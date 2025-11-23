Volg OH Leuven - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15.
-
Datum: 23/11/2025 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 15
LIVE: Felice Mazzu wil ook tegen ex-club en revelatie STVV doorstomen
Foto: © photonews

Normaal gezien zijn we niet echt aan trainersontslagen of veranderingen tijdens een seizoen. Zelden heeft dat een echte impact. Bij OH Leuven mogen ze de laatste weken echter wél in de handen wrijven.

OH Leuven en STVV sluiten aan Den Dreef in Leuven de heenronde van de Belgische competitie af. De Leuvenaars hebben ondertussen 15 punten en mogen daar onder meer Felice Mazzu voor danken.

Sinds hij kwam ter vervanging van David Hubert hebben ze nog geen punten laten liggen én wisten ze ook in de Beker van België door te stoten. Met de komst van ex-ploeg STVV heeft Mazzu nog een extra incentive om nog een weekje langer ongeslagen te blijven.

Kanaries zijn de revelatie onder Wouter Vrancken

"Ik zal mijn leven geven voor deze club", had Mazzu in zijn eerste interview op de webstek van de Leuvenaars al gezegd. “Ik wil meer vuur en grinta in de groep brengen." Tot dusver lijkt dat allemaal te lukken.

De Kanaries zijn onder Wouter Vrancken dan weer een revelatie dit seizoen. Doordat Gent, Zulte Waregem, Standard en Charleroi al geen driepunter wisten te pakken dit weekend kunnen ze in de strijd om de top-6 een zaak doen en wat steviger in die top-6 gaan plaatsnemen.

Wat gaat het geven in het King Power @ Den Dreef? Dat gaan we weten vanaf 19.15 uur. Wij zijn ter plaatse om u van een liveverslag, een verslag en de meest snedige reacties te voorzien.

Prono OH Leuven - STVV

OH Leuven wint
Gelijk
STVV wint
OH Leuven OH Leuven wint Gelijk STVV STVV wint
30.17% 40.68% 29.15%
Populairste
1-1
(71x)		 2-1
(60x)		 1-2
(49x)

Vergelijking OH Leuven - STVV

Positie

13
4

Punten

15
24

Gewonnen

4
7

Verloren

7
4

Gescoorde doelpunten

15
19

Doelpunten tegen

22
16

Gele kaarten

41
22

Rode kaarten

1
1

Onderlinge duels gewonnen

7
7
14
16/03 18:30 OH Leuven OH Leuven 3-2 STVV STVV
15/09 16:00 STVV STVV 2-1 OH Leuven OH Leuven
17/05 20:45 STVV STVV 1-1 OH Leuven OH Leuven
20/04 16:00 OH Leuven OH Leuven 1-0 STVV STVV
09/12 18:15 STVV STVV 1-1 OH Leuven OH Leuven
22/10 19:15 OH Leuven OH Leuven 4-0 STVV STVV
28/01 18:15 OH Leuven OH Leuven 1-1 STVV STVV
22/10 18:15 STVV STVV 0-0 OH Leuven OH Leuven
20/02 21:00 STVV STVV 2-0 OH Leuven OH Leuven
24/10 21:00 OH Leuven OH Leuven 4-1 STVV STVV
17/01 20:45 STVV STVV 3-1 OH Leuven OH Leuven
23/11 20:45 OH Leuven OH Leuven 2-2 STVV STVV
25/09 20:30 STVV STVV 2-0 OH Leuven OH Leuven
19/09 20:30 STVV STVV 4-2* OH Leuven OH Leuven
26/12 20:30 STVV STVV 2-2 OH Leuven OH Leuven
29/08 18:00 OH Leuven OH Leuven 1-0 STVV STVV
18/01 15:00 OH Leuven OH Leuven 2-3 STVV STVV
02/09 20:30 STVV STVV 3-2 OH Leuven OH Leuven
15/05 20:30 STVV STVV 2-1 OH Leuven OH Leuven
11/05 15:00 OH Leuven OH Leuven 0-1 STVV STVV
25/05 15:00 OH Leuven OH Leuven 1-0 STVV STVV
30/03 17:00 STVV STVV 1-0 OH Leuven OH Leuven
21/03 20:30 OH Leuven OH Leuven 3-1 STVV STVV
26/11 20:00 STVV STVV 2-1 OH Leuven OH Leuven
17/07 19:00 OH Leuven OH Leuven 0-1 STVV STVV
11/07 19:00 OH Leuven OH Leuven 1-2 STVV STVV
27/12 20:00 STVV STVV 1-0 OH Leuven OH Leuven
13/08 20:00 OH Leuven OH Leuven 1-3 STVV STVV
Fans STVV tonen weer creatief stukje 'Belgisch denken' met busreis van 4,5 kilometer

21/11 1

De STVV-supporters reizen zondag massaal naar Leuven voor de uitmatch tegen OHL, maar opvallend: niet alleen uit Limburg. Supportersclub 'De Vaartrakkers' legt namelijk een...

STVV krijgt heel goed nieuws te horen voor clash met OHL

22/11

STVV sluit de heenronde af op het veld van OH Leuven, waar het voormalig trainer Felice Mazzu terug ontmoet. De Truienaars krijgen vooraf goed nieuws: twee sleutelspelers m...

Middenvelder legt uit waarom STVV blijft verrassen dit seizoen

22/11 1

STVV kan terugblikken op een knappe heenronde. Wat er zondag tegen OH Leuven ook gebeurt, de Limburgers overtreffen alle verwachtingen. Met goed voetbal en een sterke groep...

Franky Van der Elst komt met duidelijke waarschuwing voor Felice Mazzu, die "overpresteert" met OHL

11:30

Felice Mazzu heeft OH Leuven meteen nieuw leven ingeblazen. Onder de nieuwe coach pakte OHL twee opeenvolgende zeges, waardoor de negatieve spiraal doorbroken leek en het g...

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 13:30 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 18:30 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 19:15 STVV STVV
