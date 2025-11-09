Datum: 09/11/2025 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 14

LIVE: Gent trekt fluks ten aanval tegen Genk!

KAA Gent en KRC Genk spelen op zondagavond een belangrijk duel tegen elkaar. Beide ploegen willen maar wat graag nog eens uitpakken met een knappe driepunter en zo de weg naar boven verder inzetten. Volg de match hier LIVE en op de voet!

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   13' 55" 
Aernout Van Lindt
Discussieer live mee! Lees 4 reacties...
13
 Genk is er een keertje bijna doorheen, maar Roef duikt aan de rand van de zestien goed in de voeten.
10
 Even een wat slordiger fase van beide ploegen. Wat krijgen we nog?
7
 De vrije trap wordt door Delorge rechtstreeks getrapt. Poging tot venijn, maar te makkelijk voor Van Crombrugge.
6
 En nu Skoras erdoorheen. Kongolo houdt hem af en gaat de bon meteen op!
4
 Snedige voorzet vanop links bij Gent, maar niemand kan afwerken.
2
 Meteen Goore vanuit een scherpe hoek, maar over en voorlangs!
1
 De bal rolt in de Planet Group Arena. Als de match tegenvalt, dan is er vandaag alvast opnieuw soep.
1
 KAA Gent - KRC Genk: 0-0
18:30
 Wij zitten klaar in de Planet Group Arena, zoals steeds hoog en droog op het vijfde verdiep.
18:27
 Die van Genk hebben wat Bengaals vuur en vuurwerk mee.

Vooraf
KAA Gent ontvangt KRC Genk voor een belangrijk duel met oog op de top-6. Kotto, Volckaert en Kadri komen in de ploeg voor Surdez, Samoise en Van der Heyden bij de thuisploeg na de zware nederlaag in Leuven. Thorsten Fink kiest voor Kongolo, Medina en Palacios in de plaats van Sor, Kayembe en Nkuba.

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Araujo Tiago 6.4  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Kotto Samuel 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
Meer statistieken
Paskotsi Maksim 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
Meer statistieken
Ito Atsuki 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
Meer statistieken
Kadri Abdelkahar 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Skoras Michal 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Delorge Mathias 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Gandelman Omri 6.3  
Meer statistieken
Goore Hyllarion 6.7  
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Kanga Wilfried  
Sonko Momodou  
Samoise Matisse  
Surdez Franck  
Lopes Leonardo Da Silva  
Vandenberghe Tom  
Lagae Bram  
De Vlieger Tibe  
 

KRC Genk KRC Genk
Van Crombrugge Hendrik 7.0  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Medina Yaimar  
Smets Matte  
Sadick Aliu Mujaid 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
Meer statistieken
Palacios Adrian  
Ndenge Kongolo Josue   6.1  
  • Nauwkeurige passes: 3/8 (37.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Heynen Bryan  
Hrosovský Patrik  
Heymans Daan  
Karetsas Konstantinos  
Oh Hyun-Gyu  
Bank
Steuckers Jarne  
Sor Yira Collins  
Kayembe Joris  
Bibout Aaron  
Sattlberger Nikolas  
Mirisola Robin  
Adedeji-Sternberg Noah  
Stevens Brent  
Erabi Jusef  

Vooraf

Deze pagina is niet zichtbaar voor de gewone bezoeker!

https://www.voetbalkrant.com/nieuws/2025-11-09/live-gent---genk-dan-kunnen-we-met-iedereen-competitief-zijn?1158806
LIVE: Gent - Genk: "Dan kunnen we met iedereen competitief zijn"
LIVE: Gent - Genk: "Dan kunnen we met iedereen competitief zijn"
Foto: © photonews

KAA Gent en KRC Genk spelen op zondagavond een belangrijk duel tegen elkaar. Beide ploegen willen maar wat graag nog eens uitpakken met een knappe driepunter en zo de weg naar boven verder inzetten.

KAA Gent telt momenteel 20 punten, KRC Genk volgt op amper één puntje. Daarmee zijn beide ploegen in elkaars buurt te vinden. Met een overwinning kunnen ze ook meteen een goede zaak doen richting Champions' Play-offs.

Ivan Leko wacht op een blessurevrij KAA Gent

Ivan Leko gaf op zijn persconferentie vooraf aan wat hij van het duel verwacht. "We missen nog altijd een aantal spelers. De kern lijkt groot, maar is dat niet. Als we blessurevrij zijn, dan kunnen we met iedereen competitief zijn."

"Dit team heeft tijd nodig om echt serieus te worden. Het kan nooit 4-0 worden in Leuven bijvoorbeeld", beseft de coach van de Buffalo's. Hij had het ook onder meer nog over de schorsing van Max Dean.

De spoeling bij KAA Gent is in diverse linies klein. Daardoor bestaat de kans dat youngster Matties Volckaert gewoon in de bassis zal beginnen bij De Buffalo's. 

Bij KRC Genk hebben ze deze week een knappe overwinning gepakt tegen Sporting Braga, waardoor er meer dan waarschijnlijk veel vertrouwen in de club zal zijn geslopen. Op dat elan willen ze doorgaan, zoveel is logisch.

Ivan Leko pakt uit met verrassende debutant in basiself voor match tegen Genk

Ivan Leko pakt uit met verrassende debutant in basiself voor match tegen Genk

06:00 1

KAA Gent neemt het zondagavond op tegen KRC Genk. Aan de Buffalo's om in eigen huis opnieuw te laten zien waar ze toe in staat zijn. Dat gaan ze ook doen met een debutant i...

Zorgen voor Thorsten Fink: KRC Genk-coach zit met heel lastige onzekerheden voor match tegen KAA Gent

Zorgen voor Thorsten Fink: KRC Genk-coach zit met heel lastige onzekerheden voor match tegen KAA Gent

15:30

KRC Genk tankte vertrouwen na de knappe 3-4 zege op Braga in de Europa League. Maar de overwinning had ook een keerzijde: de Limburgers keren terug met blessurezorgen richt...

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 1-0 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 0-0 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 Union SG Union SG
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved