Volg Club Brugge - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
-
Datum: 22/11/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 15
LIVE Club Brugge-Charleroi: Knoopt blauw-zwart weer aan met zege in wedstrijd "van groot belang"?
Foto: © photonews

In zijn laatste wedstrijd van de heenronde ontvangt Club Brugge in Jan Breydel Charleroi. Knoopt blauw-zwart weer aan met een overwinning na de nederlaag op Anderlecht?

Net voor de interlandbreak verloor Club Brugge op het veld van Anderlecht, na nederlagen op KV Mechelen (2-1) en La Louvière (1-0) was het voor blauw-zwart al de derde verliespartij op verplaatsing dit seizoen. 

"We hebben de interlandbreak benut om een bredere analyse te maken van de voorbije weken en maanden", zei Nicky Hayen op zijn persconferentie vooraf. "Want die nederlaag in Anderlecht is heel hard aangekomen, het was nodig om iedereen weer eens op zijn plichten te wijzen."

Qua punten, 29 op 42, deed Club de jongste zes jaar nooit beter, maar de prestaties waren niet altijd top. "Het mag duidelijk zijn dat het globaal beter móet. Daarom is de partij tegen Charleroi van groot belang. Club Brugge is uit op eerherstel."

Veel blessures bij Club Brugge

Naast doelman Simon Mignolet liggen ook Ludovit Reis, Bjorn Meijer Kyriani Sabbe en Lynnt Audoor in de lappenmand. "Ik wil me niet verschuilen achter blessures of andere excuses. We gebruiken de jongens die er zijn", stelde Hayen. 

Van zijn laatste vier thuiswedstrijden tegen Charleroi won Club er drie, in januari 2023 werd het 2-2. De voorbije twee seizoenen won blauw-zwart twee keer met 4-2 van de Zebra's, houdt Club Brugge nu ook de drie punten thuis tegen ex-coach Rik De Mil? 

Prono Club Brugge - Charleroi

Club Brugge wint
Club Brugge Club Brugge wint Gelijk Charleroi Charleroi wint
95.53% 4.12% 0.34%
Populairste
2-0
(87x)		 3-1
(67x)		 2-1
(60x)

Vergelijking Club Brugge - Charleroi

Positie

2
9

Punten

29
18

Gewonnen

9
5

Verloren

3
6

Gescoorde doelpunten

21
18

Doelpunten tegen

13
20

Gele kaarten

21
31

Rode kaarten

1
2

Onderlinge duels gewonnen

33
16
7
16/03 18:30 Club Brugge Club Brugge 4-2 Charleroi Charleroi
27/09 20:45 Charleroi Charleroi 1-1 Club Brugge Club Brugge
27/01 20:45 Charleroi Charleroi 1-4 Club Brugge Club Brugge
16/09 20:45 Club Brugge Club Brugge 4-2 Charleroi Charleroi
22/01 18:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Charleroi Charleroi
26/08 20:45 Charleroi Charleroi 1-3 Club Brugge Club Brugge
13/02 18:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 Charleroi Charleroi
18/09 20:45 Charleroi Charleroi 0-1 Club Brugge Club Brugge
12/03 20:45 Charleroi Charleroi 1-1 Club Brugge Club Brugge
08/08 16:30 Club Brugge Club Brugge 0-1 Charleroi Charleroi
23/02 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
29/01 20:30 Charleroi Charleroi 0-0 Club Brugge Club Brugge
20/01 14:30 Club Brugge Club Brugge 0-1 Charleroi Charleroi
10/11 18:00 Charleroi Charleroi 2-1 Club Brugge Club Brugge
10/05 18:00 Charleroi Charleroi 1-3 Club Brugge Club Brugge
19/04 20:30 Club Brugge Club Brugge 6-0 Charleroi Charleroi
04/02 18:00 Club Brugge Club Brugge 3-3 Charleroi Charleroi
16/01 20:45 Club Brugge Club Brugge 5-1 Charleroi Charleroi
24/09 18:00 Charleroi Charleroi 1-2 Club Brugge Club Brugge
05/05 20:30 Charleroi Charleroi 1-3 Club Brugge Club Brugge
08/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 Charleroi Charleroi
05/02 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
14/10 20:30 Charleroi Charleroi 1-0 Club Brugge Club Brugge
06/12 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Charleroi Charleroi
09/08 18:00 Charleroi Charleroi 0-0 Club Brugge Club Brugge
21/05 20:30 Charleroi Charleroi 2-3 Club Brugge Club Brugge
29/04 20:30 Club Brugge Club Brugge 3-1 Charleroi Charleroi
07/03 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
02/11 18:00 Charleroi Charleroi 0-0 Club Brugge Club Brugge
15/12 20:30 Charleroi Charleroi 2-2 Club Brugge Club Brugge
26/07 20:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 Charleroi Charleroi
25/11 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
04/08 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 Club Brugge Club Brugge
29/12 20:30 Club Brugge Club Brugge 5-0 Charleroi Charleroi
19/09 18:00 Charleroi Charleroi 0-5 Club Brugge Club Brugge
19/03 19:30 Club Brugge Club Brugge 0-0 Charleroi Charleroi
28/11 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
27/11 19:30 Charleroi Charleroi 2-3 Club Brugge Club Brugge
02/08 18:00 Charleroi Charleroi 1-2 Club Brugge Club Brugge
04/04 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Charleroi Charleroi
09/11 18:00 Charleroi Charleroi 2-2 Club Brugge Club Brugge
29/02 20:30 Club Brugge Club Brugge 0-2 Charleroi Charleroi
23/09 18:00 Charleroi Charleroi 1-1 Club Brugge Club Brugge
15/04 20:30 Charleroi Charleroi 1-1 Club Brugge Club Brugge
11/11 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-0 Charleroi Charleroi
11/03 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Charleroi Charleroi
10/03 19:30 Charleroi Charleroi 3-1 Club Brugge Club Brugge
03/10 19:30 Club Brugge Club Brugge 5-0 Charleroi Charleroi
30/09 20:30 Charleroi Charleroi 3-3 Club Brugge Club Brugge
13/02 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 Charleroi Charleroi
11/09 20:00 Charleroi Charleroi 0-1 Club Brugge Club Brugge
10/09 19:30 Club Brugge Club Brugge 4-0 Charleroi Charleroi
12/04 20:00 Charleroi Charleroi 1-1 Club Brugge Club Brugge
09/11 15:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
15/03 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-2 Charleroi Charleroi
19/10 20:00 Charleroi Charleroi 2-3 Club Brugge Club Brugge
Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 18:15 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 20:45 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV
