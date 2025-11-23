LIVE: Geen Van Den Bosch, Foulon én Janssen bij Antwerp tegen Dender

De competitie is bijna halfweg. Om de heenronde af te sluiten, ontvangt Antwerp hekkensluiter Dender. Na de zege tegen La Louvière voor de international break gaat Antwerp op zoek naar zijn eerste 6 op 6 van het seizoen.

Geen Janssen

Tegen La Louvière werd de score voor Antwerp geopend door kapitein Vincent Janssen vanop de stip. De Nederlander zal echter enkele weken out zijn. Vrijdag onderging hij een ingreep aan zijn knie liet de club weten waardoor de Great Old het enkele weken zonder zijn kapitein zal moeten doen.

En dan wordt het uitkijken naar hoe Stef Wils zal ingrijpen. In de competitie miste Janssen namelijk nog geenenkele minuut. In de beker tegen Eupen werd hij vervangen door Gabriel David; De kans is groot dat de 18-jarige Nigeriaan tegen Dender zijn debuut mag maken in de basis.

Een goed moment om uit te vallen was er niet voor Janssen. Antwerp staat namelijk nog altijd maar op de 14e plaats in het klassement en kan elk punt gebruiken in de Jupiler Pro League. Met het tweeluik La Louvière-Dender leek het wel of Stef Wils zijn laatste kans kreeg om zijn vel te redden. Opdracht 1 was gelukt en nu moet tegen de hekkensluiter de bevestiging volgen.

0 overwinningen

Want hoewel er met Cercle Brugge slechts één ploeg tussen Antwerp en Dender zit in het klassement, is de kloof tussen de twee ploegen wel 9 punten. Hekkensluiter Dender kon nog maar 5 punten sprokkelen en nog geenenkele competitiewedstrijd winnen dit seizoen. Met een verplaatsing richting de Bosuil in het vooruitzicht, wordt het lastig om daar verandering in te brengen.

Zwaar programma

Voor Antwerp zou 6 op 6 pakken alleszins een stevige mentale boost zijn om de komende weken te trotseren. Na Dender speelt Antwerp namelijk opeenvolgend tegen Club Brugge, Racing Genk, KAA Gent én Anderlecht. Tussenin komt STVV bovendien op bezoek in de Croky Cup. Trekken ze met vertrouwen naar de komende zware weken? Volg het hier LIVE vanaf 16u.