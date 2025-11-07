5 voor 12 voor Dender, Vandenbroeck waarschuwt voor onderschatting

FCV Dender EH en Zulte Waregem hebben de eer om speeldag 14 tegen elkaar te mogen openen. De thuisploeg won nog geen enkele wedstrijd dit seizoen, de bezoekers zijn een van de revelaties van het seizoen als promovendus.

FCV Dender heeft dringend nood aan een driepunter als het onderin nog wil proberen weg te komen, terwijl Zulte Waregem met een overwinning opnieuw aanspraak mag maken op de top-6 van het klassement en de Champions' Play-offs.

Coach Sven Vandenbroeck is op zijn hoede van wat Dender allemaal laat zien en weet dat het niet zomaar een wandeling in het park zal worden in Denderleeuw. Hij wil dan ook van geen onderschatting weten. "Ze zijn ook snel in de omschakeling."

"Ze hebben ook wat voetballend vermogen en kunnen met de middenvelders een verdediging pijn doen. Het zal zaak zijn om niet hals over kop naar voor te lopen", aldus de coach in gesprek met Essevee TV.

Bij Dender is het stilaan 5 voor 12

In de selectie nog steeds geen Wilgens Paugain, terwijl ook Nikola Mituljikic en Lukas Willen er niet bij zullen zijn in de wedstrijdkern.

Bij Dender snappen ze dat het stilaan 5 voor 12 is, laten ze weten op hun webstek: "Ons voetbal vertoonde de laatste weken duidelijk beterschap. Er werden meer kansen gecreëerd, ook al vijfmaal op rij gescoord, toch lijkt winnen zeer moeilijk. Veel keuze rest er ons niet, deze keer moet er gewonnen worden."