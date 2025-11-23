Volg KRC Genk - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.
-
Datum: 23/11/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 15
Stadion: Cegeka Arena

RC Genk speelt thuis tegen KV Mechelen met een plek in de top 6 als inzet. Voorlopig heeft KVM één punt meer. Genk moet dus winnen en hoopt dat te doen met Steuckers en Sor in de basis. Bij Mechelen enkel een noodzakelijke wijziging, met Konaté in de basis in plaats van de geblesseerde Halhal.

Tijd   13:30 
Kevin Vanbuggenhout
13:23
 Hartelijk welkom vanuit de Cegeka Arena. Het is aftellen naar de eerste wedstrijd van de namiddag, die bepalend is voor hoe de top zes er zal uitzien. Met Kevin De Bruyne als aandachtige toeschouwer. Bij zijn ex-club Genk krijgt Steuckers de voorkeur op Karetsas. We volgen Genk - Mechelen zodadelijk samen met u op de voet.

Vooraf
KRC Genk (KRC Genk - KV Mechelen)
KRC Genk: Hendrik Van Crombrugge - Josue Ndenge Kongolo - Matte Smets - Mujaid Sadick Aliu - Yaimar Medina - Patrik Hrosovský - Bryan Heynen - Jarne Steuckers - Daan Heymans - Yira Collins Sor - Hyun-Gyu Oh
Bank: Konstantinos Karetsas - Ibrahima Sory Bangoura - Nikolas Sattlberger - Tobias Lawal - Lucca Kiaba Brughmans - Robin Mirisola - Ayumu Yokoyama - Noah Adedeji-Sternberg - Adrian Palacios - Jusef Erabi

KV Mechelen (KRC Genk - KV Mechelen)
KV Mechelen: Nacho Miras - Tommy St. Jago - Mory Konaté - Ian Struyf - Therence Koudou - Fredrik Hammar - Mathis Servais - Jose Marsa - Myron van Brederode - Lion Lauberbach - Benito Raman
Bank: Gora Diouf - Bilal Bafdili - Hassane Bandé - Tijn Van Ingelgom - Ian Truyf - Kerim Mrabti - Lovro Golic - Dikeni Salifou - Bill Antonio - Massimo Decoene

KRC Genk KRC Genk
Van Crombrugge Hendrik  
Ndenge Kongolo Josue  
Smets Matte  
Sadick Aliu Mujaid  
Medina Yaimar  
Hrosovský Patrik  
Heynen Bryan  
Steuckers Jarne  
Heymans Daan  
Sor Yira Collins  
Oh Hyun-Gyu  
Bank
Karetsas Konstantinos  
Bangoura Ibrahima Sory  
Sattlberger Nikolas  
Lawal Tobias  
Kiaba Brughmans Lucca  
Mirisola Robin  
Yokoyama Ayumu  
Adedeji-Sternberg Noah  
Palacios Adrian  
Erabi Jusef  
 

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho  
St. Jago Tommy  
Konaté Mory  
Struyf Ian  
Koudou Therence  
Hammar Fredrik  
Servais Mathis  
Marsa Jose  
van Brederode Myron  
Lauberbach Lion  
Raman Benito  
Bank
Diouf Gora  
Bafdili Bilal  
Bandé Hassane  
Van Ingelgom Tijn  
Truyf Ian  
Mrabti Kerim  
Golic Lovro  
Salifou Dikeni  
Antonio Bill  
Decoene Massimo  

Vooraf

LIVE: Genk vs een KVM vol vertrouwen voor een plek in de top 6: "Ze moeten hoger staan, maar ze staan er niet"
Foto: © photonews

Beukt KRC Genk eindelijk de poort naar de top 6 in? Dat is alleszins wat tegen concurrent KVM op het spel staat.

Met een 4 op 6 in de JPL en tussendoor een knap Europees resultaat in Braga, lijken de ingrediënten aanwezig bij Genk om het seizoen nu toch definitief een positieve wending te laten nemen. Dat werd al eerder gedacht, maar inmiddels lijkt de ploeg van Thorsten Fink enkele stappen te hebben gezet. Alleen zou Genk op zijn minst in de top zes moeten staan: bij een thuiszege zondagmiddag is dat een feit.

Dan zou het voorbij Mechelen gaan, dat dankzij het behaalde punt tegen Union nu nog net voor de Genkenaars staat. Zoals voor iedere tegenstander dit seizoen is het ook voor KVM wennen om geen sterke, grote jongen in de spits bij Genk te zien lopen. Oh heeft toch een ander profiel. "Het is wel iemand die vorig seizoen al liet zien dat hij veel kwaliteiten heeft", is Fred Vanderbiest op zijn hoede.

Heymans geeft Genk iets extra

Iedereen weet dat het aan een zijden draadje hing of de Zuid-Koreaan bij Genk zou blijven. Daarna was het zoeken naar de vorm, maar inmiddels scoorde hij in de laatste drie matchen (alle competities inbegrepen). "Hij is niet die grote jongen in de spits, maar hij heeft wel présence, ook op fysiek vlak. Hij brengt ook diepgang. Vooral de terugkeer uit blessure van Heymans is een surplus gebleken voor het aanvallende geweld bij Genk."

Op basis van de onderlinge duels is het begrijpelijk dat Vanderbiest zich voorzichtig opstelt, maar vergis u niet: het geloof in een goed resultaat voor KV is er zeker. "Het staat buiten kijf dat Genk hoger moet staan en de capaciteiten hiervoor heeft, maar ze staan er niet. Als ploegen als La Louvière en Dender het hen moeilijk kunnen maken, ben ik ervan overtuigd dat wij dat ook kunnen."

Genk en KVM kampen met veel afwezigen

Bij Genk was de opsteker in aanloop naar dit duel de contractverlenging van Karetsas. Waar beide ploegen wel over kunnen klagen, is de overvolle ziekenboeg. Bij Genk geen Bangoura, El Ouahdi, Ito, Kayembe en Nkuba. Bij Mechelen geen Vanrafelghem, Ouahabi, Kireev, De Wolf, Teague en Özdemir. Volg KRC Genk - KV Mechelen vanaf 13u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Prono KRC Genk - KV Mechelen

KRC Genk wint
Gelijk
KRC Genk KRC Genk wint Gelijk KV Mechelen KV Mechelen wint
77.85% 18.46% 3.69%
Populairste
2-1
(146x)		 2-0
(35x)		 1-1
(33x)

Vergelijking KRC Genk - KV Mechelen

Positie

7
6

Punten

20
21

Gewonnen

5
5

Verloren

4
3

Gescoorde doelpunten

19
19

Doelpunten tegen

18
17

Gele kaarten

23
33

Rode kaarten

1
0

Onderlinge duels gewonnen

25
10
10
18/01 18:15 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 KRC Genk KRC Genk
28/09 16:00 KRC Genk KRC Genk 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
11/02 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KRC Genk KRC Genk
22/10 13:30 KRC Genk KRC Genk 4-0 KV Mechelen KV Mechelen
17/02 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 KRC Genk KRC Genk
28/10 20:45 KRC Genk KRC Genk 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
21/05 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 KRC Genk KRC Genk
29/04 20:45 KRC Genk KRC Genk 4-2 KV Mechelen KV Mechelen
16/02 18:45 KRC Genk KRC Genk 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
05/12 21:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KRC Genk KRC Genk
04/03 18:00 KRC Genk KRC Genk 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
30/01 16:15 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 KRC Genk KRC Genk
20/09 18:15 KRC Genk KRC Genk 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
03/08 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 3-1 KRC Genk KRC Genk
20/07 20:30 KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
02/12 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 3-2 KRC Genk KRC Genk
29/11 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1P KRC Genk KRC Genk
26/08 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
28/01 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KRC Genk KRC Genk
02/10 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
23/01 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KRC Genk KRC Genk
18/09 20:30 KRC Genk KRC Genk 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
24/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
18/04 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 4-0 KRC Genk KRC Genk
23/11 18:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
27/07 14:30 KV Mechelen KV Mechelen 3-1 KRC Genk KRC Genk
04/12 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 KRC Genk KRC Genk
26/01 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 KRC Genk KRC Genk
26/01 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 KRC Genk KRC Genk
29/09 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
29/09 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
25/01 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 3-2 KRC Genk KRC Genk
27/08 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
19/02 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
01/10 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 KRC Genk KRC Genk
07/03 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 KRC Genk KRC Genk
19/10 19:30 KV Mechelen KV Mechelen 3-6 KRC Genk KRC Genk
18/10 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
23/05 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 KRC Genk KRC Genk
27/02 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 KRC Genk KRC Genk
04/10 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
16/03 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 KRC Genk KRC Genk
06/10 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
26/04 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-6 KRC Genk KRC Genk
23/11 20:00 KRC Genk KRC Genk 9-0 KV Mechelen KV Mechelen
Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 13:30 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 18:30 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 19:15 STVV STVV
