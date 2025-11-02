Volg Westerlo - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.
-
Datum: 02/11/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 13

KRC Genk gaat zondagnamiddag op bezoek bij KVC Westerlo. Coach Thorsten Fink voerde drie wijzigingen door in vergelijking met de bekermatch tegen RWDM. Kayembe, Sadick en Sor komen in de basis voor Palacios, Kongolo en Adedeji-Sternberg.

Tijd   13:30 
Westerlo (Westerlo - KRC Genk)
Westerlo: Andreas Jungdal - Bryan Reynolds - Emin Bayram - Seiji Kimura - Lucas Mbamba - Arthur Piedfort - Dogucan Haspolat - Allahyar Sayyadmanesh - Isa Sakamoto - Josimar Alcocer - Nacho Ferri
Bank: Sergiy Sydorchuk - Eliot Bujupi - Adedire Mebude - Kyan Vaesen - Griffin Yow - Mathias Fixelles - Lucas Mbamba-Muanda - Koen Vanlangendonck - Roman Neustädter - Thomas Van Den Keybus

KRC Genk (Westerlo - KRC Genk)
KRC Genk: Hendrik Van Crombrugge - Ken Nkuba - Matte Smets - Mujaid Sadick Aliu - Joris Kayembe - Bryan Heynen - Patrik Hrosovský - Konstantinos Karetsas - Daan Heymans - Yira Collins Sor - Hyun-Gyu Oh
Bank:

Vergelijking Westerlo - KRC Genk

Positie

11
9

Punten

15
16

Gewonnen

4
4

Verloren

5
4

Gescoorde doelpunten

19
17

Doelpunten tegen

21
17

Gele kaarten

19
21

Rode kaarten

0
1

Onderlinge duels gewonnen

8
11
22
25/01 16:00 Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
30/08 20:45 KRC Genk KRC Genk 1-0 Westerlo Westerlo
17/03 18:30 Westerlo Westerlo 1-1 KRC Genk KRC Genk
01/10 16:00 KRC Genk KRC Genk 3-3 Westerlo Westerlo
17/01 20:45 Westerlo Westerlo 2-3 KRC Genk KRC Genk
09/11 20:30 Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
18/10 20:45 KRC Genk KRC Genk 6-1 Westerlo Westerlo
21/07 16:00 Westerlo Westerlo 2-1 KRC Genk KRC Genk
12/03 14:30 Westerlo Westerlo 0-4 KRC Genk KRC Genk
29/10 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-1 Westerlo Westerlo
11/12 20:30 Westerlo Westerlo 0-0 KRC Genk KRC Genk
15/08 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-1 Westerlo Westerlo
13/02 20:30 Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
19/10 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 Westerlo Westerlo
18/03 14:30 Westerlo Westerlo 3-2 KRC Genk KRC Genk
19/11 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo
12/03 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 Westerlo Westerlo
05/11 20:30 Westerlo Westerlo 1-1 KRC Genk KRC Genk
07/05 20:30 Westerlo Westerlo 0-3 KRC Genk KRC Genk
02/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-2 Westerlo Westerlo
05/12 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-0 Westerlo Westerlo
04/12 19:30 Westerlo Westerlo 1-1 KRC Genk KRC Genk
24/08 19:30 KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
23/08 20:30 Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
04/04 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-4 Westerlo Westerlo
08/11 20:00 Westerlo Westerlo 1-0 KRC Genk KRC Genk
16/02 20:00 Westerlo Westerlo 2-1 KRC Genk KRC Genk
01/09 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 Westerlo Westerlo
14/04 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 Westerlo Westerlo
10/11 20:30 Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
28/01 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-0 Westerlo Westerlo
27/01 19:30 Westerlo Westerlo 1-0 KRC Genk KRC Genk
20/08 20:00 Westerlo Westerlo 1-1 KRC Genk KRC Genk
19/08 19:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 Westerlo Westerlo
19/02 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
18/09 20:00 Westerlo Westerlo 0-0 KRC Genk KRC Genk
17/09 19:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Westerlo Westerlo
08/05 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 Westerlo Westerlo
14/12 20:00 Westerlo Westerlo 1-1 KRC Genk KRC Genk
05/04 20:00 Westerlo Westerlo 3-1 KRC Genk KRC Genk
03/11 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo
Genk-fans trekken aan de alarmbel: "Uitstervend ras"

Genk-fans trekken aan de alarmbel: "Uitstervend ras"

01/11 3

KRC Genk zal het zondag in Westerlo zonder zijn trouwe twaalfde man moeten stellen. De overkoepelende supportersfederatie OSV besloot immers om de verplaatsing te boycotten.

Een gewaarschuwd man is er twee waard: moneytime is begonnen voor Westerlo-trainer Charai Reactie

Een gewaarschuwd man is er twee waard: moneytime is begonnen voor Westerlo-trainer Charai

01/11

In de beker van België zijn ze afgelopen week van 32 ploegen naar 16 gegaan. 15 van die 16 zijn eersteklassers, iedereen is erbij behalve... Westerlo. En dus pakken de grij...

Westerlo-speler is openhartig over het mentale én spreekt over zijn toekomst

Westerlo-speler is openhartig over het mentale én spreekt over zijn toekomst

12:20

KVC Westerlo opent de voetbalzondag in eigen huis tegen KRC Genk. Na de teleurstelling in de Beker van België tegen Beerschot staat er mogelijk dan toch wat druk op de kete...

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 13:30 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 16:00 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 18:30 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
