LIVE: Llansana in plaats van Saliba, Hubert wijzigt niets

Na drie opeenvolgende overwinningen in de competitie wil Anderlecht zondag om 18u30 ook de derby tegen Union winnen. Maar de opdracht is allesbehalve eenvoudig, want de kampioen van België arriveert vol vertrouwen na een 0-1-zege bij Galatasaray in de Champions League.

Voor de Brusselaars is het meer dan een gewone match. De laatste jaren was Union systematisch te sterk voor paars-wit. Historisch gezien is Union de absolute plaaggeest van de Mauves sinds hun terugkeer in de hoogste klasse.

Sindsdien kende Anderlecht een reeks van zeven nederlagen op rij in de competitie, een uitschakeling in de beker en pas een eerste overwinning in april 2024. Sindsdien werd het moeilijk om Union te kloppen: in 16 ontmoetingen won Anderlecht slechts één keer.

Statistisch gezien is het voor Anderlecht extra lastig: in de afgelopen vier derby’s scoorden de Mauves geen enkel doelpunt, goed voor 554 minuten zonder trefzekerheid. Besnik Hasi zal zijn team zondag dus moeten inspireren om die cijfers te doorbreken.

Union is bijna niet te stoppen

Union komt zelf ook met vertrouwen: de ploeg van David Hubert bleef in Europa overeind en won in Turkije van Galatasaray. Ondanks de Europese inspanningen hebben de Unionisten in België hun ritme weten te behouden, met overwinningen tegen Genk en Sint-Truiden en een gelijkspel tegen Mechelen.

Intensiteit wordt de sleutel. Anderlecht liet de voorbije weken progressie zien in pressing en organisatie, terwijl Union weet dat het op zijn hoede moet zijn voor een sterker en consistenter Anderlecht. De vraag is of de Mauves eindelijk hun stempel kunnen drukken op het Brusselse voetbal, al is de uitdaging groot.