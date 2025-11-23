LIVE: Tijd begint te dringen voor OH Leuven tegen STVV

|
|
Aernout Van Lindt vanuit Leuven
|
|
85
|
Gele kaart voor Jovan Mijatovic
|
85
|
De potjes van Mijatovic koken over. Hij krijgt geel.
|
|
82
|
De pottekesstamp gaat onverminderd verder. Aan gretigheid geen gebrek, nu nog kansen ...
|
81
|
Gele kaart voor Kaito Matsuzawa
|
79
|
Corners, vrije trappen, voorzetten. Genoeg dreiging van de Leuvenaars, maar in de fase van de waarheid zet er niemand zijn hoofd tegen.
|
78
|
Arbnor Muja
Kaito Matsuzawa
|
77
|
Ryotaro Ito
Ryan Merlen
|
76
|
Opoku laat zich eens zien. Zijn schot wordt door Kokubo onder de lat vandaag gehaald. De corner levert niets op.
|
|
74
|
Echt een enerverende tweede helft met al die foutjes en spelers die blijven liggen. Krijgen we ook nog iets?
|
73
|
Thibaud Verlinden
Henok Teklab
|
73
|
Chukwubuikem Ikwuemesi
Jovan Mijatovic
|
72
|
En nog eens een schot van Verlinden, maar in het blok deze keer.
|
70
|
De vrije trap zelf is - net als de rest van de tweede helft - een beetje much ado about nothing.
|
69
|
Het publiek gaat helemaal uit zijn plaat. Eerst blijft Kokubo liggen, daarna is er een fout van Maertens aan de rand van de zestien en ook nog geel voor Mazzu.
|
67
|
Ikwuemesi gaat tegen de vlakte en roept om een strafschop, maar daar gaat Bert Verbeke alvast niet op in.
|
64
|
Leysen moet nog eens een bal wegtrappen. Passje van Ito ondertussen, maar opnieuw niemand die er genoeg in gelooft.
|
61
|
Lukasz Lakomy
Wouter George
|
61
|
Uur ver. OH Leuven probeert iets op poten te zetten, maar echt gevaarlijk waren ze nog niet.
|
|
58
|
Neen, de tweede helft is voorlopig vooral op elkaar schoppen in plaats van op de bal - uiteraard is dat een hyperbool.
|
55
|
En nu een stevige por van Yamamoto bij Verstraete. Een bitse tweede helft toch wel.
|
53
|
Doelman Tobe Leysen heeft wel wat bal mee, maar toch ook heel veel Goto bij het heel ver uitkomen. Die is aangeslagen.
|
51
|
Verlinden pakt uit met een tackle en krijgt geel. "Op de bal", claimt hij zelf.
|
50
|
Gele kaart voor Thibaud Verlinden
|
48
|
Diepe bal op Maertens, uiteindelijk de voorzet van Verlinden weggekopt en het schot van Verstraete over de kooi van Kokubo!
|
46
|
Óscar Gil Regaño
Davis Opoku
|
46
|
En de bal rolt opnieuw in Leuven!
|
45+20
|
En zo gaan we rusten met 1-2. Wat krijgen we nog na de pauze?
|
|
Rust
|
|
45+4
|
Doelpunt van Thibaud Verlinden (Lukasz Lakomy)
|
45+4
|
Heerlijke pegel en zo alsnog de 1-2. We hebben opnieuw een match!
|
45+2
|
Krijgen we nog iets in de extra minuten? STVV monopoliseert de bal en wil gaan aanvallen.
|
45
|
We krijgen 5 minuten blessuretijd.
|
44
|
Het VAR-moment en dergelijke zorgt ongetwijfeld voor flink wat extra tijd in de eerste helft.
|
41
|
Doelpunt van Ilias Sebaoui (Rihito Yamamoto)
|
41
|
Boem! Uit het boekje maken ze er bij STVV 0-2 van. Heel veel ruimte voor doel en Sebaoui kan makkelijk voorbij Leysen duwen.
|
40
|
Gele kaart voor Ewoud Pletinckx
|
38
|
Daar zijn de Leuvenaars opnieuw, maar een slordige bal later zijn ze hem alweer kwijt over de zijlijn. Aardige partij, dat wel!
|
36
|
Leuven wil gaan aanvallen, maar krijgt de fout tegen en is daar niet mee opgezet.
|
|
33
|
Akimoto brengt zichzelf bijna in de problemen, maar kan nog achteruitspelen naar Leysen. Even later dreiging van Maertens aan de overkant. Het gaat goed op en neer.
|
30
|
En daar is Maertens nog een keer! Deze keer is het Kokubo die in corner kan duwen!
|
28
|
Taiga Hata
Visar Musliu
|
27
|
Kopbal Pletinckx! Hij raakt daarbij ook een speler van STVV en dus wordt het boeltje afgefloten.
|
24
|
Aan de overkant dé kans voor Maertens. Hij trapt van héél dichtbij nog héél hoog over. Wat een gemiste kans.
|
21
|
Doelpunt van Ryotaro Ito (Penalty)
|
21
|
Penalty voor STVV
Ryotaro Ito gaat achter de bal staan. Hij doet het met een panenka! STVV op voorsprong!
|
20
|
Krijgen we een penalty voor STVV? De VAR is het aan het nakijken...
Verbeke wordt naar het scherm geroepen. Krijgen we een elfmeter? De ref beslist snel en legt de bal op de stip!
|
19
|
Vrije trap voor STVV, maar we zijn even aan het wachten. Gaat de VAR een strafschop geven? Het is lang wachten.
|
16
|
STVV met een kans, duidelijk buitenspel leek dat. Daarna een screen gezet in het uitvoetballen van Leuven, waardoor een Kanarie blijft liggen. De rush van Akimoto bewonderingswaardig, de kopbal uiteindelijk te zwak.
|
|
14
|
Slordig uitvoetballen van OH Leuven. Ito met een doorsteekpass, maar niemand volgde snel genoeg.
|
12
|
Maertens kwiek bij een bal. Hij trapt, maar op het hoofd van Kokubo en zo in corner verwerkt.
|
9
|
Plots een schot uit het niets van STVV, maar Leysen bokst heerlijk weg.
|
7
|
Sebaoui heeft wat ruimte om uit te halen, maar zijn pegel gaat heel ver naast.
|
6
|
Beide ploegen hanteren een vrij direct en verticaal spel in deze eerste minuten. Zo kan het een aangenaam kijkstuk worden.
|
3
|
En aan de overkant is er meteen Goto met een lob over de doelman, net naast! Ook gefloten voor buitenspel, maar toch een grote kans.
|
1
|
De bal rolt in Leuven. De thuisploeg meteen ten strijde, maar de voorzet vanop links gaat net voorlangs. Als daar iemand de kop tegen zet ...
|
1
|
OH Leuven - STVV: 0-0
|
18:47
|
Welkom vanuit Leuven. Alvast één grote verandering in de perszaal: het principe 'ene met hesp en ene met kees' (een verwijzing naar Big Bill) is qua sandwiches 'ene met hesp en ene met krabsalaat' geworden.
|
|
Vooraf
OH Leuven verloor nog geen punten onder nieuwe coach Felice Mazzu. Die maakt wel vier wissels. Vlietinck en Maziz zijn geblesseerd, Nyakossi en George zitten op de bank tegen STVV. Daar vervangt Robert-Jan Vanwesemael de geblesseerde Simen Juklerød.