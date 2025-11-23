Datum: 23/11/2025 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 15

LIVE: Tijd begint te dringen voor OH Leuven tegen STVV

Normaal gezien zijn we niet echt aan trainersontslagen of veranderingen tijdens een seizoen. Zelden heeft dat een echte impact. Bij OH Leuven mogen ze de laatste weken echter wél in de handen wrijven. Volg de match hier LIVE en op de voet!

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   86' 53" 
Aernout Van Lindt vanuit Leuven
Discussieer live mee! Lees 1 reacties...
85
  Gele kaart voor Jovan Mijatovic
85
 De potjes van Mijatovic koken over. Hij krijgt geel.
82
 De pottekesstamp gaat onverminderd verder. Aan gretigheid geen gebrek, nu nog kansen ...
81
  Gele kaart voor Kaito Matsuzawa
79
 Corners, vrije trappen, voorzetten. Genoeg dreiging van de Leuvenaars, maar in de fase van de waarheid zet er niemand zijn hoofd tegen.
78
 Vervangen Arbnor Muja
Ingevallen Kaito Matsuzawa
77
 Vervangen Ryotaro Ito
Ingevallen Ryan Merlen
76
 Opoku laat zich eens zien. Zijn schot wordt door Kokubo onder de lat vandaag gehaald. De corner levert niets op.
74
 Echt een enerverende tweede helft met al die foutjes en spelers die blijven liggen. Krijgen we ook nog iets?
73
 Vervangen Thibaud Verlinden
Ingevallen Henok Teklab
73
 Vervangen Chukwubuikem Ikwuemesi
Ingevallen Jovan Mijatovic
72
 En nog eens een schot van Verlinden, maar in het blok deze keer.
70
 De vrije trap zelf is - net als de rest van de tweede helft - een beetje much ado about nothing.
69
 Het publiek gaat helemaal uit zijn plaat. Eerst blijft Kokubo liggen, daarna is er een fout van Maertens aan de rand van de zestien en ook nog geel voor Mazzu.
67
 Ikwuemesi gaat tegen de vlakte en roept om een strafschop, maar daar gaat Bert Verbeke alvast niet op in.
64
 Leysen moet nog eens een bal wegtrappen. Passje van Ito ondertussen, maar opnieuw niemand die er genoeg in gelooft.
61
 Vervangen Lukasz Lakomy
Ingevallen Wouter George
61
 Uur ver. OH Leuven probeert iets op poten te zetten, maar echt gevaarlijk waren ze nog niet.
58
 Neen, de tweede helft is voorlopig vooral op elkaar schoppen in plaats van op de bal - uiteraard is dat een hyperbool.
55
 En nu een stevige por van Yamamoto bij Verstraete. Een bitse tweede helft toch wel.
53
 Doelman Tobe Leysen heeft wel wat bal mee, maar toch ook heel veel Goto bij het heel ver uitkomen. Die is aangeslagen.
51
 Verlinden pakt uit met een tackle en krijgt geel. "Op de bal", claimt hij zelf.
50
  Gele kaart voor Thibaud Verlinden
48
 Diepe bal op Maertens, uiteindelijk de voorzet van Verlinden weggekopt en het schot van Verstraete over de kooi van Kokubo!
46
 Vervangen Óscar Gil Regaño
Ingevallen Davis Opoku
46
 En de bal rolt opnieuw in Leuven!
45+20
 En zo gaan we rusten met 1-2. Wat krijgen we nog na de pauze?


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45+4

Goal 		Doelpunt van Thibaud Verlinden (Lukasz Lakomy)
45+4
 Heerlijke pegel en zo alsnog de 1-2. We hebben opnieuw een match!
45+2
 Krijgen we nog iets in de extra minuten? STVV monopoliseert de bal en wil gaan aanvallen.
45
 We krijgen 5 minuten blessuretijd.
44
 Het VAR-moment en dergelijke zorgt ongetwijfeld voor flink wat extra tijd in de eerste helft.
41

Goal 		Doelpunt van Ilias Sebaoui (Rihito Yamamoto)
41
 Boem! Uit het boekje maken ze er bij STVV 0-2 van. Heel veel ruimte voor doel en Sebaoui kan makkelijk voorbij Leysen duwen.
40
  Gele kaart voor Ewoud Pletinckx
38
 Daar zijn de Leuvenaars opnieuw, maar een slordige bal later zijn ze hem alweer kwijt over de zijlijn. Aardige partij, dat wel!
36
 Leuven wil gaan aanvallen, maar krijgt de fout tegen en is daar niet mee opgezet.
33
 Akimoto brengt zichzelf bijna in de problemen, maar kan nog achteruitspelen naar Leysen. Even later dreiging van Maertens aan de overkant. Het gaat goed op en neer.
30
 En daar is Maertens nog een keer! Deze keer is het Kokubo die in corner kan duwen!
28
 Vervangen Taiga Hata
Ingevallen Visar Musliu
27
 Kopbal Pletinckx! Hij raakt daarbij ook een speler van STVV en dus wordt het boeltje afgefloten.
24
 Aan de overkant dé kans voor Maertens. Hij trapt van héél dichtbij nog héél hoog over. Wat een gemiste kans.
21

Goal 		Doelpunt van Ryotaro Ito (Penalty)
21

Penalty 		Penalty voor STVV
Ryotaro Ito gaat achter de bal staan. Hij doet het met een panenka! STVV op voorsprong!
20
 Krijgen we een penalty voor STVV? De VAR is het aan het nakijken...
Verbeke wordt naar het scherm geroepen. Krijgen we een elfmeter? De ref beslist snel en legt de bal op de stip!
19
 Vrije trap voor STVV, maar we zijn even aan het wachten. Gaat de VAR een strafschop geven? Het is lang wachten.
16
 STVV met een kans, duidelijk buitenspel leek dat. Daarna een screen gezet in het uitvoetballen van Leuven, waardoor een Kanarie blijft liggen. De rush van Akimoto bewonderingswaardig, de kopbal uiteindelijk te zwak.
14
 Slordig uitvoetballen van OH Leuven. Ito met een doorsteekpass, maar niemand volgde snel genoeg.
12
 Maertens kwiek bij een bal. Hij trapt, maar op het hoofd van Kokubo en zo in corner verwerkt.
9
 Plots een schot uit het niets van STVV, maar Leysen bokst heerlijk weg.
7
 Sebaoui heeft wat ruimte om uit te halen, maar zijn pegel gaat heel ver naast.
6
 Beide ploegen hanteren een vrij direct en verticaal spel in deze eerste minuten. Zo kan het een aangenaam kijkstuk worden.
3
 En aan de overkant is er meteen Goto met een lob over de doelman, net naast! Ook gefloten voor buitenspel, maar toch een grote kans.
1
 De bal rolt in Leuven. De thuisploeg meteen ten strijde, maar de voorzet vanop links gaat net voorlangs. Als daar iemand de kop tegen zet ...
1
 OH Leuven - STVV: 0-0
18:47
 Welkom vanuit Leuven. Alvast één grote verandering in de perszaal: het principe 'ene met hesp en ene met kees' (een verwijzing naar Big Bill) is qua sandwiches 'ene met hesp en ene met krabsalaat' geworden.

Vooraf
OH Leuven verloor nog geen punten onder nieuwe coach Felice Mazzu. Die maakt wel vier wissels. Vlietinck en Maziz zijn geblesseerd, Nyakossi en George zitten op de bank tegen STVV. Daar vervangt Robert-Jan Vanwesemael de geblesseerde Simen Juklerød.
Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

OH Leuven OH Leuven
Leysen Tobe 90' 6.82 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Akimoto Takahiro 90' 6.92 -
  • Nauwkeurige passes: 29/34 (85.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Dussenne Noë 90' 6.25 -
  • Nauwkeurige passes: 45/54 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/14 (42.9%)
Meer statistieken
Pletinckx Ewoud   90' 6.28 -
  • Nauwkeurige passes: 44/47 (93.6%)
Meer statistieken
Gil Regaño Óscar 45' 6.08 -
  • Nauwkeurige passes: 10/16 (62.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Verlinden Thibaud  73' 7.68 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/14 (50%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Verstraete Birger 90' 6.09 -
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Lakomy Lukasz A 61' 6.89 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/27 (74.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Ikwuemesi Chukwubuikem 73' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Maertens Mathieu 90' 6.34 -
  • Nauwkeurige passes: 16/22 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Kaba Sory 90' 6.48 -
  • Nauwkeurige passes: 12/20 (60%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Bank
Ominami Takuma 0'  
George Wouter 29' 6.56 -
  • Nauwkeurige passes: 12/12 (100%)
  • Sleutelpasses: 3
Meer statistieken
Karim Traoré Abdoul 0'  
Teklab Henok 17' 6.02 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Prévôt Maxence Andre 0'  
Mijatovic Jovan 17' 6.42 -
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Nyakossi Roggerio 0'  
Gigot Milan 0'  
Opoku Davis 45' 6.19 -
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
Meer statistieken
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 7.56 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/17 (35.3%)
Meer statistieken
Hata Taiga 28' 6.19 -
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
Meer statistieken
Taniguchi Shogo 90' 6.87 -
  • Nauwkeurige passes: 39/42 (92.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Van Helden Rein 90' 6.81 -
  • Nauwkeurige passes: 50/56 (89.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/12 (41.7%)
Meer statistieken
Vanwesemael Robert-Jan 90' 6.09 -
  • Nauwkeurige passes: 29/38 (76.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Sissako Abdoulaye 90' 6.62 -
  • Nauwkeurige passes: 28/30 (93.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Sebaoui Ilias 90' 8.09 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Ito Ryotaro 77' 7.3 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 28/37 (75.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Yamamoto Rihito A 90' 7.16 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Muja Arbnor 78' 6.45 -
  • Nauwkeurige passes: 32/36 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Meer statistieken
Goto Keisuke 90' 5.84 -
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Ferrari Andres 0'  
Delpupo Isaias 0'  
Merlen Ryan 13' 6.19 -
Meer statistieken
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Musliu Visar 62' 6.75 -
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
Meer statistieken
Diriken Alouis 0'  
Lambotte Hugo 0'  
Matsuzawa Kaito   12' 6.32 -
Meer statistieken

Vooraf

Deze pagina is niet zichtbaar voor de gewone bezoeker!

https://www.voetbalkrant.com/nieuws/2025-11-23/live-felice-mazzu-wil-ook-tegen-ex-club-en-revelatie-stvv-doorstomen?1160076
LIVE: Felice Mazzu wil ook tegen ex-club en revelatie STVV doorstomen
LIVE: Felice Mazzu wil ook tegen ex-club en revelatie STVV doorstomen
Foto: © photonews

Normaal gezien zijn we niet echt aan trainersontslagen of veranderingen tijdens een seizoen. Zelden heeft dat een echte impact. Bij OH Leuven mogen ze de laatste weken echter wél in de handen wrijven.

OH Leuven en STVV sluiten aan Den Dreef in Leuven de heenronde van de Belgische competitie af. De Leuvenaars hebben ondertussen 15 punten en mogen daar onder meer Felice Mazzu voor danken.

Sinds hij kwam ter vervanging van David Hubert hebben ze nog geen punten laten liggen én wisten ze ook in de Beker van België door te stoten. Met de komst van ex-ploeg STVV heeft Mazzu nog een extra incentive om nog een weekje langer ongeslagen te blijven.

Kanaries zijn de revelatie onder Wouter Vrancken

"Ik zal mijn leven geven voor deze club", had Mazzu in zijn eerste interview op de webstek van de Leuvenaars al gezegd. “Ik wil meer vuur en grinta in de groep brengen." Tot dusver lijkt dat allemaal te lukken.

De Kanaries zijn onder Wouter Vrancken dan weer een revelatie dit seizoen. Doordat Gent, Zulte Waregem, Standard en Charleroi al geen driepunter wisten te pakken dit weekend kunnen ze in de strijd om de top-6 een zaak doen en wat steviger in die top-6 gaan plaatsnemen.

Wat gaat het geven in het King Power @ Den Dreef? Dat gaan we weten vanaf 19.15 uur. Wij zijn ter plaatse om u van een liveverslag, een verslag en de meest snedige reacties te voorzien.

Fans STVV tonen weer creatief stukje 'Belgisch denken' met busreis van 4,5 kilometer

Fans STVV tonen weer creatief stukje 'Belgisch denken' met busreis van 4,5 kilometer

21/11 1

De STVV-supporters reizen zondag massaal naar Leuven voor de uitmatch tegen OHL, maar opvallend: niet alleen uit Limburg. Supportersclub 'De Vaartrakkers' legt namelijk een...

STVV krijgt heel goed nieuws te horen voor clash met OHL

STVV krijgt heel goed nieuws te horen voor clash met OHL

22/11

STVV sluit de heenronde af op het veld van OH Leuven, waar het voormalig trainer Felice Mazzu terug ontmoet. De Truienaars krijgen vooraf goed nieuws: twee sleutelspelers m...

Middenvelder legt uit waarom STVV blijft verrassen dit seizoen

Middenvelder legt uit waarom STVV blijft verrassen dit seizoen

22/11 1

STVV kan terugblikken op een knappe heenronde. Wat er zondag tegen OH Leuven ook gebeurt, de Limburgers overtreffen alle verwachtingen. Met goed voetbal en een sterke groep...

Franky Van der Elst komt met duidelijke waarschuwing voor Felice Mazzu, die "overpresteert" met OHL

Franky Van der Elst komt met duidelijke waarschuwing voor Felice Mazzu, die "overpresteert" met OHL

11:30

Felice Mazzu heeft OH Leuven meteen nieuw leven ingeblazen. Onder de nieuwe coach pakte OHL twee opeenvolgende zeges, waardoor de negatieve spiraal doorbroken leek en het g...

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 1-2 STVV STVV
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved