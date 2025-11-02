Volg Westerlo - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.
Datum:
02/11/2025 13:30
Competitie:
Jupiler Pro League
Speeldag:
Speeldag 13
KRC Genk gaat zondagnamiddag op bezoek bij KVC Westerlo. Coach Thorsten Fink voerde drie wijzigingen door in vergelijking met de bekermatch tegen RWDM. Kayembe, Sadick en Sor komen in de basis voor Palacios, Kongolo en Adedeji-Sternberg.
13:30
Bank: Sergiy Sydorchuk - Eliot Bujupi - Adedire Mebude - Kyan Vaesen - Griffin Yow - Mathias Fixelles - Lucas Mbamba-Muanda - Koen Vanlangendonck - Roman Neustädter - Thomas Van Den Keybus
Bank:
Prono Westerlo - KRC Genk
Westerlo wint
Gelijk
KRC Genk wint
|Westerlo wint
|Gelijk
|KRC Genk wint
|11.82%
|28.38%
|59.8%
|Populairste
|1-2
(101x)
|1-1
(51x)
|2-2
(31x)
Vergelijking Westerlo - KRC Genk
Positie
11
9
Punten
15
16
Gewonnen
4
4
Verloren
5
4
Gescoorde doelpunten
19
17
Doelpunten tegen
21
17
Gele kaarten
19
21
Rode kaarten
0
1
Onderlinge duels gewonnen
8
11
22