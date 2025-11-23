LIVE: Felice Mazzu wil ook tegen ex-club en revelatie STVV doorstomen

Normaal gezien zijn we niet echt aan trainersontslagen of veranderingen tijdens een seizoen. Zelden heeft dat een echte impact. Bij OH Leuven mogen ze de laatste weken echter wél in de handen wrijven.

OH Leuven en STVV sluiten aan Den Dreef in Leuven de heenronde van de Belgische competitie af. De Leuvenaars hebben ondertussen 15 punten en mogen daar onder meer Felice Mazzu voor danken.

Sinds hij kwam ter vervanging van David Hubert hebben ze nog geen punten laten liggen én wisten ze ook in de Beker van België door te stoten. Met de komst van ex-ploeg STVV heeft Mazzu nog een extra incentive om nog een weekje langer ongeslagen te blijven.

Kanaries zijn de revelatie onder Wouter Vrancken

"Ik zal mijn leven geven voor deze club", had Mazzu in zijn eerste interview op de webstek van de Leuvenaars al gezegd. “Ik wil meer vuur en grinta in de groep brengen." Tot dusver lijkt dat allemaal te lukken.

De Kanaries zijn onder Wouter Vrancken dan weer een revelatie dit seizoen. Doordat Gent, Zulte Waregem, Standard en Charleroi al geen driepunter wisten te pakken dit weekend kunnen ze in de strijd om de top-6 een zaak doen en wat steviger in die top-6 gaan plaatsnemen.

Wat gaat het geven in het King Power @ Den Dreef? Dat gaan we weten vanaf 19.15 uur. Wij zijn ter plaatse om u van een liveverslag, een verslag en de meest snedige reacties te voorzien.