|Datum:
|21/11/2025 20:45
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 15
LIVE: Standard Luik en Zulte Waregem beginnen eraan!
Twee ploegen die aanvallend voetbal prediken. Nu hopen dat we veel doelpunten te zien krijgen.
13' 12"
11
Standard Luik voert de druk op, maar tot echte kansen komen ze voorlopig niet
5
Ementa kon juist niet goed bij de bal, maar daar waren de West-Vlamingen opnieuw voor het doel van Standard Luik
4
Sluwe counter van Zulte Waregem en Opuku met het schot, maar zijn schot wordt afgeblokt
1
Standard - Zulte Waregem: 0-0
20:45
Voor de aftrap was er mooie en emotionele minuut stilte naar aanleiding van het overlijden van een trouwe fan van Standard
Bank: Hakim Sahabo - Dennis Ayensa - Leandre Kuavita - Lucas Pirard - Alexandro Calut - Marco Ilaimaharitra - Ibe Hautekiet - Steeven Assengue - Timothée NKada
Zulte Waregem: Brent Gabriel - Anton Tanghe - Laurent Lemoine - Thomas Claes - Anosike Ementa - Benoit Nyssen - Tochukvu Nnadi - Joseph Opoku - Jeppe Erenbjerg - Marley Ake - Yannick Cappelle
Bank: Louis Bostyn - Jakob Kiilerich - Enrique Lofolomo - Nikola Mituljikic - Jelle Vossen - Stavros Gavriel - Emran Soglo - Tobias Hedl - Serxho Ujka