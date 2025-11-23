Datum: 23/11/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 15

LIVE: Geen Van Den Bosch, Foulon én Janssen bij Antwerp tegen Dender

De competitie is bijna halfweg. Om de heenronde af te sluiten, ontvangt Antwerp hekkensluiter Dender. Na de zege tegen La Louvière voor de international break gaat Antwerp op zoek naar zijn eerste 6 op 6 van het seizoen.

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   10' 40" 
Jelle Heyman
Discussieer live mee! Lees 12 reacties...
7
 Al Sahafi gaat voorbij Rodes en richting achterlijn maar vindt geen ploegmaat voor doel. Het levert wel een corner op voor Antwerp
5
 Al Sahafi heeft wel wat tijd maar besluit om een crosspass ook in één tijd richting doel te trappen. Opnieuw zonder groot gevaar
3
 Sambu neemt een afvallende bal in een tijd op de slof. Het schot botst naast
1
 Antwerp - FCV Dender EH: 0-0
Antwerp (Antwerp - FCV Dender EH)
Antwerp: Taishi Brandon Nozawa - Yuto Tsunashima - Kiki Kouyaté - Rosen Bozhinov - Thibo Somers - Christopher Scott - Mauricio Benítez - Dennis Praet - Glenn Bijl - Marwan Al-Sahafi - Farouck Adekami
Bank: Kobe Corbanie - Gyrano Kerk - Isaac Babadi - Anthony Valencia - Yannick Thoelen - Semm Renders - Mahamadou Diawara - Youssef Hamdaoui - Gerard Vandeplas

FCV Dender EH (Antwerp - FCV Dender EH)
FCV Dender EH: Michael Verrips - Bryan Goncalves - Luc Marijnissen - Nathan Rodes - Fabio Ferraro - Marsoni Sambu - Malcolm Viltard - Noah Mbamba - Roman Kvet - Bruny Nsimba - David Toshevski
Bank: Louis Fortin - Ragnar Oratmangoen - Krzysztof Koton - Jordan Attah Kadiri - David Hrnčár - Desmond Acquah - Alireza Jahanbakhsh - Guillaume Dietsch - Amine Daali - Mohamed Berte

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon  
Tsunashima Yuto  
Kouyaté Kiki  
Bozhinov Rosen  
Somers Thibo  
Scott Christopher  
Benítez Mauricio  
Praet Dennis  
Bijl Glenn  
Al-Sahafi Marwan  
Adekami Farouck  
Bank
Corbanie Kobe  
Kerk Gyrano  
Babadi Isaac  
Valencia Anthony  
Thoelen Yannick  
Renders Semm  
Diawara Mahamadou  
Hamdaoui Youssef  
Vandeplas Gerard  
 

FCV Dender EH FCV Dender EH
Verrips Michael  
Goncalves Bryan  
Marijnissen Luc  
Rodes Nathan  
Ferraro Fabio  
Sambu Marsoni  
Viltard Malcolm  
Mbamba Noah  
Kvet Roman  
Nsimba Bruny  
Toshevski David  
Bank
Fortin Louis  
Oratmangoen Ragnar  
Koton Krzysztof  
Attah Kadiri Jordan  
Hrnčár David  
Acquah Desmond  
Jahanbakhsh Alireza  
Dietsch Guillaume  
Daali Amine  
Berte Mohamed  

Vooraf

LIVE: Kan Antwerp zonder kapitein Vincent Janssen eerste 6/6 pakken in de competitie?
LIVE: Kan Antwerp zonder kapitein Vincent Janssen eerste 6/6 pakken in de competitie?
Foto: © photonews

De competitie is bijna halfweg. Om de heenronde af te sluiten, ontvangt Antwerp hekkensluiter Dender. Na de zege tegen La Louvière voor de international break gaat Antwerp op zoek naar zijn eerste 6 op 6 van het seizoen.

Geen Janssen

Tegen La Louvière werd de score voor Antwerp geopend door kapitein Vincent Janssen vanop de stip. De Nederlander zal echter enkele weken out zijn. Vrijdag onderging hij een ingreep aan zijn knie liet de club weten waardoor de Great Old het enkele weken zonder zijn kapitein zal moeten doen.

En dan wordt het uitkijken naar hoe Stef Wils zal ingrijpen. In de competitie miste Janssen namelijk nog geenenkele minuut. In de beker tegen Eupen werd hij vervangen door Gabriel David; De kans is groot dat de 18-jarige Nigeriaan tegen Dender zijn debuut mag maken in de basis.

Een goed moment om uit te vallen was er niet voor Janssen. Antwerp staat namelijk nog altijd maar op de 14e plaats in het klassement en kan elk punt gebruiken in de Jupiler Pro League. Met het tweeluik La Louvière-Dender leek het wel of Stef Wils zijn laatste kans kreeg om zijn vel te redden. Opdracht 1 was gelukt en nu moet tegen de hekkensluiter de bevestiging volgen.

0 overwinningen

Want hoewel er met Cercle Brugge slechts één ploeg tussen Antwerp en Dender zit in het klassement, is de kloof tussen de twee ploegen wel 9 punten. Hekkensluiter Dender kon nog maar 5 punten sprokkelen en nog geenenkele competitiewedstrijd winnen dit seizoen. Met een verplaatsing richting de Bosuil in het vooruitzicht, wordt het lastig om daar verandering in te brengen.

Zwaar programma

Voor Antwerp zou 6 op 6 pakken alleszins een stevige mentale boost zijn om de komende weken te trotseren. Na Dender speelt Antwerp namelijk opeenvolgend tegen Club Brugge, Racing Genk, KAA Gent én Anderlecht. Tussenin komt STVV bovendien op bezoek in de Croky Cup. Trekken ze met vertrouwen naar de komende zware weken? Volg het hier LIVE vanaf 16u.

Stef Wils zit met groot probleem bij Antwerp: "Dit is zeker niet makkelijk op te lossen"

Stef Wils zit met groot probleem bij Antwerp: "Dit is zeker niet makkelijk op te lossen"

22/11 6

Antwerp staat voor een cruciale match tegen Dender. Na een zwakke seizoensstart moet The Great Old absoluut winnen. Stef Wils kan opnieuw rekenen op Gyrano Kerk, al is het ...

Antwerp-speler verklapt wat Gheysens zei voor cruciale wedstrijd tegen La Louvière

Antwerp-speler verklapt wat Gheysens zei voor cruciale wedstrijd tegen La Louvière

09:30 4

Antwerp staat voor een cruciale wedstrijd tegen Dender. Na de zege tegen La Louvière moet er opnieuw gewonnen worden om de druk te verlichten.

Antwerp slikt dubbele opdoffer vlak voor clash met Dender: Wils mist naast Janssen nog twee basispionnen

Antwerp slikt dubbele opdoffer vlak voor clash met Dender: Wils mist naast Janssen nog twee basispionnen

15:24

Antwerp staat voor een cruciale match tegen Dender, maar opnieuw krijgt Stef Wils af te rekenen met tegenslag. Blessures en last-minute uitvallen zorgen voor heel wat kopzo...

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 18:30 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 19:15 STVV STVV
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved