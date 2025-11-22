LIVE Club Brugge-Charleroi: Knoopt blauw-zwart weer aan met zege in wedstrijd "van groot belang"?

In zijn laatste wedstrijd van de heenronde ontvangt Club Brugge in Jan Breydel Charleroi. Knoopt blauw-zwart weer aan met een overwinning na de nederlaag op Anderlecht?

Net voor de interlandbreak verloor Club Brugge op het veld van Anderlecht, na nederlagen op KV Mechelen (2-1) en La Louvière (1-0) was het voor blauw-zwart al de derde verliespartij op verplaatsing dit seizoen.

"We hebben de interlandbreak benut om een bredere analyse te maken van de voorbije weken en maanden", zei Nicky Hayen op zijn persconferentie vooraf. "Want die nederlaag in Anderlecht is heel hard aangekomen, het was nodig om iedereen weer eens op zijn plichten te wijzen."

Qua punten, 29 op 42, deed Club de jongste zes jaar nooit beter, maar de prestaties waren niet altijd top. "Het mag duidelijk zijn dat het globaal beter móet. Daarom is de partij tegen Charleroi van groot belang. Club Brugge is uit op eerherstel."

Veel blessures bij Club Brugge

Naast doelman Simon Mignolet liggen ook Ludovit Reis, Bjorn Meijer Kyriani Sabbe en Lynnt Audoor in de lappenmand. "Ik wil me niet verschuilen achter blessures of andere excuses. We gebruiken de jongens die er zijn", stelde Hayen.

Van zijn laatste vier thuiswedstrijden tegen Charleroi won Club er drie, in januari 2023 werd het 2-2. De voorbije twee seizoenen won blauw-zwart twee keer met 4-2 van de Zebra's, houdt Club Brugge nu ook de drie punten thuis tegen ex-coach Rik De Mil?