Óscar Gil Regaño @ OH Leuven - KAA Gent6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|2/2 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/6 (50%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
- Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
|
Maziz Youssef
A
|
| 7.1
Youssef Maziz @ OH Leuven - KAA Gent7.1
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|1
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/2 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/14 (78.6%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/2 (50%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Assists: 1
- Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
- Sleutelpasses: 1
- Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
George Wouter
|
| 6.6
Wouter George @ OH Leuven - KAA Gent6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/9 (88.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Lakomy Lukasz
|
| 6.8
Lukasz Lakomy @ OH Leuven - KAA Gent6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/16 (68.8%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/5 (40%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
- Sleutelpasses: 2
- Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
|
Ikwuemesi Chukwubuikem
⚽
|
| 7.9
Chukwubuikem Ikwuemesi @ OH Leuven - KAA Gent7.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 1/1
|
Kaba Sory
|
| 6.3
Sory Kaba @ OH Leuven - KAA Gent6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|2
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|4
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|3
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/6 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
- Schoten op doel: 0/3
|Bank
|
Verstraete Birger
|
|
|
|
|
Verlinden Thibaud
|
|
|
|
|
Karim Traoré Abdoul
|
|
|
|
|
Terho Casper
|
|
|
|
|
Teklab Henok
|
|
|
|
|
Prévôt Maxence Andre
|
|
|
|
|
Mijatovic Jovan
|
|
|
|
|
Maertens Mathieu
|
|
|
|
|
Opoku Davis
|
|
|
|
|
|
|
Roef Davy
|
| 6.2
Davy Roef @ OH Leuven - KAA Gent6.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|0
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|14/15 (93.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/3 (66.7%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
|
Van Der Heyden Siebe
|
| 6.7
Siebe Van Der Heyden @ OH Leuven - KAA Gent6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|25/27 (92.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 25/27 (92.6%)
- Schoten op doel: 0/1
|
Paskotsi Maksim
|
| 6.6
Maksim Paskotsi @ OH Leuven - KAA Gent6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|36/36 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 36/36 (100%)
|
Samoise Matisse
|
| 6.5
Matisse Samoise @ OH Leuven - KAA Gent6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|33/35 (94.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 33/35 (94.3%)
|
Araujo Tiago
|
| 7.0
Tiago Araujo @ OH Leuven - KAA Gent7.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|29/33 (87.9%)
| Sleutelpasses
|3
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/3 (33.3%)
| Nauwkeurige lange ballen
|5/5 (100%)
| Balverliezen
|9
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 29/33 (87.9%)
- Sleutelpasses: 3
- Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
- Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
|
Skoras Michal
|
| 6.1
Michal Skoras @ OH Leuven - KAA Gent6.1
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|3
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/2 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|12/15 (80%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/3 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|9
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
- Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Delorge Mathias
|
| 6.4
Mathias Delorge @ OH Leuven - KAA Gent6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|31/36 (86.1%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|3/5 (60%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 31/36 (86.1%)
|
Ito Atsuki
|
| 6.3
Atsuki Ito @ OH Leuven - KAA Gent6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|14/15 (93.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
|
Gandelman Omri
|
| 6.3
Omri Gandelman @ OH Leuven - KAA Gent6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/10 (90%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
- Schoten op doel: 0/1
|
Goore Hyllarion
|
| 6.7
Hyllarion Goore @ OH Leuven - KAA Gent6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|2
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/3 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
|
Surdez Franck
|
| 6.6
Franck Surdez @ OH Leuven - KAA Gent6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/2 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/9 (100%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/2 (50%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
- Sleutelpasses: 1
- Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
|Bank
|
Kotto Samuel
|
|
|
|
|
Sonko Momodou
|
|
|
|
|
Vanzeir Dante
|
|
|
|
|
Dean Max
|
|
|
|
|
Lopes Leonardo Da Silva
|
|
|
|
|
Vandenberghe Tom
|
|
|
|
|
Essaouabi Hatim
|
|
|
|
|
De Vlieger Tibe
|
|
|
|
|
Kadri Abdelkahar
|
|
|
|