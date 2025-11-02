Datum: 02/11/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 13

LIVE: OH Leuven op dubbele voorsprong tegen Gent - rusten geblazen!

OH Leuven heeft dringend punten nodig om onderin weg te komen, terwijl voor Gent de derde plaats op het spel staat. Surdez en Skoras staan in de basis bij Ivan Leko, terwijl Felice Mazzu kiest voor Sory Kaba. Volg de match hier LIVE en op de voet!

Tijd   52' 45" 
46
 De bal rolt opnieuw in Leuven!
45+20
 Rusten geblazen met 2-0 voor de thuisploeg.


Scheidsrechter 		Rust


45+2
 Dat zal het dan wezen voor de eerste helft vermoeden we. Een heel zwakke eerste helft van de troepen van Ivan Leko.
45
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
44
 Daar is Lakomy met een knap schot en meteen de 2-0. Gent is nergens!
43

Goal 		Doelpunt van Lukasz Lakomy
43
 Het mag stilaan echt wat meer zijn. We kabbelen richting rust in een zeer matige wedstrijd.
41
 Ook Samoise op de bon. Ook voor hem de vijfde van het jaar en dus een weekje schorsing.
39
 Goore krijgt een porretje van Dussenne en gaat tegen de grond.
37
 Gent krijgt geen poot meer aan de grond na de 1-0. Een nieuwe offday op verplaatsing tot dusver.
34
 Gent moet nu toch wel eens iets gaan verzinnen. Liefst nog voor de rust.
32

Goal 		Doelpunt van Chukwubuikem Ikwuemesi
31
  Gele kaart voor Michal Skoras
31
 Op een vrije trap van OH Leuven staan ze bij Gent wat te slapen. Ikwuemesi kan op die manier van dichtbij tegen de touwen drukken.
28
 Het blijft echt heel traag over en weer gaan. Wie breekt de ban?
25
 De corner van Gent wordt afgefloten voor een aanvallend foutje van Gandelman. Er komaf mee maken, denkt de ref.
22
 Halfweg de eerste helft. Voorlopig heeft de match bijzonder weinig om het lijf jammer genoeg.
19
 Van Der Heyden even met wat spelbederf, maar hij komt weg zonder kaart - tot onvrede van Bram Verbist.
17
 Dik kwartier ver. Voorlopig nog altijd geen echte kansen. Het kabbelt wat verder allemaal.
14
 Gent roert zich nog eens, maar het doet weinig met de ruimte dat het soms krijgt.
11
  Gele kaart voor Óscar Gil Regaño
11
 Oscar Gil gaat op de bon voor een fout op Skoras. Zijn vijfde van het seizoen al, dus geen match tegen Cercle volgende week voor hem.
9
 Voorlopig nog geen kansen. Gent heeft wel de dominantie in het balbezit.
6
 Nog eens een kansje voor Gent, opnieuw een vangbal voor Leysen.
4
 Skoras roert zich meteen een keertje, maar de bal komt niet echt in de buurt van Leysen.
1
 De bal is met een beetje vertraging begonnen.
1
 OH Leuven - KAA Gent: 0-0

Vooraf
OH Leuven OH Leuven
Leysen Tobe 7.5  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Akimoto Takahiro 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Nyakossi Roggerio 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 25/26 (96.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Dussenne Noë 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 32/36 (88.9%)
Meer statistieken
Pletinckx Ewoud 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 37/43 (86%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
Gil Regaño Óscar   6.5  
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Maziz Youssef A 7.1  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
George Wouter 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Lakomy Lukasz 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Ikwuemesi Chukwubuikem 7.9  
  • Goals: 1
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Kaba Sory 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/3
Meer statistieken
Bank
Verstraete Birger  
Verlinden Thibaud  
Karim Traoré Abdoul  
Terho Casper  
Teklab Henok  
Prévôt Maxence Andre  
Mijatovic Jovan  
Maertens Mathieu  
Opoku Davis  
 

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
Meer statistieken
Van Der Heyden Siebe 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 25/27 (92.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Paskotsi Maksim 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 36/36 (100%)
Meer statistieken
Samoise Matisse 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 33/35 (94.3%)
Meer statistieken
Araujo Tiago 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 29/33 (87.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Meer statistieken
Skoras Michal   6.1  
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Delorge Mathias 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 31/36 (86.1%)
Meer statistieken
Ito Atsuki 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
Meer statistieken
Gandelman Omri 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Goore Hyllarion 6.7  
  • Schoten op doel: 2/2
Meer statistieken
Surdez Franck 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
Kotto Samuel  
Sonko Momodou  
Vanzeir Dante  
Dean Max  
Lopes Leonardo Da Silva  
Vandenberghe Tom  
Essaouabi Hatim  
De Vlieger Tibe  
Kadri Abdelkahar  
