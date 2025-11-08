antAntwerp
lalLa Louvière
|Datum:
|08/11/2025 20:45
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 14
|Stadion:
|Bosuil
Antwerp - La Louvière (Jupiler Pro League 2025/2026)
Wedstrijd van Speeldag 14 uit de Jupiler Pro League 2025/2026 tussen Antwerp en La Louvière.
|Datum:
|08/11/2025 20:45
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 14
|Stadion:
|Bosuil
Opstellingen
Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden
Live
|
live_by
|Discussieer live mee! Lees 8 reacties...
|
45+5
|
Einde eerste helft
Het is rusten geblazen bij 0-0.
|
45+5
|
Van den Bosch kopt een hoekschop nog voor de eerste paal naast. Dit is het laatste wapenfeit uit de eerste helft.
|
45+3
|
Door die uitsluiting is het wel mogelijk dat Van Driessche wat langer laat spelen. Dit lijkt het geval te zijn.
|
45
|
Er komen twee minuten bij.
|
45
|
Rode kaart voor Owen Maës
Jawel, Maës gaf Somers een slagje in het gezicht na de fase. Van Driessche trekt rood!
|
45
|
Een pittig duel aan de zijlijn... Was daar een reactie bij?
|
42
|
Gele kaart voor Yllan Okou
|
39
|
De decibels gaan de hoogte in, langs Antwerpse zijde dan toch. Door het overwicht van hun ploeg voelen de fans dat een doelpunt erin zit. Ook opvallend wat supporters betreft: die van La Louvière hebben hun kat gestuurd omdat ze geen megafoons en trommels mogen meenemen.
|
35
|
Het is niet zo dat La Louvière hier de bus parkeert. Integendeel, de achterlijn van de bezoekers is inmiddels al behoorlijk hoog opgeschoven.
|
31
|
Nozawa wacht wel erg lang om de bal af te spelen naar zijn verdediging. De Japanner doet het maar net op tijd.
|
28
|
Het is zoeken naar openingen voor Antwerp, maar ook opletten. Af en toe komt La Louvière er toch eens combinerend door of wint het belangrijke duels. Dat was in het wedstrijdbegin minder het geval.
|
24
|
Na een inworp blijft de bal hangen voor de doelmond van Antwerp. De trap van Benavides is onzuiver en mist het doel.
|
23
|
Gele kaart voor Dario Benavides
|
22
|
Op een diepe vrije trap wint Kouyaté het luchtduel, maar daarna kan Peano klemvast pakken.
|
21
|
Een voorzetschot van Hamdaoui gaat voorlangs.
|
20
|
Antwerp zoekt diepgang langs links. Het levert enkel een hoekschop op.
|
16
|
Het is voornamelijk Antwerp dat het initiatief genomen heeft in het openingskwartier. Dat mag ook niet verbazen, maar bij La Louvière weten ze wat het is om als een ploeg te verdedigen. Dat doen ze al het hele seizoen.
|
12
|
Antwerp dreigt via een snel genomen vrije trap. Het schot van Van den Bosch gaat ruim over.
|
9
|
Somers viseert de verste hoek, maar krijgt geen krul in zijn poging. Zo wordt het een plaatsbal naast doel.
|
7
|
Gele kaart voor Kiki Kouyaté
|
3
|
Een eerste hachelijk momentje aan het doel van La Louvière. Peano moet de bal wegboksen en ref Van Driessche ziet een fout op de doelman, tot onvrede van de thuisaanhang.
|
1
|
Aftrap!
De aftrap is gegeven.
|
20:47
|
Het is even wachten tot de zwarte rook verdwenen is. De Antwerp-supporters zetten de boel alvast op scherp. "We willen bloed, zweet en tranen", klinkt het.
|
20:38
|
Hartelijk welkom vanuit het Bosuilstadion. De positie van Antwerp-trainer Stef Wils lijkt hier op het spel te staan en de thuissupporters zijn ook kwaad vanwege de hoge prijzen. Kortom: de ingrediënten voor een boeiende avond zijn aanwezig. Alvast bedankt om Antwerp - La Louvière samen met ons te volgen. Het is aftellen naar het eerste fluitsignaal.
|
Bank: Kobe Corbanie - Isaac Babadi - Yannick Thoelen - Glenn Bijl - Rosen Bozhinov - Christopher Scott - Mahamadou Diawara - Anthony Valencia - Gabriel David
Bank: Celestin De Schrevel - Alexis Beka Beka - Pape Moussa Fall - Mohamed Yaya Guindo - Maxime Pau - Maxence Maisonneuve - Sami Lahssaini - Lucas Bretelle - Sekou Sidibe
|
|
Vooraf
Hoogspanning op de Bosuil voor een wedstrijd tegen La Louvière... Antwerp moet winnen om weg te komen van de voorlaatste plek in de stand. Wellicht is het de match van de laatste kans voor Antwerp-trainer Wils, die rekent op Adekami en Praet om zijn vel te redden. Bij La Louvière is Benavides de enige andere naam in de ploeg.