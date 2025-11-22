Datum: 22/11/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 15

LIVE: Ousou helpt Club Brugge bijna een handje met owngoal

In zijn laatste wedstrijd van de heenronde ontvangt Club Brugge in Jan Breydel Charleroi. Knoopt blauw-zwart weer aan met een overwinning na de nederlaag op Anderlecht?

Tijd   39' 58" 
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
40
 Siquet wordt gevonden in het halve maantje door Vanaken, de knal van de rechtsachter van Club is te wild en gaat over.
38
 Corner voor Charleroi, Scheidler kopt met het achterhoofd op het dak van het doel.
36
 Charleroi staat snel aan de overkant, Mechele moet een voorzet van Guiagon wegkoppen.
35
 Onyedika dwingt een nieuwe corner af voor Club, Siquet trapt richting het penaltypunt en bereikt geen ploegmaat.
34
 Spileers liep Guiagon ook nog omver, scheidsrechter Bourdeaud'hui houdt het bij een waarschuwing.
33
 Forbs bleef even liggen na een trap op de voet van Guiagon. Het spel gaat wel verder en Charleroi versiert een corner.
29
 Ousou bijna met een owngoal
Diakhon gaat voorbij zijn man op links en zet voor, Ousou trapt de bal tegen paal. Bij een twee corner knalt Mechele Nzita omver, die even verzorging nodig heeft.
28
 Siquet probeert Forbs diep te sturen, maar zijn pass is iets te hard en gaat over de achterlijn.
26
 Seys zit er goed tussen met een tackle, maar de verderzetting van Diakhon komt er niet uit. Koné vermijdt een corner op een poging van Stankovic.
23
 Tresoldi kraakt zijn schot
Een verre ingooi van Siquet schiet door tot bij Tresoldi. Hij staat helemaal vrij in de zestien, maar Tresoldi kraakt zijn schot en de bal gaat naast.
21
 Nieuwe corner voor Club, Mechele kopt op de rand van de zestien weer in het pak. Spileers kan uiteindelijk uithalen, maar zijn schot wordt afgeblokt.
20
 Forbs dribbelt zich tot in de zestien van Charleroi, maar zijn laatste toets is iets te hard. De Portugees kan de bal niet meer binnenhouden.
18
 Aflegger voor Guiagon, zijn schot gaat een meter over twee naast.
16
 Opnieuw een overtreding op Diakhon, nu op de rand van de zestien. Gevaarlijk wordt het wel nooit.
15
 Snelle vrije trap voor Club na een overtreding op Diakhon, maar Stankovic kan niet afwerken. Bij de snelle tegenprik van Charleroi maakt Mechele het gevaar onschadelijk.
13
 Voorzet van Camara, Siquet kopt weg.
12
Club Brugge - Charleroi
10
 Stankovic op Koné
De corner van Siquet is veel beter dan die van Vanaken. Hij bereikt de vrijstaande Stankovic, die recht in de handen van Koné kopt.
9
 Voorzet van Siquet, Keita trapt half naast de bal die zo maar net nast gaat.
8
 De corner van Vanaken is te laag en wordt makkelijk weggewerkt door Charleroi.
8
 Met een een-twee zet Seys Diakhon voor doel, Ousou trapt de bal over de zijlijn.
6
 Tresoldi draait zich vrij in de zestien, Koné kan zijn schot in twee keer pakken.
5
 Voorzet van Nzita, Scheidler trapt naast de bal. De spits van Charleroi blijft liggen en zegt dat hij geraakt is, maar scheidsrechter Bourdeaud'hui geeft geen krimp.
3
 Daar is Club een eerste keer. Stankovic probeert de bal te plaatsen, maar zijn poging belandt op het dak van het doel.
2
 Nzita draait goed weg, maar Siquet zit ertussen en kan het gevaar van Charleroi onschadelijk maken.
1
 Club Brugge - Charleroi: 0-0
19:56
 Geen Tzolis bij Club Brugge
Tzolis zat in de selectie, maar moest ziek afhaken. Ordonez start ook op de bank, waardoor Spileers en Diakhon een basisplaats krijgen bij Club Brugge
Club Brugge: Nordin Jackers - Nicolò Tresoldi - Carlos Forbs - Raphael Onyedika - Hans Vanaken - Aleksandar Stankovic - Hugo Siquet - Brandon Mechele - Jorne Spileers - Joaquin Seys - Mamadou Diakhon
Bank: Zaid Romero - Joel Ordonez - Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Tristan Van Den Heuvel - Romeo Vermant - Gustaf Nilsson - Argus Vanden Driessche - Shandre Campbell

Charleroi: Mohamed Kone - Kevin Van Den Kerkhof - Aiham Ousou - Etienne Camara - Parfait Guiagon - Patrick Pflücke - Antoine Bernier - Aurélien Scheidler - Yacine Titraoui - Mardochee Nzita - Cheick Keita
Bank: Filip Szymczak - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Lewin Blum - Raymond Asante - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Martin Delavallee - Amine Boukamir - Nicolas Closset

Club Brugge Club Brugge
Jackers Nordin 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
Tresoldi Nicolò 6.7  
  • Schoten op doel: 1/2
Forbs Carlos 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Onyedika Raphael 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 33/36 (91.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Vanaken Hans 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Stankovic Aleksandar 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 20/21 (95.2%)
  • Schoten op doel: 2/4
Siquet Hugo 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 18/19 (94.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
Mechele Brandon 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 37/39 (94.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Spileers Jorne 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 34/37 (91.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
Seys Joaquin 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Sleutelpasses: 1
Diakhon Mamadou 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 17/19 (89.5%)
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
Romero Zaid  
Ordonez Joel  
Vetlesen Hugo  
Sandra Cisse  
Van Den Heuvel Tristan  
Vermant Romeo  
Nilsson Gustaf  
Vanden Driessche Argus  
Campbell Shandre  
 

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 7.5  
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Van Den Kerkhof Kevin 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Ousou Aiham 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Camara Etienne 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Guiagon Parfait 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
Pflücke Patrick 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Bernier Antoine 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
Scheidler Aurélien 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 3/9 (33.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Titraoui Yacine 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Nzita Mardochee 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 6/11 (54.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Keita Cheick 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
Bank
Szymczak Filip  
Gaudin Jules  
Colassin Antoine  
Blum Lewin  
Asante Raymond  
Boukamir Mehdi  
Khalifi Yassine  
Delavallee Martin  
Boukamir Amine  
Closset Nicolas  

Vooraf

LIVE Club Brugge-Charleroi: Knoopt blauw-zwart weer aan met zege in wedstrijd "van groot belang"?
LIVE Club Brugge-Charleroi: Knoopt blauw-zwart weer aan met zege in wedstrijd "van groot belang"?
Foto: © photonews

In zijn laatste wedstrijd van de heenronde ontvangt Club Brugge in Jan Breydel Charleroi. Knoopt blauw-zwart weer aan met een overwinning na de nederlaag op Anderlecht?

Net voor de interlandbreak verloor Club Brugge op het veld van Anderlecht, na nederlagen op KV Mechelen (2-1) en La Louvière (1-0) was het voor blauw-zwart al de derde verliespartij op verplaatsing dit seizoen. 

"We hebben de interlandbreak benut om een bredere analyse te maken van de voorbije weken en maanden", zei Nicky Hayen op zijn persconferentie vooraf. "Want die nederlaag in Anderlecht is heel hard aangekomen, het was nodig om iedereen weer eens op zijn plichten te wijzen."

Qua punten, 29 op 42, deed Club de jongste zes jaar nooit beter, maar de prestaties waren niet altijd top. "Het mag duidelijk zijn dat het globaal beter móet. Daarom is de partij tegen Charleroi van groot belang. Club Brugge is uit op eerherstel."

Veel blessures bij Club Brugge

Naast doelman Simon Mignolet liggen ook Ludovit Reis, Bjorn Meijer Kyriani Sabbe en Lynnt Audoor in de lappenmand. "Ik wil me niet verschuilen achter blessures of andere excuses. We gebruiken de jongens die er zijn", stelde Hayen. 

Van zijn laatste vier thuiswedstrijden tegen Charleroi won Club er drie, in januari 2023 werd het 2-2. De voorbije twee seizoenen won blauw-zwart twee keer met 4-2 van de Zebra's, houdt Club Brugge nu ook de drie punten thuis tegen ex-coach Rik De Mil? 

