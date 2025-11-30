Datum: 30/11/2025 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 16

LIVE: Anderlecht laat beslissing liggen op de counter

Na drie opeenvolgende overwinningen in de competitie wil Anderlecht zondag om 18u30 ook de derby tegen Union winnen. Maar de opdracht is allesbehalve eenvoudig, want de kampioen van België arriveert vol vertrouwen na een 0-1-zege bij Galatasaray in de Champions League.

Tijd   88' 41" 
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
83
 Vervangen Nilson Angulo
Ingevallen Ali Maamar
83
 Ook Angulo moet geblesseerd naar de kant.
81
 Counter van Anderlecht: Hazard wil nog passen op Bertaccini, maar de bal is net te ver.
78
 Vervangen Raul Florucz
Ingevallen Marc Giger
77
 Patris komt voor Coosemans, maar wordt genoeg gehinderd door N'Diaye en schiet in het zijnet.
76
 N'Diaye kopt die hoekschop over.
76
 Anderlecht kan nog eens counteren via Bertaccini, maar Hazard wordt afgeblokt en houdt er een corner aan over.
74
 We vragen ons af of we nog een echte kans te zien gaan krijgen. Union is onmondig en Anderlecht zit op zijn eigen helft geplakt.
74
  Gele kaart voor Thorgan Hazard
69
  Gele kaart voor Anan Khalaili
64
 Vervangen Mihajlo Cvetkovic
Ingevallen Yari Verschaeren
64
 Vervangen Enric Llansana
Ingevallen Mario Stroeykens
64
 Vervangen Ilay Camara
Ingevallen Moussa N'Diaye
64
 Beide coaches hebben drie verse krachten ingebracht. Voor wie gaat dat opleveren?
62
 Vervangen Ousseynou Niang
Ingevallen Louis Patris
62
 Vervangen Kamiel Van de Perre
Ingevallen Mathias Rasmussen
62
 Vervangen Promise David
Ingevallen Kevin Rodriguez
59
 Nu is het Anderlecht dat de bal niet meer in de ploeg kan houden.
56
 Sykes kopt over. Union heeft de laatste minuten overgenomen.
55
 Vervangen Marco Kana
Ingevallen Lucas Hey
55
 Kana zijn naam wordt gescandeerd. Hij moet geblesseerd de strijd staken.
53
 Kana gaat zitten, we denken dat zijn match erop zit.
51
 Cvetkovic kopt, maar recht op Scherpen.
50
 Wie kan het vuur erin krijgen bij Union? Ze hebben het heel moeilijk om hun spel te spelen.


Scheidsrechter 		Rust


45+1
 Nee, Verboomen geeft geen penalty.
45
 Camara wil een strafschop, maar Verboomen gaat er niet op in. Gaat de VAR nog ingrijpen?
42
 Union weet zich geen raad met de pressing van Anderlecht op de man in balbezit. In de duels lijkt paars-wit ook harder te zijn.
37
 Raul komt naar binnen en schiet, maar de bal zoeft voorlangs.
34
 De Cat is weer outstanding vandaag.
32
 David gaat lopen met Camara, maar het is de terugkerende De Cat die hem in de zestien van de bal zet.
29
 Er wordt getackeld dat het een lieve lust is. Nu heeft De Cat alles mee behalve de bal bij Niang.
29
  Gele kaart voor Nathan De Cat
25
  Gele kaart voor Anouar Ait El Hadj
24
 Sardella met een broodnodige sliding tackle in de zestien op Raul. Hij tackelt de bal perfect uit zijn voeten.
21
 Anderlecht blijft domineren momenteel. Het Lotto Park geniet er wel van. Al blijven de fans van Union - zoals gewoonlijk - ook hun duit in het zakje doen.
19
 Niang haalt Bertaccini neer. De fysio van Anderlecht gaat uit zijn dak omdat Verboomen geen geel trekt en krijgt zelf het gele karton onder de neus geduwd.
16
 David kan uitbreken en trappen, maar recht op de borst van Coosemans.
14
 Anderlecht is heel goed aan de match begonnen. Qua intensiteit overklassen ze momenteel Union. En dat wil toch wel al iets zeggen.
11

Goal 		Doelpunt van Nilson Angulo (Ludwig Augustinsson)
Angulo wringt zich tussen twee verdedigers en ziet de bal goed vallen in de zestien. Hij schiet via een been van Union voorbij Scherpen.
9
 Van De Perre trapt tegen het hoofd van Cvetkovic en krijgt meteen geel. Het was er dan ook vol op.
9
  Gele kaart voor Kamiel Van de Perre
6
 Anderlecht combineert goed en drukt Union terug. Dat is een spelbeeld dat we de laatste jaren niet veel zagen.
2
 Niang probeert Hazard een kaart aan te naaien door zich te laten vallen, maar ref Verboomen trapt er niet in.
1
 Anderlecht - Union SG: 0-0
18:28
 Llansana speelt met een masker om het gezicht te beschermen.
Anderlecht (Anderlecht - Union SG)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ilay Camara - Marco Kana - Killian Sardella - Ludwig Augustinsson - Enric Llansana - Nathan De Cat - Adriano Bertaccini - Thorgan Hazard - Nilson Angulo - Mihajlo Cvetkovic
Bank: Lucas Hey - Moussa N'Diaye - Yari Verschaeren - Mads Kikkenborg - Luis Vazquez - Mario Stroeykens - Ali Maamar - Tristan Degreef - Ibrahim Kanate

Union SG (Anderlecht - Union SG)
Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Ross Sykes - Anan Khalaili - Kamiel Van de Perre - Adem Zorgane - Ousseynou Niang - Anouar Ait El Hadj - Raul Florucz - Promise David
Bank: Vic Chambaere - Mathias Rasmussen - Guilherme Smith - Kevin Rodriguez - Rob Schoofs - Marc Giger - Sofiane Boufal - Louis Patris - Fedde Leysen
Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.9 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/22 (31.8%)
Camara Ilay 64' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 20/27 (74.1%)
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
Kana Marco 55' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 30/32 (93.8%)
Sardella Killian 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 28/34 (82.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Augustinsson Ludwig A 90' 7.1 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/40 (65%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/14 (21.4%)
  • Balverliezen: 22
Llansana Enric 64' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 17/27 (63%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
De Cat Nathan   90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Bertaccini Adriano 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 20/24 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/5 (20%)
Hazard Thorgan   90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 22/34 (64.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
  • Balverliezen: 21
Angulo Nilson 83' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 5/10 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Cvetkovic Mihajlo 64' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Schoten op doel: 1/1
Bank
Hey Lucas 35' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
N'Diaye Moussa 26' 7.1 -
  • Schoten op doel: 0/1
Verschaeren Yari 26' 7.0 -
  • Sleutelpasses: 1
Kikkenborg Mads 0'  
Vazquez Luis 0'  
Stroeykens Mario 26' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
Maamar Ali 7'  
Degreef Tristan 0'  
Kanate Ibrahim 0'  
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 6.8 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
Mac Allister Kevin 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 45/53 (84.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/13 (38.5%)
Burgess Christian 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 39/47 (83%)
Sykes Ross 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 35/44 (79.5%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
Khalaili Anan   90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 32/38 (84.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 5/10 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Van de Perre Kamiel   62' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 19/25 (76%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Zorgane Adem 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 55/63 (87.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Niang Ousseynou 62' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Ait El Hadj Anouar   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 28/32 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Florucz Raul 78' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
David Promise 62' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bank
Chambaere Vic 0'  
Rasmussen Mathias 28' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Smith Guilherme 0'  
Rodriguez Kevin 28' 6.2 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Schoofs Rob 0'  
Giger Marc 12' 6.4 -
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Boufal Sofiane 0'  
Patris Louis 28' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Leysen Fedde 0'  

Vooraf

