Datum: 21/11/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 15

LIVE: Standard Luik en Zulte Waregem beginnen eraan!

Twee ploegen die aanvallend voetbal prediken. Nu hopen dat we veel doelpunten te zien krijgen.

Tijd   13' 12" 
11
 Standard Luik voert de druk op, maar tot echte kansen komen ze voorlopig niet
5
 Ementa kon juist niet goed bij de bal, maar daar waren de West-Vlamingen opnieuw voor het doel van Standard Luik
4
 Sluwe counter van Zulte Waregem en Opuku met het schot, maar zijn schot wordt afgeblokt
1
 Standard - Zulte Waregem: 0-0
20:45
 Voor de aftrap was er mooie en emotionele minuut stilte naar aanleiding van het overlijden van een trouwe fan van Standard

Standard (Standard - Zulte Waregem)
Standard: Matthieu Epolo - Henry Lawrence - Josué Homawoo - Daan Dierckx - Tobias Mohr - Ibrahim Karamoko - Nayel Mehssatou - Adnane Abid - Mohamed El Hankouri - Rafiki Said - Thomas Henry
Bank: Hakim Sahabo - Dennis Ayensa - Leandre Kuavita - Lucas Pirard - Alexandro Calut - Marco Ilaimaharitra - Ibe Hautekiet - Steeven Assengue - Timothée NKada

Zulte Waregem: Brent Gabriel - Anton Tanghe - Laurent Lemoine - Thomas Claes - Anosike Ementa - Benoit Nyssen - Tochukvu Nnadi - Joseph Opoku - Jeppe Erenbjerg - Marley Ake - Yannick Cappelle
Bank: Louis Bostyn - Jakob Kiilerich - Enrique Lofolomo - Nikola Mituljikic - Jelle Vossen - Stavros Gavriel - Emran Soglo - Tobias Hedl - Serxho Ujka

Standard Standard
Epolo Matthieu  
Lawrence Henry  
Homawoo Josué  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
Dierckx Daan  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Mohr Tobias  
Karamoko Ibrahim  
Mehssatou Nayel  
Abid Adnane  
El Hankouri Mohamed  
Said Rafiki  
Henry Thomas  
Bank
Sahabo Hakim  
Ayensa Dennis  
Kuavita Leandre  
Pirard Lucas  
Calut Alexandro  
Ilaimaharitra Marco  
Hautekiet Ibe  
Assengue Steeven  
NKada Timothée  
 

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent  
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Tanghe Anton  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
Lemoine Laurent  
Claes Thomas  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
Ementa Anosike  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Nyssen Benoit  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Nnadi Tochukvu  
Opoku Joseph  
  • Schoten op doel: 0/1
Erenbjerg Jeppe  
  • Sleutelpasses: 1
Ake Marley  
Cappelle Yannick  
Bank
Bostyn Louis  
Kiilerich Jakob  
Lofolomo Enrique  
Mituljikic Nikola  
Vossen Jelle  
Gavriel Stavros  
Soglo Emran  
Hedl Tobias  
Ujka Serxho  
Goed nieuws of niet voor Standard? Euvrard legt uit voor clash met Zulte Waregem

Goed nieuws of niet voor Standard? Euvrard legt uit voor clash met Zulte Waregem

19/11

Vincent Euvrard gaf een update over de ziekenboeg van Standard, twee dagen voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem. Marco Ilaimaharitra en Alexandro Calut zijn terug en ook R...

Miljoenentransfer op komst? Atalanta en Bologna denken aan jonge middenvelder van Standard

Miljoenentransfer op komst? Atalanta en Bologna denken aan jonge middenvelder van Standard

20/11

Standard ziet opnieuw licht aan het einde van de tunnel. De Rouches groeien sportief, en één talent springt er dit seizoen uit: Hakim Sahabo, die zich in sneltempo tot vast...

Voorbereiding Zulte Waregem op match tegen Standard verstoord: coach legt uit

Voorbereiding Zulte Waregem op match tegen Standard verstoord: coach legt uit

05:30

Zulte Waregem staat na veertien speeldagen op een achtste plaats met 19 punten. Kunnen ze daar voor de kering nog iets aan toevoegen? Dan moeten ze iets rapen van de altijd...

Knap gebaar: Standard Luik organiseert speciale actie om kinderen die het slechter hebben te helpen

Knap gebaar: Standard Luik organiseert speciale actie om kinderen die het slechter hebben te helpen

11:40

Donderdag 20 november is het de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Ter gelegenheid hiervan lanceert Standard Luik een speciale actie. Er kan een heel leuk spee...

Euvrard moet cruciale beslissing nemen bij Standard voor match tegen Zulte Waregem

Euvrard moet cruciale beslissing nemen bij Standard voor match tegen Zulte Waregem

16:00

Vrijdagavond tegen Zulte Waregem zal Vincent Euvrard opnieuw niet kunnen rekenen op Marco Ilaimaharitra en Casper Nielsen bij de aftrap. Hakim Sahabo en Mohammed El Hankour...

Metronoom Zulte Waregem toont steile ambities met Essevee: "Waarom niet?"

Metronoom Zulte Waregem toont steile ambities met Essevee: "Waarom niet?"

18:40

Zulte Waregem trekt op zondagavond naar Standard voor een belangrijk en pittig duel in de strijd om de top-6. Als Essevee kan winnen bij de Rouches, dan springen ze voor mi...

