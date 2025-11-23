Volg Antwerp - FCV Dender EH live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
Datum: 23/11/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 15
LIVE: Kan Antwerp zonder kapitein Vincent Janssen eerste 6/6 pakken in de competitie?
Foto: © photonews

De competitie is bijna halfweg. Om de heenronde af te sluiten, ontvangt Antwerp hekkensluiter Dender. Na de zege tegen La Louvière voor de international break gaat Antwerp op zoek naar zijn eerste 6 op 6 van het seizoen.

Geen Janssen

Tegen La Louvière werd de score voor Antwerp geopend door kapitein Vincent Janssen vanop de stip. De Nederlander zal echter enkele weken out zijn. Vrijdag onderging hij een ingreep aan zijn knie liet de club weten waardoor de Great Old het enkele weken zonder zijn kapitein zal moeten doen.

En dan wordt het uitkijken naar hoe Stef Wils zal ingrijpen. In de competitie miste Janssen namelijk nog geenenkele minuut. In de beker tegen Eupen werd hij vervangen door Gabriel David; De kans is groot dat de 18-jarige Nigeriaan tegen Dender zijn debuut mag maken in de basis.

Een goed moment om uit te vallen was er niet voor Janssen. Antwerp staat namelijk nog altijd maar op de 14e plaats in het klassement en kan elk punt gebruiken in de Jupiler Pro League. Met het tweeluik La Louvière-Dender leek het wel of Stef Wils zijn laatste kans kreeg om zijn vel te redden. Opdracht 1 was gelukt en nu moet tegen de hekkensluiter de bevestiging volgen.

0 overwinningen

Want hoewel er met Cercle Brugge slechts één ploeg tussen Antwerp en Dender zit in het klassement, is de kloof tussen de twee ploegen wel 9 punten. Hekkensluiter Dender kon nog maar 5 punten sprokkelen en nog geenenkele competitiewedstrijd winnen dit seizoen. Met een verplaatsing richting de Bosuil in het vooruitzicht, wordt het lastig om daar verandering in te brengen.

Zwaar programma

Voor Antwerp zou 6 op 6 pakken alleszins een stevige mentale boost zijn om de komende weken te trotseren. Na Dender speelt Antwerp namelijk opeenvolgend tegen Club Brugge, Racing Genk, KAA Gent én Anderlecht. Tussenin komt STVV bovendien op bezoek in de Croky Cup. Trekken ze met vertrouwen naar de komende zware weken? Volg het hier LIVE vanaf 16u.

Vergelijking Antwerp - FCV Dender EH

Positie

14
16

Punten

14
5

Gewonnen

3
0

Verloren

6
9

Gescoorde doelpunten

13
8

Doelpunten tegen

16
23

Gele kaarten

34
18

Rode kaarten

2
3

Onderlinge duels gewonnen

3
4
7
21/12 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 Antwerp Antwerp
22/11 20:45 Antwerp Antwerp 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
29/01 14:30 FCV Dender EH FCV Dender EH 1-1 Antwerp Antwerp
24/09 20:00 Antwerp Antwerp 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
05/03 20:00 Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
17/10 15:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 3-1 Antwerp Antwerp
02/05 15:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Antwerp Antwerp
30/04 20:00 Antwerp Antwerp 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
03/02 20:30 Antwerp Antwerp 1-3 FCV Dender EH FCV Dender EH
28/10 20:30 Antwerp Antwerp 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
04/06 20:30 FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Antwerp Antwerp
31/05 16:00 Antwerp Antwerp 0-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
20/05 15:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 2-1 Antwerp Antwerp
16/12 20:00 Antwerp Antwerp 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 13:30 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 18:30 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 19:15 STVV STVV
