LIVE: Genk vs een KVM vol vertrouwen voor een plek in de top 6: "Ze moeten hoger staan, maar ze staan er niet"

Beukt KRC Genk eindelijk de poort naar de top 6 in? Dat is alleszins wat tegen concurrent KVM op het spel staat.

Met een 4 op 6 in de JPL en tussendoor een knap Europees resultaat in Braga, lijken de ingrediënten aanwezig bij Genk om het seizoen nu toch definitief een positieve wending te laten nemen. Dat werd al eerder gedacht, maar inmiddels lijkt de ploeg van Thorsten Fink enkele stappen te hebben gezet. Alleen zou Genk op zijn minst in de top zes moeten staan: bij een thuiszege zondagmiddag is dat een feit.

Dan zou het voorbij Mechelen gaan, dat dankzij het behaalde punt tegen Union nu nog net voor de Genkenaars staat. Zoals voor iedere tegenstander dit seizoen is het ook voor KVM wennen om geen sterke, grote jongen in de spits bij Genk te zien lopen. Oh heeft toch een ander profiel. "Het is wel iemand die vorig seizoen al liet zien dat hij veel kwaliteiten heeft", is Fred Vanderbiest op zijn hoede.

Heymans geeft Genk iets extra

Iedereen weet dat het aan een zijden draadje hing of de Zuid-Koreaan bij Genk zou blijven. Daarna was het zoeken naar de vorm, maar inmiddels scoorde hij in de laatste drie matchen (alle competities inbegrepen). "Hij is niet die grote jongen in de spits, maar hij heeft wel présence, ook op fysiek vlak. Hij brengt ook diepgang. Vooral de terugkeer uit blessure van Heymans is een surplus gebleken voor het aanvallende geweld bij Genk."

Op basis van de onderlinge duels is het begrijpelijk dat Vanderbiest zich voorzichtig opstelt, maar vergis u niet: het geloof in een goed resultaat voor KV is er zeker. "Het staat buiten kijf dat Genk hoger moet staan en de capaciteiten hiervoor heeft, maar ze staan er niet. Als ploegen als La Louvière en Dender het hen moeilijk kunnen maken, ben ik ervan overtuigd dat wij dat ook kunnen."

Genk en KVM kampen met veel afwezigen

Bij Genk was de opsteker in aanloop naar dit duel de contractverlenging van Karetsas. Waar beide ploegen wel over kunnen klagen, is de overvolle ziekenboeg. Bij Genk geen Bangoura, El Ouahdi, Ito, Kayembe en Nkuba. Bij Mechelen geen Vanrafelghem, Ouahabi, Kireev, De Wolf, Teague en Özdemir. Volg KRC Genk - KV Mechelen vanaf 13u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!