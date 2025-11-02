|Datum:
|02/11/2025 13:30
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 13
LIVE: Kan Westerlo nog een punt uit de brand slepen?
KRC Genk gaat zondagnamiddag op bezoek bij KVC Westerlo. Coach Thorsten Fink voerde drie wijzigingen door in vergelijking met de bekermatch tegen RWDM. Kayembe, Sadick en Sor komen in de basis voor Palacios, Kongolo en Adedeji-Sternberg.
90+3' 55"
|Discussieer live mee! Lees 2 reacties...
|
Bank: Sergiy Sydorchuk - Eliot Bujupi - Adedire Mebude - Kyan Vaesen - Griffin Yow - Mathias Fixelles - Lucas Mbamba-Muanda - Koen Vanlangendonck - Roman Neustädter - Thomas Van Den Keybus
Bank:
Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden