LIVE: Anderlecht laat beslissing liggen op de counter

|
|
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
|
Discussieer live mee!
Lees 56 reacties...
|
83
|
Nilson Angulo
Ali Maamar
|
83
|
Ook Angulo moet geblesseerd naar de kant.
|
|
81
|
Counter van Anderlecht: Hazard wil nog passen op Bertaccini, maar de bal is net te ver.
|
78
|
Raul Florucz
Marc Giger
|
77
|
Patris komt voor Coosemans, maar wordt genoeg gehinderd door N'Diaye en schiet in het zijnet.
|
76
|
N'Diaye kopt die hoekschop over.
|
76
|
Anderlecht kan nog eens counteren via Bertaccini, maar Hazard wordt afgeblokt en houdt er een corner aan over.
|
74
|
We vragen ons af of we nog een echte kans te zien gaan krijgen. Union is onmondig en Anderlecht zit op zijn eigen helft geplakt.
|
|
74
|
Gele kaart voor Thorgan Hazard
|
69
|
Gele kaart voor Anan Khalaili
|
64
|
Mihajlo Cvetkovic
Yari Verschaeren
|
64
|
Enric Llansana
Mario Stroeykens
|
64
|
Ilay Camara
Moussa N'Diaye
|
64
|
Beide coaches hebben drie verse krachten ingebracht. Voor wie gaat dat opleveren?
|
62
|
Ousseynou Niang
Louis Patris
|
62
|
Kamiel Van de Perre
Mathias Rasmussen
|
62
|
Promise David
Kevin Rodriguez
|
59
|
Nu is het Anderlecht dat de bal niet meer in de ploeg kan houden.
|
|
56
|
Sykes kopt over. Union heeft de laatste minuten overgenomen.
|
55
|
Marco Kana
Lucas Hey
|
55
|
Kana zijn naam wordt gescandeerd. Hij moet geblesseerd de strijd staken.
|
53
|
Kana gaat zitten, we denken dat zijn match erop zit.
|
51
|
Cvetkovic kopt, maar recht op Scherpen.
|
50
|
Wie kan het vuur erin krijgen bij Union? Ze hebben het heel moeilijk om hun spel te spelen.
|
|
Rust
Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
|
45+1
|
Nee, Verboomen geeft geen penalty.
|
45
|
Camara wil een strafschop, maar Verboomen gaat er niet op in. Gaat de VAR nog ingrijpen?
|
42
|
Union weet zich geen raad met de pressing van Anderlecht op de man in balbezit. In de duels lijkt paars-wit ook harder te zijn.
|
|
37
|
Raul komt naar binnen en schiet, maar de bal zoeft voorlangs.
|
34
|
De Cat is weer outstanding vandaag.
|
32
|
David gaat lopen met Camara, maar het is de terugkerende De Cat die hem in de zestien van de bal zet.
|
29
|
Er wordt getackeld dat het een lieve lust is. Nu heeft De Cat alles mee behalve de bal bij Niang.
|
29
|
Gele kaart voor Nathan De Cat
|
25
|
Gele kaart voor Anouar Ait El Hadj
|
24
|
Sardella met een broodnodige sliding tackle in de zestien op Raul. Hij tackelt de bal perfect uit zijn voeten.
|
21
|
Anderlecht blijft domineren momenteel. Het Lotto Park geniet er wel van. Al blijven de fans van Union - zoals gewoonlijk - ook hun duit in het zakje doen.
|
19
|
Niang haalt Bertaccini neer. De fysio van Anderlecht gaat uit zijn dak omdat Verboomen geen geel trekt en krijgt zelf het gele karton onder de neus geduwd.
|
16
|
David kan uitbreken en trappen, maar recht op de borst van Coosemans.
|
|
14
|
Anderlecht is heel goed aan de match begonnen. Qua intensiteit overklassen ze momenteel Union. En dat wil toch wel al iets zeggen.
|
11
|
Doelpunt van Nilson Angulo (Ludwig Augustinsson)
Angulo wringt zich tussen twee verdedigers en ziet de bal goed vallen in de zestien. Hij schiet via een been van Union voorbij Scherpen.
|
9
|
Van De Perre trapt tegen het hoofd van Cvetkovic en krijgt meteen geel. Het was er dan ook vol op.
|
9
|
Gele kaart voor Kamiel Van de Perre
|
6
|
Anderlecht combineert goed en drukt Union terug. Dat is een spelbeeld dat we de laatste jaren niet veel zagen.
|
2
|
Niang probeert Hazard een kaart aan te naaien door zich te laten vallen, maar ref Verboomen trapt er niet in.
|
1
|
Anderlecht - Union SG: 0-0
|
18:28
|
Llansana speelt met een masker om het gezicht te beschermen.
|
Anderlecht:
Colin Coosemans
- Ilay Camara
- Marco Kana
- Killian Sardella
- Ludwig Augustinsson
- Enric Llansana
- Nathan De Cat
- Adriano Bertaccini
- Thorgan Hazard
- Nilson Angulo
- Mihajlo Cvetkovic
Bank:
Lucas Hey
- Moussa N'Diaye
- Yari Verschaeren
- Mads Kikkenborg
- Luis Vazquez
- Mario Stroeykens
- Ali Maamar
- Tristan Degreef
- Ibrahim Kanate
Union SG:
Kjell Scherpen
- Kevin Mac Allister
- Christian Burgess
- Ross Sykes
- Anan Khalaili
- Kamiel Van de Perre
- Adem Zorgane
- Ousseynou Niang
- Anouar Ait El Hadj
- Raul Florucz
- Promise David
Bank:
Vic Chambaere
- Mathias Rasmussen
- Guilherme Smith
- Kevin Rodriguez
- Rob Schoofs
- Marc Giger
- Sofiane Boufal
- Louis Patris
- Fedde Leysen