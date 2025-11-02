LIVE: OH Leuven op dubbele voorsprong tegen Gent - rusten geblazen!

46

De bal rolt opnieuw in Leuven!



45+20

Rusten geblazen met 2-0 voor de thuisploeg.



45+2

Dat zal het dan wezen voor de eerste helft vermoeden we. Een heel zwakke eerste helft van de troepen van Ivan Leko.



45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



44

Daar is Lakomy met een knap schot en meteen de 2-0. Gent is nergens!



43



Doelpunt van Lukasz Lakomy





43

Het mag stilaan echt wat meer zijn. We kabbelen richting rust in een zeer matige wedstrijd.



41

Ook Samoise op de bon. Ook voor hem de vijfde van het jaar en dus een weekje schorsing.



39

Goore krijgt een porretje van Dussenne en gaat tegen de grond.



37

Gent krijgt geen poot meer aan de grond na de 1-0. Een nieuwe offday op verplaatsing tot dusver.



34

Gent moet nu toch wel eens iets gaan verzinnen. Liefst nog voor de rust.



32



Doelpunt van Chukwubuikem Ikwuemesi





31

Gele kaart voor Michal Skoras





31

Op een vrije trap van OH Leuven staan ze bij Gent wat te slapen. Ikwuemesi kan op die manier van dichtbij tegen de touwen drukken.



28

Het blijft echt heel traag over en weer gaan. Wie breekt de ban?



25

De corner van Gent wordt afgefloten voor een aanvallend foutje van Gandelman. Er komaf mee maken, denkt de ref.



22

Halfweg de eerste helft. Voorlopig heeft de match bijzonder weinig om het lijf jammer genoeg.



19

Van Der Heyden even met wat spelbederf, maar hij komt weg zonder kaart - tot onvrede van Bram Verbist.



17

Dik kwartier ver. Voorlopig nog altijd geen echte kansen. Het kabbelt wat verder allemaal.



14

Gent roert zich nog eens, maar het doet weinig met de ruimte dat het soms krijgt.



11

Gele kaart voor Óscar Gil Regaño





11

Oscar Gil gaat op de bon voor een fout op Skoras. Zijn vijfde van het seizoen al, dus geen match tegen Cercle volgende week voor hem.



9

Voorlopig nog geen kansen. Gent heeft wel de dominantie in het balbezit.



6

Nog eens een kansje voor Gent, opnieuw een vangbal voor Leysen.



4

Skoras roert zich meteen een keertje, maar de bal komt niet echt in de buurt van Leysen.



1

De bal is met een beetje vertraging begonnen.



1

OH Leuven - KAA Gent: 0-0



