Antwerp - La Louvière (Jupiler Pro League 2025/2026)

45+5

Einde eerste helft

Het is rusten geblazen bij 0-0.



45+5

Van den Bosch kopt een hoekschop nog voor de eerste paal naast. Dit is het laatste wapenfeit uit de eerste helft.



45+3

Door die uitsluiting is het wel mogelijk dat Van Driessche wat langer laat spelen. Dit lijkt het geval te zijn.



45

Er komen twee minuten bij.



45

Rode kaart voor Owen Maës

Jawel, Maës gaf Somers een slagje in het gezicht na de fase. Van Driessche trekt rood!



45

Een pittig duel aan de zijlijn... Was daar een reactie bij?



42

Gele kaart voor Yllan Okou





39

De decibels gaan de hoogte in, langs Antwerpse zijde dan toch. Door het overwicht van hun ploeg voelen de fans dat een doelpunt erin zit. Ook opvallend wat supporters betreft: die van La Louvière hebben hun kat gestuurd omdat ze geen megafoons en trommels mogen meenemen.



35

Het is niet zo dat La Louvière hier de bus parkeert. Integendeel, de achterlijn van de bezoekers is inmiddels al behoorlijk hoog opgeschoven.



31

Nozawa wacht wel erg lang om de bal af te spelen naar zijn verdediging. De Japanner doet het maar net op tijd.



28

Het is zoeken naar openingen voor Antwerp, maar ook opletten. Af en toe komt La Louvière er toch eens combinerend door of wint het belangrijke duels. Dat was in het wedstrijdbegin minder het geval.



24

Na een inworp blijft de bal hangen voor de doelmond van Antwerp. De trap van Benavides is onzuiver en mist het doel.



23

Gele kaart voor Dario Benavides





22

Op een diepe vrije trap wint Kouyaté het luchtduel, maar daarna kan Peano klemvast pakken.



21

Een voorzetschot van Hamdaoui gaat voorlangs.



20

Antwerp zoekt diepgang langs links. Het levert enkel een hoekschop op.



16

Het is voornamelijk Antwerp dat het initiatief genomen heeft in het openingskwartier. Dat mag ook niet verbazen, maar bij La Louvière weten ze wat het is om als een ploeg te verdedigen. Dat doen ze al het hele seizoen.



12

Antwerp dreigt via een snel genomen vrije trap. Het schot van Van den Bosch gaat ruim over.



9

Somers viseert de verste hoek, maar krijgt geen krul in zijn poging. Zo wordt het een plaatsbal naast doel.



7

Gele kaart voor Kiki Kouyaté





3

Een eerste hachelijk momentje aan het doel van La Louvière. Peano moet de bal wegboksen en ref Van Driessche ziet een fout op de doelman, tot onvrede van de thuisaanhang.



1

Aftrap!

De aftrap is gegeven.



20:47

Het is even wachten tot de zwarte rook verdwenen is. De Antwerp-supporters zetten de boel alvast op scherp. "We willen bloed, zweet en tranen", klinkt het.



20:38

Hartelijk welkom vanuit het Bosuilstadion. De positie van Antwerp-trainer Stef Wils lijkt hier op het spel te staan en de thuissupporters zijn ook kwaad vanwege de hoge prijzen. Kortom: de ingrediënten voor een boeiende avond zijn aanwezig. Alvast bedankt om Antwerp - La Louvière samen met ons te volgen. Het is aftellen naar het eerste fluitsignaal.



Antwerp: Taishi Brandon Nozawa - Zeno Van Den Bosch - Kiki Kouyaté - Yuto Tsunashima - Thibo Somers - Youssef Hamdaoui - Mauricio Benítez - Dennis Praet - Farouck Adekami - Marwan Al-Sahafi - Vincent Janssen

Bank: Kobe Corbanie - Isaac Babadi - Yannick Thoelen - Glenn Bijl - Rosen Bozhinov - Christopher Scott - Mahamadou Diawara - Anthony Valencia - Gabriel David



La Louvière: Marcos Hernán Peano - Dario Benavides - Wagane Faye - Yllan Okou - Djibril Alain Lamego - Thierry Lutonda - Owen Maës - Samuel Gueulette - Joël Ito - Oucasse Mendy - Jerry Afriyie

Bank: Celestin De Schrevel - Alexis Beka Beka - Pape Moussa Fall - Mohamed Yaya Guindo - Maxime Pau - Maxence Maisonneuve - Sami Lahssaini - Lucas Bretelle - Sekou Sidibe