Vandaag om 13u30 staat het Lotto Park in lichterlaaie voor de eerste topper van november: Anderlecht ontvangt Club Brugge. Beide ploegen kunnen met vertrouwen aan de aftrap verschijnen na sterke prestaties vorige week.

De Brusselaars klopten KV Mechelen, terwijl de Bruggelingen indruk maakten met een knap gelijkspel tegen FC Barcelona. Zowel Besnik Hasi als Nicky Hayen lijken te kiezen voor continuïteit.

Bij Anderlecht verandert er mogelijk niets aan de elf die Malinwa versloegen. Enkel op de linksbackpositie zal Hasi twijfelen tussen de defensief betrouwbare Augustinsson en de snellere Moussa Ndiaye, die beter gewapend is tegen de snelheid van Forbs.

Het middenveld van paars-wit lijkt vast te liggen. Hasi was tevreden over het offensieve duo Cvetkovic-Bertaccini, maar dat vraagt om evenwicht. Daarom krijgt Saliba opnieuw de voorkeur als nummer acht, met Stroeykens op de bank als creatieve joker.

Geen rotatie bij Club Brugge

Ook bij Club Brugge is het devies duidelijk: niet roteren. De Bruggelingen speelden woensdag een intense match tegen Barça, maar coach Hayen wil het ritme behouden. Vanaken, Onyedika en Stankovic blijven het controletrio op het middenveld, met Forbs en Tzolis die Tresoldi in de aanval ondersteunen.

Voor beide ploegen staat er veel op het spel: Anderlecht kan bij winst stevig meedraaien in de top drie, terwijl Club Brugge zijn Europese niveau in de Jupiler Pro League wil doortrekken. De topper belooft dus vuurwerk tussen twee ploegen vol vertrouwen en energie.

Vermoedelijke opstellingen

Anderlecht: Coosemans; Camara, Hey, Kana, Augustinsson; De Cat, Saliba, Hazard; Bertaccini, Cvetkovic, Angulo.

Club Brugge: Jackers; Sabbe, Mechele, Ordonez, Seys; Onyedika, Vanaken, Stankovic; Forbs, Tresoldi, Tzolis.