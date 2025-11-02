KRC Genk gaat zondagnamiddag op bezoek bij KVC Westerlo. Coach Thorsten Fink voerde drie wijzigingen door in vergelijking met de bekermatch tegen RWDM. Kayembe, Sadick en Sor komen in de basis voor Palacios, Kongolo en Adedeji-Sternberg.

13:30

Discussieer live mee! Lees 1 reacties... Westerlo: Andreas Jungdal - Bryan Reynolds - Emin Bayram - Seiji Kimura - Lucas Mbamba - Arthur Piedfort - Dogucan Haspolat - Allahyar Sayyadmanesh - Isa Sakamoto - Josimar Alcocer - Nacho Ferri

Bank: Sergiy Sydorchuk - Eliot Bujupi - Adedire Mebude - Kyan Vaesen - Griffin Yow - Mathias Fixelles - Lucas Mbamba-Muanda - Koen Vanlangendonck - Roman Neustädter - Thomas Van Den Keybus



KRC Genk: Hendrik Van Crombrugge - Ken Nkuba - Matte Smets - Mujaid Sadick Aliu - Joris Kayembe - Bryan Heynen - Patrik Hrosovský - Konstantinos Karetsas - Daan Heymans - Yira Collins Sor - Hyun-Gyu Oh

Bank:

Prono Westerlo - KRC Genk

Westerlo wint Gelijk KRC Genk wint

Westerlo wint Gelijk KRC Genk wint 11.82% 28.38% 59.8% Populairste 1-2

(101x) 1-1

(51x) 2-2

(31x)

Vergelijking Westerlo - KRC Genk

Positie

11 9

Punten

15 16

Gewonnen

4 4

Verloren

5 4

Gescoorde doelpunten

19 17

Doelpunten tegen

21 17

Gele kaarten

19 21

Rode kaarten

0 1

Onderlinge duels gewonnen