Datum: 23/11/2025 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 15

LIVE: La Louvière wil Anderlecht heel hoog opvangen

Vanavond om 18u30 trekt Anderlecht naar de Easi Arena voor een duel dat sportief én emotioneel geladen belooft te worden. Twee weken na de zege in de topper tegen Club Brugge willen de Brusselaars hun sterke vorm doortrekken.

Tijd   11' 47" 
Johan Walckiers
11
 Hazard stuurt Bertaccini weg, maar Liongola verdedigt heel goed en tackelt perfect in de zestien.
9
 Anderlecht heeft het niet makkelijk. Achteraan staat het als een huis bij La Louvière.
5
 Een fout op Bertaccini op een aardige positie voor een vrije trap.
3
 Bertaccini probeert de lijn af te gaan, maar wordt hardhandig gestopt. Geen fout.
1
 La Louvière gaat heel hoog staan bij balbezit Anderlecht. Dat is toch wel al verrassend.
1
 La Louvière - Anderlecht: 0-0
18:21
 Het is Sardella die centraal gaat spelen. Camara blijft zo op rechts en Augustinsson op links.
18:20
 Remco Evenepoel komt zo dadelijk de aftrap geven.
18:20
La Louvière (La Louvière - Anderlecht)
La Louvière: Marcos Hernán Peano - Djibril Alain Lamego - Yllan Okou - Wagane Faye - Thierry Lutonda - Maxime Pau - Joël Ito - Sami Lahssaini - Jordi Liongola - Jerry Afriyie - Oucasse Mendy
Bank: Celestin De Schrevel - Nolan Gillot - Alexis Beka Beka - Pape Moussa Fall - Samuel Gueulette - Mohamed Yaya Guindo - Théo Epailly - Maxence Maisonneuve - Dario Benavides

Anderlecht (La Louvière - Anderlecht)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ludwig Augustinsson - Marco Kana - Killian Sardella - Ilay Camara - Nathan-Dylan Saliba - Nathan De Cat - Nilson Angulo - Thorgan Hazard - Adriano Bertaccini - Mihajlo Cvetkovic
Bank: Moussa N'Diaye - Yari Verschaeren - Mihajlo Ilic - Mads Kikkenborg - Enric Llansana - Mario Stroeykens - Ali Maamar - Tristan Degreef - Ibrahim Kanate

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán  
Alain Lamego Djibril  
Okou Yllan  
Faye Wagane  
Lutonda Thierry  
Pau Maxime  
Ito Joël  
Lahssaini Sami  
Liongola Jordi  
Afriyie Jerry  
Mendy Oucasse  
Bank
De Schrevel Celestin  
Gillot Nolan  
Beka Beka Alexis  
Moussa Fall Pape  
Gueulette Samuel  
Yaya Guindo Mohamed  
Epailly Théo  
Maisonneuve Maxence  
Benavides Dario  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin  
Augustinsson Ludwig  
Kana Marco  
Sardella Killian  
Camara Ilay  
Saliba Nathan-Dylan  
De Cat Nathan  
Angulo Nilson  
Hazard Thorgan  
Bertaccini Adriano  
Cvetkovic Mihajlo  
Bank
N'Diaye Moussa  
Verschaeren Yari  
Ilic Mihajlo  
Kikkenborg Mads  
Llansana Enric  
Stroeykens Mario  
Maamar Ali  
Degreef Tristan  
Kanate Ibrahim  

Vooraf

LIVE: Kan Anderlecht de valkuil van de Easi Arena wel ontwijken? "Iedereen heeft het er moeilijk"
Foto: © photonews

Vanavond om 18u30 trekt Anderlecht naar de Easi Arena voor een duel dat sportief én emotioneel geladen belooft te worden. Twee weken na de zege in de topper tegen Club Brugge willen de Brusselaars hun sterke vorm doortrekken.

La Louvière, dat net voor de interlandbreak onderuitging bij Antwerp, aast op een prestigieuze thuiszege tegen het in vorm verkerende paars-wit. Anderlecht reist met vertrouwen af naar Henegouwen. De ploeg van Besnik Hasi – die opnieuw kan rekenen op een bloeiende aanval – boekte twee competitieoverwinningen op rij en lijkt helemaal in de juiste flow te zitten.

La Louvière wil nog een prestigezege

Met 21 gemaakte doelpunten heeft RSCA bovendien veel meer slagkracht dan de thuisploeg, al blijft het defensief verschil tussen beide teams verrassend klein. Bij La Louvière heerst ondanks de nederlaag in Antwerp geen dramatiek.

Coach Frédéric Taquin noemde de 0-2 vooral “het gevolg van een beslissing die de match brak”, verwijzend naar de rode kaart voor Owen Maës, die vanavond geschorst is. De Loups hebben echter al vaker bewezen dat ze thuis verrassend uit de hoek kunnen komen: Charleroi, Club Brugge, Cercle Brugge en zelfs Union konden dat al ondervinden.

Taquin is ambitieus maar realistisch: “Het is een eer om Anderlecht te ontvangen. We weten dat ze in vorm zijn, maar thuis hebben we al getoond dat we tegen iedereen kunnen meestrijden. Als we de ruimtes klein houden en onze momenten grijpen, hebben we onze kans.” Vooral de snelheid en diepgang van Anderlecht baren hem zorgen: “Het minste gaatje wordt afgestraft.”

Iedereen heeft het moeilijk in de Easi Arena

Silvio Proto – die deze zomer overstapte van La Louvière naar Anderlecht om de keepers te leiden – waarschuwt zijn nieuwe club voor een moeilijke avond. “De Easi Arena is een klein, heet stadion zonder piste, totaal anders dan het Tivoli. Veel ploegen gaan zich hier nog pijn doen. La Louvière is veel verder dan enkele jaren geleden; het is een volwassen ploeg geworden.”

Met het aanvalstrio Bertaccini–Cvetkovic voorin, Hazard in vrije rol en De Cat die de lijnen uitzet, heeft Anderlecht wel de wapens om de thuisploeg op snelheid en techniek te kloppen. Maar de Loups hebben bewezen dat ze grote teams kunnen ontregelen. Eén ding is zeker: wie verwacht dat Anderlecht dit varkentje zomaar even wast, onderschat de realiteit in de Easi Arena. Het belooft een geladen, intens en mogelijk verrassend duel te worden.

