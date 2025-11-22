KAA Gent heeft dit seizoen al een aardige evolutie doorgemaakt, maar is nog wisselvallig en dat kan zich uiten in zware uitnederlagen. Maken de Buffalo's hier komaf mee of liggen er in de Kempen weer vier in het mandje?

De vooruitgang die geboekt is sinds het begin van het seizoen, maakt dat KAA Gent vooral dankzij sterke prestaties in eigen huis een plekje in de top vijf veroverd heeft. Om die positie te kunnen behouden, is er buitenshuis echter nog meer constante nodig. Wie naar de uitslagen van de laatste uitmatchen kijkt, schrikt toch even.

Bij een gretig Leuven kreeg een tienkoppig Gent zomaar eventjes een 4-0 om de oren. De vorige verplaatsing naar de Gaverbeek was al niet veel beter: Zulte Waregem peuzelde Gent op met 4-1. Terwijl dit toch affiches zijn waarin de Buffalo's punten zouden moeten rapen. Dit weekend moet blijken of ze hun les geleerd hebben en navenant antwoorden in Westerlo.

Scoringsprobleem bij Westerlo

De thuisploeg heeft de punten dan weer nodig om niet bij de onderste vier te belanden. OHL staat plots al op gelijke hoogte, terwijl de Kemphanen in de weken voorafgaand aan de interlandbreak enorm moeilijk tot scoren kwamen. Dat resulteerde in een 2 op 12, waardoor het voor de ploeg van Issame Charaï vooral achteromkijken is.

Zijn collega Ivan Leko weet dat Gent in de Kempen iets te bewijzen heeft. "Bij Zulte Waregem en OHL was het niet goed, maar we hebben tegen Mechelen, Antwerp en Cercle laten zien dat we ook buitenshuis een resultaat kunnen halen. We moeten er geen thema van maken. Wat achter ons ligt, kunnen we niet meer veranderen. We focussen ons op wat we onder controle hebben."

Gent-verdedigers twijfelachtig

Zaterdagavond zal blijken of dat kan gebeuren met Paskotsi en Van der Heyden: beide verdedigers zijn twijfelachtig. Hetzelfde kan gezegd worden over Es-Saoubi. Duverne en Dean (schorsing) ontbreken zeker. Westerlo mist enkel Rommens. Volg Westerlo - KAA Gent vanaf 18u15 LIVE op VOETBALKRANT.COM!