-
Datum: 09/11/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 14

Vandaag om 13u30 staat het Lotto Park in lichterlaaie voor de eerste topper van november: Anderlecht ontvangt Club Brugge. Beide ploegen kunnen met vertrouwen aan de aftrap verschijnen na sterke prestaties vorige week.

Tijd   13:30 
Anderlecht (Anderlecht - Club Brugge)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ilay Camara - Marco Kana - Lucas Hey - Ludwig Augustinsson - Nathan-Dylan Saliba - Nathan De Cat - Adriano Bertaccini - Thorgan Hazard - Nilson Angulo - Mihajlo Cvetkovic
Bank: Moussa N'Diaye - Yari Verschaeren - Mads Kikkenborg - Luis Vazquez - Enric Llansana - Mario Stroeykens - Killian Sardella - Ali Maamar - Tristan Degreef - Ibrahim Kanate

Club Brugge (Anderlecht - Club Brugge)
Club Brugge: Nordin Jackers - Kyriani Sabbe - Brandon Mechele - Joel Ordonez - Joaquin Seys - Aleksandar Stankovic - Raphael Onyedika - Hans Vanaken - Carlos Forbs - Romeo Vermant - Christos Tzolis
Bank: Zaid Romero - Nicolò Tresoldi - Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Tristan Van Den Heuvel - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Mamadou Diakhon - Argus Vanden Driessche - Shandre Campbell - Kaye Furo

Vooraf

LIVE: Vuurwerk in het Lotto Park? Dit zijn de vermoedelijke opstellingen van Anderlecht en Club Brugge
LIVE: Vuurwerk in het Lotto Park? Dit zijn de vermoedelijke opstellingen van Anderlecht en Club Brugge
Foto: © photonews

Vandaag om 13u30 staat het Lotto Park in lichterlaaie voor de eerste topper van november: Anderlecht ontvangt Club Brugge. Beide ploegen kunnen met vertrouwen aan de aftrap verschijnen na sterke prestaties vorige week.

De Brusselaars klopten KV Mechelen, terwijl de Bruggelingen indruk maakten met een knap gelijkspel tegen FC Barcelona. Zowel Besnik Hasi als Nicky Hayen lijken te kiezen voor continuïteit.

Bij Anderlecht verandert er mogelijk niets aan de elf die Malinwa versloegen. Enkel op de linksbackpositie zal Hasi twijfelen tussen de defensief betrouwbare Augustinsson en de snellere Moussa Ndiaye, die beter gewapend is tegen de snelheid van Forbs.

Het middenveld van paars-wit lijkt vast te liggen. Hasi was tevreden over het offensieve duo Cvetkovic-Bertaccini, maar dat vraagt om evenwicht. Daarom krijgt Saliba opnieuw de voorkeur als nummer acht, met Stroeykens op de bank als creatieve joker.

Geen rotatie bij Club Brugge

Ook bij Club Brugge is het devies duidelijk: niet roteren. De Bruggelingen speelden woensdag een intense match tegen Barça, maar coach Hayen wil het ritme behouden. Vanaken, Onyedika en Stankovic blijven het controletrio op het middenveld, met Forbs en Tzolis die Tresoldi in de aanval ondersteunen.

Voor beide ploegen staat er veel op het spel: Anderlecht kan bij winst stevig meedraaien in de top drie, terwijl Club Brugge zijn Europese niveau in de Jupiler Pro League wil doortrekken. De topper belooft dus vuurwerk tussen twee ploegen vol vertrouwen en energie.

Vermoedelijke opstellingen

Anderlecht: Coosemans; Camara, Hey, Kana, Augustinsson; De Cat, Saliba, Hazard; Bertaccini, Cvetkovic, Angulo.

Club Brugge: Jackers; Sabbe, Mechele, Ordonez, Seys; Onyedika, Vanaken, Stankovic; Forbs, Tresoldi, Tzolis.

Prono Anderlecht - Club Brugge

Anderlecht wint
Gelijk
Club Brugge wint
Anderlecht Anderlecht wint Gelijk Club Brugge Club Brugge wint
11% 26.67% 62.33%
Populairste
1-2
(100x)		 1-1
(54x)		 1-3
(35x)

Vergelijking Anderlecht - Club Brugge

Positie

3
2

Punten

22
29

Gewonnen

6
9

Verloren

3
2

Gescoorde doelpunten

20
21

Doelpunten tegen

13
12

Gele kaarten

30
17

Rode kaarten

3
1

Onderlinge duels gewonnen

26
28
30
18/05 13:30 Anderlecht Anderlecht 1-3 Club Brugge Club Brugge
04/05 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
30/03 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 Anderlecht Anderlecht
12/01 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-3 Club Brugge Club Brugge
27/10 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
19/05 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-1 Club Brugge Club Brugge
07/04 18:30 Club Brugge Club Brugge 3-1 Anderlecht Anderlecht
25/02 13:30 Club Brugge Club Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
24/09 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 Club Brugge Club Brugge
15/01 13:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
16/10 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-1 Club Brugge Club Brugge
22/05 18:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
01/05 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 Club Brugge Club Brugge
19/12 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
03/10 13:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 Club Brugge Club Brugge
20/05 21:00 Anderlecht Anderlecht 3-3 Club Brugge Club Brugge
02/05 18:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
11/04 18:15 Anderlecht Anderlecht 2-1 Club Brugge Club Brugge
04/10 13:30 Club Brugge Club Brugge 3-0 Anderlecht Anderlecht
19/01 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-2 Club Brugge Club Brugge
19/12 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-2 Club Brugge Club Brugge
22/09 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
28/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 Anderlecht Anderlecht
04/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-3 Club Brugge Club Brugge
24/02 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 Club Brugge Club Brugge
26/08 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
06/05 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
15/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
17/12 14:30 Club Brugge Club Brugge 5-0 Anderlecht Anderlecht
05/11 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 Club Brugge Club Brugge
14/05 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
23/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Club Brugge Club Brugge
11/12 14:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 Club Brugge Club Brugge
23/10 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
15/05 14:30 Club Brugge Club Brugge 4-0 Anderlecht Anderlecht
17/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
20/12 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-4 Anderlecht Anderlecht
25/10 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 Club Brugge Club Brugge
10/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 Club Brugge Club Brugge
19/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
22/03 18:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
30/11 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 Club Brugge Club Brugge
31/08 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
04/05 18:00 Club Brugge Club Brugge 0-1 Anderlecht Anderlecht
06/04 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-0 Club Brugge Club Brugge
26/01 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Club Brugge Club Brugge
22/09 14:30 Club Brugge Club Brugge 4-0 Anderlecht Anderlecht
28/04 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
14/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 Club Brugge Club Brugge
24/02 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
11/11 14:30 Anderlecht Anderlecht 6-1 Club Brugge Club Brugge
06/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 Club Brugge Club Brugge
22/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 0-1 Anderlecht Anderlecht
15/01 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 Club Brugge Club Brugge
28/08 15:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
01/05 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 Club Brugge Club Brugge
10/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 3-0 Anderlecht Anderlecht
19/12 13:00 Club Brugge Club Brugge 0-2 Anderlecht Anderlecht
07/11 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 Club Brugge Club Brugge
18/04 16:00 Club Brugge Club Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
03/04 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 Club Brugge Club Brugge
03/02 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-2 Club Brugge Club Brugge
04/10 16:00 Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
12/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
16/11 13:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
03/05 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Club Brugge Club Brugge
16/12 13:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 Anderlecht Anderlecht
28/07 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 Club Brugge Club Brugge
11/02 13:00 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
28/08 19:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
27/08 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
26/03 13:00 Club Brugge Club Brugge 0-2 Anderlecht Anderlecht
24/03 19:30 Anderlecht Anderlecht 0-2 Club Brugge Club Brugge
23/10 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 Club Brugge Club Brugge
21/10 19:30 Club Brugge Club Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
15/05 15:00 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
13/05 19:30 Anderlecht Anderlecht 1-2 Club Brugge Club Brugge
22/12 20:00 Anderlecht Anderlecht 0-2 Club Brugge Club Brugge
11/12 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 Club Brugge Club Brugge
10/12 19:30 Club Brugge Club Brugge 0-0 Anderlecht Anderlecht
07/03 13:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 Anderlecht Anderlecht
05/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 Club Brugge Club Brugge
22/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 5-1 Club Brugge Club Brugge
27/10 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
Anderlecht-speler geeft toe: "Ik zat op de rand van een depressie, ik heb letterlijk geweend"

Anderlecht-speler geeft toe: "Ik zat op de rand van een depressie, ik heb letterlijk geweend"

08/11

Adriano Bertaccini is weer helemaal fit na een moeilijke start bij Anderlecht. De aanvaller viel kort na zijn transfer uit met een knieblessure en miste zo de eerste maande...

18-jarige Servische spits Mihajlo Cvetkovic had Anderlecht-speler als idool

18-jarige Servische spits Mihajlo Cvetkovic had Anderlecht-speler als idool

08/11 1

Mihajlo Cvetkovic is pas 18, maar de jonge Anderlecht-spits spreekt al met de maturiteit van een ervaren prof. Onder coach Besnik Hasi bloeit hij open, en die relatie blijk...

Verschueren en Bornauw maken hun intrede bij Anderlecht: wat met Olivier Renard?

Verschueren en Bornauw maken hun intrede bij Anderlecht: wat met Olivier Renard?

08/11

Na zeventig dagen zonder echte leiding krijgt Anderlecht eindelijk opnieuw een gezicht. Michael Verschueren wordt voorzitter, Kenneth Bornauw CEO. Hun intrede net voor de t...

Nathan De Cat verraste plots iedereen bij Anderlecht: "Ik schrok toen hij op mij afkwam"

Nathan De Cat verraste plots iedereen bij Anderlecht: "Ik schrok toen hij op mij afkwam"

08/11 1

Anderlecht won vorig weekend met 3-1 van KV Mechelen, maar Adriano Bertaccini kon zijn vervanging moeilijk slikken. De spits reageerde gefrustreerd en komt nu terug op zijn...

Adriano Bertaccini leeft mee met Anderlecht-coach Besnik Hasi: "Dat doet pijn..."

Adriano Bertaccini leeft mee met Anderlecht-coach Besnik Hasi: "Dat doet pijn..."

08/11

Anderlecht won vorige week wel met 3-1 van KV Mechelen, maar de druk op coach Besnik Hasi blijft groot. Spits Adriano Bertaccini sprak nu openhartig over die situatie en ov...

Vertrekt hij komende zomer? Marco Kana zegt hoe het zit met zijn toekomst bij Anderlecht

Vertrekt hij komende zomer? Marco Kana zegt hoe het zit met zijn toekomst bij Anderlecht

08/11

Marco Kana, middenvelder bij RSC Anderlecht, reageert op de speculaties rond zijn toekomst bij de club. Zijn contract loopt af aan het einde van het seizoen, maar een vertr...

Hayen heeft één grote bemerking bij de 'gemaskerde' vrienden Tzolis, Vermant en Tresoldi

Hayen heeft één grote bemerking bij de 'gemaskerde' vrienden Tzolis, Vermant en Tresoldi

08/11

Bij Club Brugge valt dit seizoen de hechte band op tussen drie jonge spelers: Christos Tzolis, Romeo Vermant en Nicolo Tresoldi. Hun vriendschap is zichtbaar op én naast he...

Vanhaezebrouck niet overtuigd van uitblinker bij Club Brugge: "Al een paar keer gebeurd"

Vanhaezebrouck niet overtuigd van uitblinker bij Club Brugge: "Al een paar keer gebeurd"

08/11 1

Carlos Forbs was de opvallendste speler bij Club Brugge in het duel tegen FC Barcelona, dat eindigde op 3-3. Hein Vanhaezebrouck gaf na afloop zijn analyse over de prestati...

Mihajlo Cvetkovic verwacht wel een en ander bij Anderlecht van... Vincent Kompany

Mihajlo Cvetkovic verwacht wel een en ander bij Anderlecht van... Vincent Kompany

08/11

Mihajlo Cvetkovic, speler bij Anderlecht, blikt vooruit op zijn ambities binnen en buiten België. In een interview met Het Nieuwsblad spreekt hij over zijn familie, zijn dr...

Ploegmeeting zonder coach: wat er écht werd gezegd bij Anderlecht

Ploegmeeting zonder coach: wat er écht werd gezegd bij Anderlecht

08:40 2

Anderlecht beleeft woelige weken. Ondanks de bekerzege tegen Ninove klonk er luid boegeroep voor coach Besnik Hasi. Toch zegt Lucas Hey niets meegekregen te hebben van die ...

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 13:30 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 16:00 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 18:30 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 Union SG Union SG
