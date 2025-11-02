Datum: 02/11/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 13

LIVE: Kan Westerlo nog een punt uit de brand slepen?

KRC Genk gaat zondagnamiddag op bezoek bij KVC Westerlo. Coach Thorsten Fink voerde drie wijzigingen door in vergelijking met de bekermatch tegen RWDM. Kayembe, Sadick en Sor komen in de basis voor Palacios, Kongolo en Adedeji-Sternberg.

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   90+3' 55" 
Discussieer live mee! Lees 2 reacties...
Westerlo (Westerlo - KRC Genk)
Westerlo: Andreas Jungdal - Bryan Reynolds - Emin Bayram - Seiji Kimura - Lucas Mbamba - Arthur Piedfort - Dogucan Haspolat - Allahyar Sayyadmanesh - Isa Sakamoto - Josimar Alcocer - Nacho Ferri
Bank: Sergiy Sydorchuk - Eliot Bujupi - Adedire Mebude - Kyan Vaesen - Griffin Yow - Mathias Fixelles - Lucas Mbamba-Muanda - Koen Vanlangendonck - Roman Neustädter - Thomas Van Den Keybus

KRC Genk (Westerlo - KRC Genk)
KRC Genk: Hendrik Van Crombrugge - Ken Nkuba - Matte Smets - Mujaid Sadick Aliu - Joris Kayembe - Bryan Heynen - Patrik Hrosovský - Konstantinos Karetsas - Daan Heymans - Yira Collins Sor - Hyun-Gyu Oh
Bank:
Fink komt nog eens stevig uit de hoek over afwezigheid Genk-fans: "Waarom zouden er anders supporters zijn?"

Fink komt nog eens stevig uit de hoek over afwezigheid Genk-fans: "Waarom zouden er anders supporters zijn?"

13:45 3

KRC Genk gaat op zoek naar een plek in de top zes, weliswaar zonder supporters. Thorsten Fink benadrukt nog eens hoe jammer hij dat vindt.

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' -
Reynolds Bryan 90' -
Bayram Emin 90' -
Kimura Seiji 90' -
Mbamba Lucas 90' -
Piedfort Arthur 90' -
Haspolat Dogucan 90' -
Sayyadmanesh Allahyar 90' -
Sakamoto Isa 90' -
Alcocer Josimar 90' -
Nacho Ferri 90' -
Bank
Sydorchuk Sergiy 0'  
Bujupi Eliot 0'  
Mebude Adedire 0'  
Vaesen Kyan 0'  
Yow Griffin 0'  
Fixelles Mathias 0'  
Mbamba-Muanda Lucas 0'  
Vanlangendonck Koen 0'  
Neustädter Roman 0'  
Van Den Keybus Thomas 0'  
 

KRC Genk KRC Genk
Van Crombrugge Hendrik 90' -
Nkuba Ken 90' -
Smets Matte 90' -
Sadick Aliu Mujaid 90' -
Kayembe Joris 90' -
Heynen Bryan 90' -
Hrosovský Patrik 90' -
Karetsas Konstantinos 90' -
Heymans Daan 90' -
Sor Yira Collins 90' -
Oh Hyun-Gyu 90' -
Bank
Genk-fans trekken aan de alarmbel: "Uitstervend ras"

Genk-fans trekken aan de alarmbel: "Uitstervend ras"

01/11 3

KRC Genk zal het zondag in Westerlo zonder zijn trouwe twaalfde man moeten stellen. De overkoepelende supportersfederatie OSV besloot immers om de verplaatsing te boycotten.

Een gewaarschuwd man is er twee waard: moneytime is begonnen voor Westerlo-trainer Charai Reactie

Een gewaarschuwd man is er twee waard: moneytime is begonnen voor Westerlo-trainer Charai

01/11

In de beker van België zijn ze afgelopen week van 32 ploegen naar 16 gegaan. 15 van die 16 zijn eersteklassers, iedereen is erbij behalve... Westerlo. En dus pakken de grij...

Westerlo-speler is openhartig over het mentale én spreekt over zijn toekomst

Westerlo-speler is openhartig over het mentale én spreekt over zijn toekomst

12:20

KVC Westerlo opent de voetbalzondag in eigen huis tegen KRC Genk. Na de teleurstelling in de Beker van België tegen Beerschot staat er mogelijk dan toch wat druk op de kete...

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 16:00 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 18:30 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved