Volg Westerlo - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.
Datum: 22/11/2025 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 15
LIVE: Maakt KAA Gent in de Kempen komaf met het probleem van de wisselvalligheid en uitnederlagen?
KAA Gent heeft dit seizoen al een aardige evolutie doorgemaakt, maar is nog wisselvallig en dat kan zich uiten in zware uitnederlagen. Maken de Buffalo's hier komaf mee of liggen er in de Kempen weer vier in het mandje?

De vooruitgang die geboekt is sinds het begin van het seizoen, maakt dat KAA Gent vooral dankzij sterke prestaties in eigen huis een plekje in de top vijf veroverd heeft. Om die positie te kunnen behouden, is er buitenshuis echter nog meer constante nodig. Wie naar de uitslagen van de laatste uitmatchen kijkt, schrikt toch even.

Bij een gretig Leuven kreeg een tienkoppig Gent zomaar eventjes een 4-0 om de oren. De vorige verplaatsing naar de Gaverbeek was al niet veel beter: Zulte Waregem peuzelde Gent op met 4-1. Terwijl dit toch affiches zijn waarin de Buffalo's punten zouden moeten rapen. Dit weekend moet blijken of ze hun les geleerd hebben en navenant antwoorden in Westerlo.

Scoringsprobleem bij Westerlo

De thuisploeg heeft de punten dan weer nodig om niet bij de onderste vier te belanden. OHL staat plots al op gelijke hoogte, terwijl de Kemphanen in de weken voorafgaand aan de interlandbreak enorm moeilijk tot scoren kwamen. Dat resulteerde in een 2 op 12, waardoor het voor de ploeg van Issame Charaï vooral achteromkijken is.

Zijn collega Ivan Leko weet dat Gent in de Kempen iets te bewijzen heeft. "Bij Zulte Waregem en OHL was het niet goed, maar we hebben tegen Mechelen, Antwerp en Cercle laten zien dat we ook buitenshuis een resultaat kunnen halen. We moeten er geen thema van maken. Wat achter ons ligt, kunnen we niet meer veranderen. We focussen ons op wat we onder controle hebben."

Gent-verdedigers twijfelachtig

Zaterdagavond zal blijken of dat kan gebeuren met Paskotsi en Van der Heyden: beide verdedigers zijn twijfelachtig. Hetzelfde kan gezegd worden over Es-Saoubi. Duverne en Dean (schorsing) ontbreken zeker. Westerlo mist enkel Rommens. Volg Westerlo - KAA Gent vanaf 18u15 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Prono Westerlo - KAA Gent

Westerlo wint
Gelijk
KAA Gent wint
Westerlo Westerlo wint Gelijk KAA Gent KAA Gent wint
21.72% 32.41% 45.86%
Populairste
1-2
(88x)		 1-1
(68x)		 2-1
(38x)

Vergelijking Westerlo - KAA Gent

Positie

12
5

Punten

15
21

Gewonnen

4
6

Verloren

7
5

Gescoorde doelpunten

19
23

Doelpunten tegen

24
22

Gele kaarten

20
25

Rode kaarten

0
2

Onderlinge duels gewonnen

8
13
21
01/12 19:15 Westerlo Westerlo 2-2 KAA Gent KAA Gent
18/08 19:15 KAA Gent KAA Gent 4-1 Westerlo Westerlo
27/04 20:45 KAA Gent KAA Gent 3-2 Westerlo Westerlo
07/04 19:15 Westerlo Westerlo 0-3 KAA Gent KAA Gent
27/01 20:45 KAA Gent KAA Gent 2-2 Westerlo Westerlo
13/08 19:15 Westerlo Westerlo 1-3 KAA Gent KAA Gent
27/05 18:15 Westerlo Westerlo 1-3 KAA Gent KAA Gent
28/04 20:45 KAA Gent KAA Gent 3-1 Westerlo Westerlo
11/02 16:00 Westerlo Westerlo 3-3 KAA Gent KAA Gent
07/08 16:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Westerlo Westerlo
03/12 20:30 Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
21/08 20:00 KAA Gent KAA Gent 4-2 Westerlo Westerlo
20/11 20:30 KAA Gent KAA Gent 5-0 Westerlo Westerlo
26/07 14:30 Westerlo Westerlo 1-1 KAA Gent KAA Gent
07/02 20:00 KAA Gent KAA Gent 4-0 Westerlo Westerlo
03/10 20:30 Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
26/12 20:30 KAA Gent KAA Gent 3-1 Westerlo Westerlo
20/08 20:00 Westerlo Westerlo 2-3 KAA Gent KAA Gent
20/11 20:00 KAA Gent KAA Gent 4-4 Westerlo Westerlo
31/07 20:00 Westerlo Westerlo 0-1 KAA Gent KAA Gent
12/04 19:30 Westerlo Westerlo 0-3 KAA Gent KAA Gent
25/01 19:30 KAA Gent KAA Gent 0-0 Westerlo Westerlo
23/01 20:00 Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
23/09 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-2 Westerlo Westerlo
12/04 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo
14/11 20:30 Westerlo Westerlo 3-2 KAA Gent KAA Gent
15/03 20:00 Westerlo Westerlo 2-0 KAA Gent KAA Gent
06/10 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Westerlo Westerlo
19/05 20:00 Westerlo Westerlo 1-1 KAA Gent KAA Gent
16/12 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo
24/04 19:30 KAA Gent KAA Gent 1-2 Westerlo Westerlo
23/04 18:00 Westerlo Westerlo 0-1 KAA Gent KAA Gent
23/04 18:00 Westerlo Westerlo 1-2 KAA Gent KAA Gent
14/12 20:30 KAA Gent KAA Gent 0-1 Westerlo Westerlo
21/05 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-0 Westerlo Westerlo
20/05 19:30 Westerlo Westerlo 0-3 KAA Gent KAA Gent
18/12 20:00 Westerlo Westerlo 2-1 KAA Gent KAA Gent
31/01 20:00 KAA Gent KAA Gent 0-2 Westerlo Westerlo
23/08 20:00 Westerlo Westerlo 2-2 KAA Gent KAA Gent
03/05 20:00 KAA Gent KAA Gent 3-2 Westerlo Westerlo
30/11 20:00 Westerlo Westerlo 1-0 KAA Gent KAA Gent
30/11 00:00 KAA Gent KAA Gent 0-0 Westerlo Westerlo
Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 18:15 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 20:45 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV
